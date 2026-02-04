Nachlese: Laura Phillipeck-Casanova, Hannes Roither, Harald Hagenauer (audio cd.at)

04.02.2026, 1759 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8366

Laura Phillipeck-Casanova ist Head of Legal & Operations bei der Hans(wo)men Group. Wir sprechen über den Start bei PHH Prochaska Havranek Rechtsanwälte, über Gruppenführungen durch das Parlament, eine Tätigkeit in der Österreichischen Botschaft und im Kulturforum Brüssel, das Oberlandesgericht Wien, eine spannende Phase bei Alma Zadic im Justizministerium, Denkstatt, die Stadt-Wien-Initiative waff, dann Viora mit Kosima Kovar und Investor Hansi Hansmann und schliesslich im September 2025 den Wechsel zu seiner Hans(wo)men Group als Head of Legal & Operations. Es geht aber auch um das Wählen, das neue Wort coolig, Liedinvestor oder Leadinvestor, fresh, global, disruptive, einen Halbmarathon und Laura non ce.

https://www.linkedin.com/in/laura-casanova-1206/

https://www.linkedin.com/company/hanswomengroup/

https://www.hanswomengroup.com

Hansi Hansmann Börsepeople: https://audio-cd.at/page/podcast/8109/

Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8363

- ATX und schon wieder ein Rekord

- AT&S und Frequentis mächtig

- warum Frequentis dividiert durch SBO aus SBO-Sicht nicht über 2,87 gehen sollte

- News zu VIG, Alois Wögerbauers Austro-Aktivitäten

- Hannes Roither läutet die Opening Bell für Dienstag. Der IR-Chef von Palfinger kann die neue ATX-Beobachtungsliste entspannt ansehen. Einen Monat vor Entscheidung bleibt Palfinger klarer Favorit für ein New Entry in den Leitindex

- Research zu Erste Group

- Karriere bei FACC

- Frankfurt: DAX fester, Daimler Truck gesucht

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8364

Harald Hagenauer, damals wie heute IR Österreichische Post., vor 10 Jahren zum 25er des ATX

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.02.)

(04.02.2026)

