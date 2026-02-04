Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
04.02.2026, 491 Zeichen
07.10.1987: RHI: Jahrestag IPO 14000 Tage
Abs. High/Low:
04.02.2002: Low - Andritz: 2.425 Euro
Bisher gab es an einem 4. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.02. beträgt 0,04%. Der beste 04.02. fand im Jahr 2009 mit 2,85%statt, der schlechteste 04.02. im Jahr 2000 mit -3,46%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.02.)
