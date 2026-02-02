SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Gute Phase (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

02.02.2026, 795 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:+0.05% vs. last #gabb, +3.51% ytd, +122.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.400 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.02.)


(02.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Gute Phase (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) ...

» Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me ...

» PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post (Christine Petzwinkler)

» Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank ...

» Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. win2day-Moment, SpaceX, Helmut Anninger...

» ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...

» Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

» LinkedIn-NL: Ein Podcast als Matura-Arbeit und unser erster win2day-Mome...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
AT&S für Deutsche Bank nun ein "Buy"
Miss Austria Wahl 2015 - die Kandidatinnen by Manfred Baumann
VCM 2015
RBI: Baader-Analysten überarbeiten Prognosen
Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht
21st Austria weekly - ATX TR at 13669.84 - Austriacard Holdings AG, RBI and Strabag best-performing, AT&S with weakest performance (31/01/2026)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Star der Stunde: Addiko Bank 1.95%, Rutsch der Stunde: UBM -0.88%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(1), AT&S(1)
    Star der Stunde: voestalpine 1.05%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -0.68%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: AT&S(2), VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Porr(1)
    Smeilinho zu Österreichische Post
    Smeilinho zu RBI
    Smeilinho zu AT&S
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 0.81%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.03%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: OMV(1)
    Featured Partner Video

    Mit Vollgas in Kenia ins Laufjahr starten! #laufheld #laufen #marathon

    Books josefchladek.com

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Anna Fabricius
    Home is where work is
    2024
    Self published

    Elizabeth Alderliesten
    Not Shameless
    2025
    Self published

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag



    Autor: Christian Drastil

    02.02.2026, 795 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: DE000LS9BHW2:+0.05% vs. last #gabb, +3.51% ytd, +122.30% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 145.400 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 297 liegt (von mehr als 30.000).

    Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 02.02.)


    (02.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    BörseGeschichte Podcast: Wolfgang Anzengruber vor 10 Jahren zum ATX-25er




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Flughafen Wien, SBO, Frequentis, RBI, FACC, UBM, Bawag, AT&S, DO&CO, Rosenbauer, Bajaj Mobility AG, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Reploid Group AG, EuroTeleSites AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Verizon, RWE, E.ON , Deutsche Telekom.

    Random Partner

    A1 Telekom Austria
    Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Gute Phase (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 2. Februar: Bitte wieder so wie 2012 (Börse Geschichte) ...

    » Nachlese: Helmut Anninger, Maxim Petzwinkler, Johannes Rieder, mumak.me ...

    » PIR-News: Research zu AT&S, RBI, News von der Post (Christine Petzwinkler)

    » Wiener Börse Party #1085: ATX unverändert in den Februar, Deutsche Bank ...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. win2day-Moment, SpaceX, Helmut Anninger...

    » ATX-Trends: Bajaj, RBI, Porr, Erste Group ...

    » Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger

    » LinkedIn-NL: Ein Podcast als Matura-Arbeit und unser erster win2day-Mome...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    AT&S für Deutsche Bank nun ein "Buy"
    Miss Austria Wahl 2015 - die Kandidatinnen by Manfred Baumann
    VCM 2015
    RBI: Baader-Analysten überarbeiten Prognosen
    Wiener Börse zu Mittag fester: AT&S gesucht
    21st Austria weekly - ATX TR at 13669.84 - Austriacard Holdings AG, RBI and Strabag best-performing, AT&S with weakest performance (31/01/2026)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Star der Stunde: Addiko Bank 1.95%, Rutsch der Stunde: UBM -0.88%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: OMV(1), AT&S(1)
      Star der Stunde: voestalpine 1.05%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -0.68%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: AT&S(2), VIG(1), Kontron(1), RBI(1), Porr(1)
      Smeilinho zu Österreichische Post
      Smeilinho zu RBI
      Smeilinho zu AT&S
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 0.81%, Rutsch der Stunde: AT&S -1.03%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: OMV(1)
      Featured Partner Video

      Mit Vollgas in Kenia ins Laufjahr starten! #laufheld #laufen #marathon

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      JH Engström
      Dimma Brume Mist
      2025
      Void

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de