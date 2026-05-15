Börsegeschichte 15.5.: EuroTeleSites, OMV (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

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15.05.2026, 610 Zeichen

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15.05.2024: Top 1: EuroTeleSites AG: 5.99455% - [Top 2: 5.66616% (03.11.2023), Top 3: 5.4945% (22.04.2026)] zum Kalender

over MA200:
15.05.2006: OMV: Am längsten über MA200: 948 Tage (endete am: 15.05.2006)

Bisher gab es an einem 15. Mai 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 15.05. beträgt -0,20%. Der beste 15.05. fand im Jahr 2017 mit 1,78% statt, der schlechteste 15.05. im Jahr 2006 mit -3,37%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 15.05. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 15.05.)


(15.05.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

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