Studie: Biologisches Alter senkt Schlaganfallrisiko um 23 Prozent ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
07.03.2026, 3441 Zeichen
Eine neue Studie zeigt: Wer sein biologisches Alter senkt, schützt sein Gehirn. Die Daten belegen einen direkten Zusammenhang zwischen zellulärer Jugend und neurologischer Gesundheit. Gleichzeitig warnen Ökonomen vor den Billionen-Kosten mangelnder Gehirngesundheit für die Weltwirtschaft.
Biomarker verraten das wahre Alter des Gehirns
Forscher der Yale University und der American Academy of Neurology (AAN) analysierten die Daten von über 258.000 Personen. Anhand von 18 Blut-Biomarkern wie Cholesterin und Entzündungswerten bestimmten sie das biologische Alter der Teilnehmer – den tatsächlichen Zustand ihrer Zellen.
Anzeige
Da Blutwerte wie Cholesterin entscheidende Indikatoren für Ihr biologisches Alter sind, hilft Ihnen dieser Ratgeber dabei, Ihre Laborergebnisse richtig zu deuten und Fehlinterpretationen zu vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Check als PDF anfordern
Das Ergebnis ist eindeutig: Bei Menschen, deren biologisches Alter ihr Lebensalter überstieg, war das Schlaganfallrisiko um 41 Prozent erhöht. Ihre kognitiven Testwerte fielen schlechter aus und Gehirnscans zeigten mehr Schäden. Wer es jedoch schaffte, seine biologische Alterslücke zu verkleinern, profitierte von einem um 23 Prozent geringeren Risiko für schwere neurologische Ereignisse.
So bleibt das Gehirn jung
Die Studie unterstreicht, was Ärzte seit langem betonen: Der Lebensstil ist entscheidend. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und guter Blutdruck können das biologische Alter positiv beeinflussen. Sie gelten als wichtigste Stellschrauben für die Prävention.
Dazu kommt das gezielte Training des Gehirns. Das Lösen komplexer Aufgaben, das Erlernen neuer Sprachen oder regelmäßiges Gehirnjogging fördern die Neuroplastizität. Das Gehirn bildet so neue neuronale Netzwerke und baut eine kognitive Reserve auf. Diese Reserve hilft, altersbedingten Abbau auszugleichen und strukturelle Schäden besser zu verkraften.
Anzeige
Um Ihre geistige Fitness aktiv zu fördern und die kognitive Reserve zu stärken, bietet dieser Report sieben wissenschaftlich fundierte Geheimnisse sowie elf praktische Alltagsübungen. Gratis-Ratgeber für ein leistungsfähiges Gehirn sichern
Gehirngesundheit kostet die Wirtschaft Billionen
Die Paradoxie um geistige Fitness hat eine massive wirtschaftliche Dimension. Ein aktueller Kommentar im Magazin Fortune beziffert die globalen Kosten durch unzureichende Gehirngesundheit auf rund fünf Billionen US-Dollar pro Jahr.
Vor diesem Hintergrund gewinnt der sogenannte Gehirnkapital-Index an Bedeutung. Er bewertet die kognitive Infrastruktur eines Landes. Auf einer Konferenz in Brüssel diskutierten Experten kürzlich, wie Arbeitsmärkte im KI-Zeitalter neu gedacht werden müssen. Die Stärkung von neurologischer Gesundheit und kognitiven Fähigkeiten gilt ihnen als Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften.
Der menschliche Vorteil im KI-Zeitalter
Die neuen Erkenntnisse passen in einen größeren Trend, den das Weltwirtschaftsforum vorantreibt. In dessen Analysen heißt es: Gerade im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz gewinnen spezifisch menschliche Fähigkeiten an Wert.
Während Algorithmen Routinearbeiten übernehmen, bleiben Anpassungsfähigkeit, Empathie und komplexe Problemlösung die Domäne eines gesunden menschlichen Gehirns. Die Förderung geistiger Fitness wird damit zur strategischen Investition – für das Wohlbefinden des Einzelnen und die Produktivität der gesamten Wirtschaft.
D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...
» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...
» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)
» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)
» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)
» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)
» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)
» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)
» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)
» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- William Hill und Borussia Dortmund vs. World Wres...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
- TNT Express und Nippon Express vs. United Parcel ...
- Linde und MorphoSys vs. Lanxess und GlaxoSmithKli...
- Compeq Manufacturing und Shinko Electric Industri...
- Noble Corp plc und BP Plc vs. Lukoil und Gazprom ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille
audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...
Books josefchladek.com
Otto Wagner
Moderne Architektur
1902
Anton Schroll
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
07.03.2026, 3441 Zeichen
Eine neue Studie zeigt: Wer sein biologisches Alter senkt, schützt sein Gehirn. Die Daten belegen einen direkten Zusammenhang zwischen zellulärer Jugend und neurologischer Gesundheit. Gleichzeitig warnen Ökonomen vor den Billionen-Kosten mangelnder Gehirngesundheit für die Weltwirtschaft.
Biomarker verraten das wahre Alter des Gehirns
Forscher der Yale University und der American Academy of Neurology (AAN) analysierten die Daten von über 258.000 Personen. Anhand von 18 Blut-Biomarkern wie Cholesterin und Entzündungswerten bestimmten sie das biologische Alter der Teilnehmer – den tatsächlichen Zustand ihrer Zellen.
Anzeige
Da Blutwerte wie Cholesterin entscheidende Indikatoren für Ihr biologisches Alter sind, hilft Ihnen dieser Ratgeber dabei, Ihre Laborergebnisse richtig zu deuten und Fehlinterpretationen zu vermeiden. Kostenlosen Laborwerte-Check als PDF anfordern
Das Ergebnis ist eindeutig: Bei Menschen, deren biologisches Alter ihr Lebensalter überstieg, war das Schlaganfallrisiko um 41 Prozent erhöht. Ihre kognitiven Testwerte fielen schlechter aus und Gehirnscans zeigten mehr Schäden. Wer es jedoch schaffte, seine biologische Alterslücke zu verkleinern, profitierte von einem um 23 Prozent geringeren Risiko für schwere neurologische Ereignisse.
So bleibt das Gehirn jung
Die Studie unterstreicht, was Ärzte seit langem betonen: Der Lebensstil ist entscheidend. Eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige Bewegung, ausreichend Schlaf und guter Blutdruck können das biologische Alter positiv beeinflussen. Sie gelten als wichtigste Stellschrauben für die Prävention.
Dazu kommt das gezielte Training des Gehirns. Das Lösen komplexer Aufgaben, das Erlernen neuer Sprachen oder regelmäßiges Gehirnjogging fördern die Neuroplastizität. Das Gehirn bildet so neue neuronale Netzwerke und baut eine kognitive Reserve auf. Diese Reserve hilft, altersbedingten Abbau auszugleichen und strukturelle Schäden besser zu verkraften.
Anzeige
Um Ihre geistige Fitness aktiv zu fördern und die kognitive Reserve zu stärken, bietet dieser Report sieben wissenschaftlich fundierte Geheimnisse sowie elf praktische Alltagsübungen. Gratis-Ratgeber für ein leistungsfähiges Gehirn sichern
Gehirngesundheit kostet die Wirtschaft Billionen
Die Paradoxie um geistige Fitness hat eine massive wirtschaftliche Dimension. Ein aktueller Kommentar im Magazin Fortune beziffert die globalen Kosten durch unzureichende Gehirngesundheit auf rund fünf Billionen US-Dollar pro Jahr.
Vor diesem Hintergrund gewinnt der sogenannte Gehirnkapital-Index an Bedeutung. Er bewertet die kognitive Infrastruktur eines Landes. Auf einer Konferenz in Brüssel diskutierten Experten kürzlich, wie Arbeitsmärkte im KI-Zeitalter neu gedacht werden müssen. Die Stärkung von neurologischer Gesundheit und kognitiven Fähigkeiten gilt ihnen als Schlüssel für die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswirtschaften.
Der menschliche Vorteil im KI-Zeitalter
Die neuen Erkenntnisse passen in einen größeren Trend, den das Weltwirtschaftsforum vorantreibt. In dessen Analysen heißt es: Gerade im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz gewinnen spezifisch menschliche Fähigkeiten an Wert.
Während Algorithmen Routinearbeiten übernehmen, bleiben Anpassungsfähigkeit, Empathie und komplexe Problemlösung die Domäne eines gesunden menschlichen Gehirns. Die Förderung geistiger Fitness wird damit zur strategischen Investition – für das Wohlbefinden des Einzelnen und die Produktivität der gesamten Wirtschaft.
D&D Research Rendezvous #20: Gunter Deuber sieht Europas Sonderkonjunktur nun at risk - intensiver Blick auf die Aktienmärkte
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:FACC, RHI Magnesita, Amag, Agrana, Austriacard Holdings AG, Kapsch TrafficCom, Wolford, UBM, AT&S, DO&CO, Rath AG, RBI, Verbund, Wienerberger, Warimpex, Zumtobel, Palfinger, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Flughafen Wien, CA Immo, EuroTeleSites AG, CPI Europe AG, Österreichische Post, Telekom Austria, Infineon, Deutsche Boerse, Fresenius Medical Care, SAP, Scout24, Continental.
Random Partner
Vienna International Airport
Die Flughafen Wien AG positioniert sich durch die geografische Lage im Zentrum Europas als eine der wichtigsten Drehscheiben zu den florierenden Destinationen Mittel- und Osteuropas. Der Flughafen Wien war 2016 Ausgangs- oder Endpunkt für über 23 Millionen Passagiere.
>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Irankonflikt erschüttert Märkte: Europas Sonderkonjunktur steht auf dem ...
» Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsop...
» Ocugen Aktie: Pipeline im Fokus ( Finanztrends)
» INPEX Aktie: Expansionskurs trifft Gegenwind ( Finanztrends)
» Krafttraining wird zum neuen Abnehm-Trend für Frauen ab 50 ( Finanztrends)
» CyberStrikeAI kompromittiert Hunderte Firmen-Firewalls ( Finanztrends)
» DZNE-Studie: Jeder dritte Demenzfall ist vermeidbar ( Finanztrends)
» Norbit Aktie: Millionenauftrag im Visier ( Finanztrends)
» Bilibili Aktie: Erstmals profitabel ( Finanztrends)
» VINX Aktie: Starke Outperformance ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- William Hill und Borussia Dortmund vs. World Wres...
- Silver Standard Resources und Klondike Gold vs. G...
- TNT Express und Nippon Express vs. United Parcel ...
- Linde und MorphoSys vs. Lanxess und GlaxoSmithKli...
- Compeq Manufacturing und Shinko Electric Industri...
- Noble Corp plc und BP Plc vs. Lukoil und Gazprom ...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille
audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...
Books josefchladek.com
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void