» Cybersicherheit: Chefsache in deutschen Unternehmen ( Finanztrends)

Deutsche Geschäftsführer fühlen sich persönlich für IT-Sicherheit verantwortlich. Eine neue Studie zeigt den Einfluss strenger EU-Regeln wie der NIS-2-Richtlinie.

Die Zeiten, in denen IT-Sicherheit ein Thema für die Technikabteilung im Keller war, sind endgültig vorbei. Eine aktuelle Untersuchung von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins belegt: Die Verantwortung für Cybersicherheit ist in den Vorstandsetagen angekommen. Ganze 77 Prozent der Geschäftsführer in Deutschland empfinden eine starke persönliche Verantwortung für die digitale Widerstandsfähigkeit ihres Unternehmens. Dieser Bewusstseinswandel ist kein Zufall, sondern eine direkte Folge des regulatorischen Drucks aus Brüssel. Mit der NIS-2-Richtlinie und einer Flut weiterer Digitalgesetze wird Compliance 2026 zur strategischen Kernaufgabe.

NIS-2-Richtlinie: Der Weckruf für die Chefetage

Die EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit (NIS-2) hat den Ton vorgegeben. Seit Ende 2025 ohne Übergangsfrist in Kraft, verpflichtet sie Unternehmen zu systematischem Risikomanagement und klarer Verantwortlichkeit auf höchster Ebene. Die Studie „Cybersicherheit in Zahlen“ zeigt, dass dieser Druck ankommt. Während sich drei von vier Geschäftsführern verantwortlich fühlen, sinkt diese Zahl auf Bereichs- (60 Prozent) und Teamleitungsebene (41 Prozent).

Diese Hierarchie verdeutlicht ein grundlegendes Problem. Zwar ist das Bewusstsein oben angekommen, doch echte Cyber-Resilienz braucht jeden Mitarbeiter. Viele Beschäftigte sind unsicher, inwieweit IT-Sicherheit zu wirksamen Aufgaben gehört. Eine umfassende Sicherheitskultur bleibt somit eine zentrale Baustelle.

Regulatorischer Tsunami: KI-Verordnung und Data Act kommen

Das Jahr 2026 wird für Compliance-Abteilungen zur Bewährungsprobe. Neben der etablierten DSGVO treten zwei weitere Mammutgesetze in Kraft:

* Die EU-KI-Verordnung (AI Act) stuft KI-Systeme nach Risiko ein. Für Hochrisiko-Anwendungen gelten strenge Transparenz- und Dokumentationspflichten. Unternehmen müssen dringend prüfen, ob ihre KI-Tools betroffen sind.

* Der EU Data Act revolutioniert den Datenzugang. Ab dem 12. September 2026 gilt „Access by Design“: Nutzer müssen direkten Zugriff auf Daten ihrer vernetzten Geräte erhalten.

Hinzu kommt der plan für einen „Digital-Omnibus“. Dieses EU-Reformpaket soll bestehende Digitalgesetze vereinfachen und bündeln. Für Unternehmen bedeutet das: Anpassungsfähigkeit ist alles.