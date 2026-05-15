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PIR-News: Strabag, Research zu RBI, wienerberger, Polytec, Semperit (Christine Petzwinkler)

15.05.2026, 2462 Zeichen

Strabag wird Generalunternehmer und erster Hauptmieter des Queens District, einem Projekt von Speedwell im Bukarester Geschäftsviertel Floreasca-Barbu Văcărescu. Das Bauunternehmen wird im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags auch seinen Bukarester Hauptsitz in das Projekt verlegen. Das Projekt vereint Büro-, Wohn-, Einzelhandels- und öffentlich zugängliche Flächen und soll im 1. Quartal 2028 fertiggestellt werden. Das Gesamtprojekt weist eine bebaute Fläche von über 45.000 Quadratmetern auf. Im Rahmen eines separaten langfristigen Mietvertrags wird Strabag rund 4.600 Quadratmeter auf drei Etagen in Turm A belegen und ist damit der erste Ankermieter, der für das Projekt unter Vertrag genommen wurde, wie Medien berichten.
Strabag ( Akt. Indikation:  90,20 /90,50, -1,15%)

Die Analysten von NuWays stufen die Semperit-Aktie nach Bekanntgabe der Zahlen für das 1. Quartal weiter mit "Buy" und Kursziel 21,5 Euro ein. Sie meinen: "Die bereits eingesetzten operativen Hebel, einschließlich der Preisanpassungen, der Kostenkontrolle und des laufenden Kosteneinsparungsprogramms, sollten unserer Meinung nach auch im 2. Quartal zu Verbesserungen beitragen. Die Prognose für das Gesamtjahr bleibt weiterhin erreichbar. Das Management erwartet ein operatives EBITDA von 95 Mio. Euro. Aufgrund des starken 1. Quartals rechnen wir mit einem operativen EBITDA von knapp 100 Mio. Euro (eNuW), ohne Berücksichtigung der Projektkosten von ca. 5 Mio. Euro (eNuW)."
Semperit ( Akt. Indikation:  15,00 /15,15, 0,17%)

Die Analysten der Mediobanca erhöhen das Kursziel für die RBI-Aktie von 43,0 auf 47,0 Euro und bestätigen die Neutral-Empfehlung.
RBI ( Akt. Indikation:  46,42 /46,54, -1,65%)

Die Analysten der Baader Bank bestätigen nach Veröffentlichung der Q1-Zahlen die Add-Empfehlung für Polytec und vergeben ein Kursziel in Höhe von 4,72 Euro je Aktie. Ihr Fazit: "Die Zahlen des ersten Quartals übertrafen die Erwartungen leicht. Der positive Profitabilitätstrend bestätigt unsere optimistische Einschätzung des Unternehmens. Das unsichere geopolitische Umfeld könnte die Erholung der Profitabilität jedoch beeinträchtigen."
Polytec Group ( Akt. Indikation:  4,51 /4,60, -0,98%)

Barclays nimmt das Kursziel für wienerberger von 30,00 auf 28,00 Euro zurück und bestätigt das "Overweight"-Rating.
Wienerberger ( Akt. Indikation:  22,42 /22,48, -2,90%)

(Der Input von Christine Petzwinkler für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.05.)


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Polytec Group
Akt. Indikation:  4.48 / 4.59
Uhrzeit:  13:04:15
Veränderung zu letztem SK:  -0.33%
Letzter SK:  4.55 ( -1.09%)

RBI
Akt. Indikation:  45.74 / 46.16
Uhrzeit:  13:04:15
Veränderung zu letztem SK:  -0.41%
Letzter SK:  46.14 ( -2.37%)

Semperit
Akt. Indikation:  14.95 / 15.15
Uhrzeit:  13:04:15
Veränderung zu letztem SK:  0.33%
Letzter SK:  15.00 ( -0.33%)

Strabag
Akt. Indikation:  89.70 / 90.40
Uhrzeit:  13:04:15
Veränderung zu letztem SK:  -0.61%
Letzter SK:  90.60 ( -0.88%)

Wienerberger
Akt. Indikation:  22.42 / 22.66
Uhrzeit:  13:04:15
Veränderung zu letztem SK:  0.90%
Letzter SK:  22.34 ( -3.37%)



 

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    Die Stalinallee
    1953
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    Autor: Christine Petzwinkler

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    Strabag wird Generalunternehmer und erster Hauptmieter des Queens District, einem Projekt von Speedwell im Bukarester Geschäftsviertel Floreasca-Barbu Văcărescu. Das Bauunternehmen wird im Rahmen eines langfristigen Mietvertrags auch seinen Bukarester Hauptsitz in das Projekt verlegen. Das Projekt vereint Büro-, Wohn-, Einzelhandels- und öffentlich zugängliche Flächen und soll im 1. Quartal 2028 fertiggestellt werden. Das Gesamtprojekt weist eine bebaute Fläche von über 45.000 Quadratmetern auf. Im Rahmen eines separaten langfristigen Mietvertrags wird Strabag rund 4.600 Quadratmeter auf drei Etagen in Turm A belegen und ist damit der erste Ankermieter, der für das Projekt unter Vertrag genommen wurde, wie Medien berichten.
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