Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

03.03.2026, 4310 Zeichen

Südkorea und Singapur starten Verhandlungen für ein modernisiertes Freihandelsabkommen. Die asiatischen Partner wollen damit ihre Wirtschaftsbeziehungen für das digitale und grüne Zeitalter fit machen.

Strategische Allianz für unsichere Zeiten

Am 20. Jahrestag des ursprünglichen Abkommens trafen sich Präsident Lee Jae Myung und Premierminister Lawrence Wong in Singapur. Ihr Ziel: Die Handelsbeziehungen angesichts globaler Unsicherheiten und technologischer Umbrüche zukunftssicher zu gestalten. Neben traditionellen Zollsenkungen liegt der Fokus nun klar auf digitalem Handel, robusten Lieferketten und der grünen Transformation. Fünf neue Absichtserklärungen unterstreichen den Willen zur vertieften Kooperation.

Das ursprüngliche Abkommen von 2006 beseitigte bereits die meisten Zölle. Doch die Handelslandschaft hat sich radikal verändert. Singapurs Investitionen in Südkorea haben sich seit 2020 mehr als verdoppelt. Ein modernisierter Pakt soll diese Dynamik weiter befördern – mit einem modularen Ansatz, der Regeln für den modernen Grenzhandel schafft.

Künstliche Intelligenz als gemeinsame Wette

Ein Herzstück der neuen Partnerschaft ist die Technologiekooperation. Beide Länder setzen große strategische Wetten auf Künstliche Intelligenz (AI), um Wachstum zu generieren und Industrieanwendungen zu optimieren. Konkret vereinbarten sie gemeinsame Forschungsinitiativen, Talentaustausch in Hochtechnologiebranchen und eine bessere Cybersicherheitskoordination.

Besonders bemerkenswert: Eine spezifische Vereinbarung zwischen den IT-Förderagenturen beider Länder. Sie zielt auf die verantwortungsvolle Entwicklung von AI für die öffentliche Sicherheit ab. Indem Südkorea und Singapur ihre technologischen Rahmenwerke angleichen, wollen sie ein sicheres Umfeld für die digitale Transformation in Südostasien schaffen.

Kleine Reaktoren für große Energieziele

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der langfristigen Energiesicherheit. Hier setzen beide Länder auf eine ungewöhnliche Technologie: Kleine modulare Reaktoren (SMR). Das südkoreanische Unternehmen Korea Hydro & Nuclear Power und Singapurs Energiebehörde werden gemeinsam prüfen, ob sich diese kompakten Kernkraftwerke in Singapur einsetzen lassen.

SMRs gelten als vielversprechende Option für dicht besiedelte, flächenarme Länder. Sie produzieren etwa 300 Megawatt pro Einheit und haben kürzere Bauzeiten als konventionelle Reaktoren. Die Partnerschaft ist ein Novum und umfasst Technologieaustausch, regulatorische Best Practices und die Ausbildung von Fachkräften. Ergänzt wird sie durch Kooperationen bei Dekarbonisierung und biopharmazeutischen Lieferketten.

Blaupause für die Region?

Die Aufwertung des Abkommens spiegelt einen regionalen Trend wider: Alte Handelsverträge werden an die Realitäten von Digital- und Grüner Wirtschaft angepasst. Für südkoreanische Unternehmen ist Singapur das Tor zu den südostasiatischen Märkten. Diese bilaterale Beziehung ist daher von hoher strategischer Bedeutung für regionale Lieferketten.

Experten sehen in dem Schritt auch eine Risikovorsorge. Durch die Absicherung von Lieferketten in Hochtechnologie- und Biopharmabereichen wollen beide Länder die Folgen geopolitischer Volatilität abfedern. Die bereits Ende 2025 eingegangene strategische Partnerschaft hat den Boden für diese umfassenden Vereinbarungen bereitet.

Die Verhandlungen über das finale Abkommen laufen in den kommenden Monaten. Erste Ergebnisse der SMR-Machbarkeitsstudien werden in wenigen Jahren erwartet. Gelingt die Modernisierung, könnte sie zur Blaupause für weitere Wirtschaftsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum werden.


(03.03.2026)

