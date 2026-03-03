» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

03.03.2026, 2931 Zeichen

Eine abgefangene Drohne hat am Wochenende einen Brand am weltberühmten Luxushotel Burj Al Arab in Dubai ausgelöst. Das ikonische Wahrzeichen wurde von herabfallenden Trümmerteilen getroffen, die Flammen schlugen an der segelförmigen Fassade empor.

Die Behörden stufen den Schaden als „geringfügig“ ein und meldeten keine Verletzten. Videos in sozialen Netzwerken zeigten jedoch ein anderes Bild: Das Feuer erstreckte sich über mehrere Stockwerke des über 300 Meter hohen Gebäudes. Die Zivilverteidigung brachte den Brand schnell unter Kontrolle.

Luxus-Symbol im Kreuzfeuer

Der Vorfall war Teil einer größeren Angriffswelle. Die Luftverteidigung der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) fing zahlreiche iranische Raketen und Drohnen ab. Weitere Ziele waren das Fairmont The Palm Hotel und der Dubai International Airport.

Das Verteidigungsministerium der VAE verurteilte die Angriffe als eklatante Verletzung der nationalen Souveränität. Der Flugverkehr an den großen Flughäfen Dubai und Abu Dhabi wurde vorübergehend komplett eingestellt.

Ein Schock für die sichere Oase

Der Angriff trifft Dubai an seinem glitzernden Herzstück. Das Burj Al Arab gilt als Symbol für unerschütterlichen Luxus und Fortschritt. Nun steht die Metropole, die sich als sicherer Hafen für Tourismus und Handel präsentiert, plötzlich im Fadenkreuz geopolitischer Spannungen.

Die Bilder des brennenden Segels gingen um die Welt. Sie zeigen eine neue Realität: Selbst scheinbar unantastbare Wahrzeichen sind nicht immun gegen die Konflikte der Region. Die Behörden versuchen mit schnellen Rettungseinsätzen und beruhigender Kommunikation, die Kontrolle zu demonstrieren.