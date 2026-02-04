SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 4.2.: RHI, Andritz (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

04.02.2026, 491 Zeichen

07.10.1987: RHI: Jahrestag IPO 14000 Tage

Abs. High/Low:
04.02.2002: Low - Andritz: 2.425 Euro

Bisher gab es an einem 4. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 04.02. beträgt 0,04%. Der beste 04.02. fand im Jahr 2009 mit 2,85%statt, der schlechteste 04.02. im Jahr 2000 mit -3,46%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 04.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.02.)


(04.02.2026)

Aktien auf dem Radar:AT&S, OMV, Lenzing, Amag, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Österreichische Post, DO&CO, Josef Manner & Comp. AG, Rath AG, RBI, Semperit, Warimpex, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Agrana, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Frequentis, CPI Europe AG, Verbund, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, Fresenius, Henkel, Beiersdorf, Scout24.

