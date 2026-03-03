» Südkorea und Singapur modernisieren Freihandelsabkommen ( Finanztrends)

03.03.2026, 4310 Zeichen

Südkorea und Singapur starten Verhandlungen für ein modernisiertes Freihandelsabkommen. Die asiatischen Partner wollen damit ihre Wirtschaftsbeziehungen für das digitale und grüne Zeitalter fit machen.

Strategische Allianz für unsichere Zeiten

Am 20. Jahrestag des ursprünglichen Abkommens trafen sich Präsident Lee Jae Myung und Premierminister Lawrence Wong in Singapur. Ihr Ziel: Die Handelsbeziehungen angesichts globaler Unsicherheiten und technologischer Umbrüche zukunftssicher zu gestalten. Neben traditionellen Zollsenkungen liegt der Fokus nun klar auf digitalem Handel, robusten Lieferketten und der grünen Transformation. Fünf neue Absichtserklärungen unterstreichen den Willen zur vertieften Kooperation.

Das ursprüngliche Abkommen von 2006 beseitigte bereits die meisten Zölle. Doch die Handelslandschaft hat sich radikal verändert. Singapurs Investitionen in Südkorea haben sich seit 2020 mehr als verdoppelt. Ein modernisierter Pakt soll diese Dynamik weiter befördern – mit einem modularen Ansatz, der Regeln für den modernen Grenzhandel schafft.

Künstliche Intelligenz als gemeinsame Wette

Ein Herzstück der neuen Partnerschaft ist die Technologiekooperation. Beide Länder setzen große strategische Wetten auf Künstliche Intelligenz (AI), um Wachstum zu generieren und Industrieanwendungen zu optimieren. Konkret vereinbarten sie gemeinsame Forschungsinitiativen, Talentaustausch in Hochtechnologiebranchen und eine bessere Cybersicherheitskoordination.

Besonders bemerkenswert: Eine spezifische Vereinbarung zwischen den IT-Förderagenturen beider Länder. Sie zielt auf die verantwortungsvolle Entwicklung von AI für die öffentliche Sicherheit ab. Indem Südkorea und Singapur ihre technologischen Rahmenwerke angleichen, wollen sie ein sicheres Umfeld für die digitale Transformation in Südostasien schaffen.