Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Laura Phillipeck-Casanova, Hannes Roither, Harald Hagenauer (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

04.02.2026, 1759 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8366
Laura Phillipeck-Casanova ist Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group. Wir sprechen über den Start bei PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte, über Gruppenführungen durch das Parlament, eine Tätigkeit in der Österreichischen Botschaft und im Kulturforum Brüssel, das Oberlandesgericht Wien, eine spannende Phase bei Alma Zadic im Justizministerium, Denkstatt, die Stadt-Wien-Initiative waff, dann Viora mit Kosima Kovar und Investor Hansi Hansmann und schliesslich im September 2025 den Wechsel zu seiner Hans(wo)men Group als Head of Legal & Operations. Es geht aber auch um das Wählen, das neue Wort coolig, Liedinvestor oder Leadinvestor, fresh, global, disruptive, einen Halbmarathon und Laura non ce.
https://www.linkedin.com/in/laura-casanova-1206/
https://www.linkedin.com/company/hanswomengroup/
https://www.hanswomengroup.com
Hansi Hansmann Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8363
- ATX und schon wieder ein Rekord
- AT&S und Frequentis mächtig
- warum Frequentis dividiert durch SBO aus SBO-Sicht nicht über 2,87 gehen sollte
- News zu VIG, Alois Wögerbauers Austro-Aktivitäten
- Hannes Roither läutet die Opening Bell für Dienstag. Der IR-Chef von Palfinger kann die neue ATX-Beobachtungsliste entspannt ansehen. Einen Monat vor Entscheidung bleibt Palfinger klarer Favorit für ein New Entry in den Leitindex
- Research zu Erste Group
- Karriere bei FACC
- Frankfurt: DAX fester, Daimler Truck gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8364
Harald Hagenauer, damals wie heute IR Österreichische Post., vor 10 Jahren zum 25er des ATX

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.02.)


(04.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/11: Daniela Herneth




 

Aktien auf dem Radar:AT&S, OMV, Lenzing, Amag, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Österreichische Post, DO&CO, Josef Manner & Comp. AG, Rath AG, RBI, Semperit, Warimpex, Telekom Austria, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Agrana, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Frequentis, CPI Europe AG, Verbund, Rheinmetall, Deutsche Telekom, Fresenius Medical Care, Fresenius, Henkel, Beiersdorf, Scout24.

