Studie: Biologisches Alter senkt Schlaganfallrisiko um 23 Prozent ( Finanztrends)

07.03.2026, 3441 Zeichen

Eine neue Studie zeigt: Wer sein biologisches Alter senkt, schützt sein Gehirn. Die Daten belegen einen direkten Zusammenhang zwischen zellulärer Jugend und neurologischer Gesundheit. Gleichzeitig warnen Ökonomen vor den Billionen-Kosten mangelnder Gehirngesundheit für die Weltwirtschaft.

Biomarker verraten das wahre Alter des Gehirns

Forscher der Yale University und der American Academy of Neurology (AAN) analysierten die Daten von über 258.000 Personen. Anhand von 18 Blut-Biomarkern wie Cholesterin und Entzündungswerten bestimmten sie das biologische Alter der Teilnehmer – den tatsächlichen Zustand ihrer Zellen.

Das Ergebnis ist eindeutig: Bei Menschen, deren biologisches Alter ihr Lebensalter überstieg, war das Schlaganfallrisiko um 41 Prozent erhöht. Ihre kognitiven Testwerte fielen schlechter aus und Gehirnscans zeigten mehr Schäden. Wer es jedoch schaffte, seine biologische Alterslücke zu verkleinern, profitierte von einem um 23 Prozent geringeren Risiko für schwere neurologische Ereignisse.

So bleibt das Gehirn jung

Die Studie unterstreicht, was Ärzte seit langem betonen: Der Lebensstil ist entscheidend. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und guter Blutdruck können das biologische Alter positiv beeinflussen. Sie gelten als wichtigste Stellschrauben für die Prävention.

Dazu kommt das gezielte Training des Gehirns. Das Lösen komplexer Aufgaben, das Erlernen neuer Sprachen oder regelmäßiges Gehirnjogging fördern die Neuroplastizität. Das Gehirn bildet so neue neuronale Netzwerke und baut eine kognitive Reserve auf. Diese Reserve hilft, altersbedingten Abbau auszugleichen und strukturelle Schäden besser zu verkraften.

Gehirngesundheit kostet die Wirtschaft Billionen

Die Paradoxie um geistige Fitness hat eine massive wirtschaftliche Dimension. Ein aktueller Kommentar im Magazin Fortune beziffert die globalen Kosten durch unzureichende Gehirngesundheit auf rund fünf Billionen US-Dollar pro Jahr.

Vor diesem Hintergrund gewinnt der sogenannte Gehirnkapital-Index an Bedeutung. Er bewertet die kognitive Infrastruktur eines Landes. Auf einer Konferenz in Brüssel diskutierten Experten kürzlich, wie Arbeitsmärkte im KI-Zeitalter neu gedacht werden müssen. Die Stärkung von neurologischer Gesundheit und kognitiven Fähigkeiten gilt ihnen als Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften.

Der menschliche Vorteil im KI-Zeitalter

Die neuen Erkenntnisse passen in einen größeren Trend, den das Weltwirtschaftsforum vorantreibt. In dessen Analysen heißt es: Gerade im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz gewinnen spezifisch menschliche Fähigkeiten an Wert.

Während Algorithmen Routinearbeiten übernehmen, bleiben Anpassungsfähigkeit, Empathie und komplexe Problemlösung die Domäne eines gesunden menschlichen Gehirns. Die Förderung geistiger Fitness wird damit zur strategischen Investition – für das Wohlbefinden des Einzelnen und die Produktivität der gesamten Wirtschaft.

(07.03.2026)

