Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX TR im Frühgeschäft kurz über 14.000 Punkte (Christian Drastil)

Christian Drastil
Christian Drastil
04.02.2026, 848 Zeichen

Um 11:12 liegt der ATX mit -0.24 Prozent im Minus bei 5719 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind AT&S mit +4.51% auf 48.7 Euro, dahinter EuroTeleSites AG mit +2.55% auf 4.43 Euro und Telekom Austria mit +1.88% auf 9.19 Euro.

Der ATX TR ist im Frühgeschäft kurz über 14.000 Punkte gegangen, erst Anfang Jänner kletterte man über 13.000. Sollte sich das auf Schlusskursbasis wieder ausgehen, wäre es der schnellste Sprung in glatten 1000er-Marken. Von 12.000 auf 13.000 hatte es 7 Wochen gedauert. Diesmal wären es 5 Wochen.

Zum Vergleich der DAX: 24719 ( -0.25%, Ultimo 2025: 24490, 1.19% ytd). Topperformer DAX sind Brenntag mit +5.33% auf 54.58 Euro, dahinter Symrise mit +4.08% auf 72.71 Euro und BASF mit +3.82% auf 49.21 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 04.02.)


(04.02.2026)

