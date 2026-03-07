Gesundheitsreform setzt 2026 auf Fitness und Prävention ( Finanztrends)
Die Politik will das Gesundheitssystem mit einem Schwerpunkt auf Bewegung und Fitness umbauen. Das zeigen aktuelle Koalitionsverhandlungen und die anstehende Bundesreform. Sportverbände fordern, körperliche Aktivität als festen Bestandteil in die Gesetze aufzunehmen.
Strukturwandel statt nur Sparen
Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hat für dieses Jahr weitreichende Reformen angekündigt. Ende März legt eine Finanzkommission ihre Vorschläge vor. Es geht nicht nur um Kostendämpfung, sondern um einen echten Strukturwandel.
Ein zentrales Instrument ist der neue Transformationsfonds für Krankenhäuser. Er umfasst 50 Milliarden Euro. Experten betonen: Nur so können Ressourcen für mehr Prävention frei werden.
Bündnis fordert "Jahr der Prävention"
Ein starkes Bündnis aus Medizin, Sport und Zivilgesellschaft drängt auf Veränderung. Organisationen wie die Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK) fordern, 2026 zum "Jahr der Prävention" zu machen.
Der Grund sind alarmierende Daten: Bewegungsmangel ist ein Haupttreiber für Krankheiten wie Adipositas oder Diabetes. Die Forderung lautet: Niedrigschwellige Fitnessangebote und Aufklärung müssen in die Reformprogramme.
Mehr Sport in Schulen und Betrieben
Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) bringt sich aktiv in die Debatte ein. Gefordert werden eine Sportstättenoffensive und tägliche Bewegungseinheiten in Schulen und Kitas.
Auch die Wirtschaft soll stärker in die Pflicht genommen werden. Betriebliches Gesundheitsmanagement soll nicht länger freiwillig sein. Die Botschaft ist klar: Regelmäßiger Sport spart dem System langfristig Milliarden.
Digitalisierung schafft Raum für Beratung
Ein weiterer Baustein ist die Stärkung der Hausärzte. Ein verbindliches Primärarztsystem soll unnötige Facharztbesuche reduzieren. Die verpflichtende elektronische Patientenakte (ePA) soll die Versorgung effizienter machen.
Der gewonnene Spielraum soll direkt der Prävention zugutekommen. Ärzte könnten dann mehr Zeit haben, Patienten gezielt über Bewegung und Fitness aufzuklären.
Fitnessbranche hofft auf Aufschwung
Für die Fitness- und Gesundheitsbranche eröffnen sich neue Perspektiven. Marktbeobachter rechnen damit, dass zertifizierte Programme und präventives Training künftig stärker gefördert werden.
Das könnte die gesellschaftliche Rolle von Fitnessstudios aufwerten und neue Kooperationen mit Krankenkassen ermöglichen. Ein Paradigmenwechsel von der Behandlung zur Gesundheitserhaltung zeichnet sich ab.
Die entscheidenden Weichen werden Ende März gestellt. Dann präsentiert die Finanzkommission ihre konkreten Vorschläge. Ob die Absichtserklärungen zu mehr Bewegung auch in bindende Gesetze münden, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.
