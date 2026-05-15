(Christian Drastil)
Autor:
Christian Drastil
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15.05.2026, 569 Zeichen
Um 10:36 liegt der ATX mit -0.98 Prozent im Minus bei 5864 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.10% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Verbund mit +1.42% auf 62.425 Euro, dahinter Frequentis mit +1.23% auf 70.15 Euro und Semperit mit +0.17% auf 15.075 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24022 ( -1.78%, Ultimo 2025: 24490, -0.14% ytd). Topperformer DAX sind Hannover Rück mit +0.89% auf 238.1 Euro, dahinter Rheinmetall mit +0.79% auf 1152.2 Euro und Münchener Rück mit +0.66% auf 471.3 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.05.)
Wiener Börse Party #1156: Mai-Verfallstag mit zunächst fallendem ATX, Verbund gesucht, am Fenstertag wenige News, aber viel Research
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