Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsopfer ein ( Finanztrends)

Die Homebase
österreichischer Aktien
Sachsens Landeskirche führt einheitliche Entschädigung für Missbrauchsopfer ein

07.03.2026, 3490 Zeichen

Die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens stellt die Entschädigung von Missbrauchsopfern auf eine neue, bundesweit einheitliche Grundlage. Damit reagiert sie auf langjährige Kritik an schleppenden und uneinheitlichen Verfahren.

In einem bedeutenden Schritt für die Aufarbeitung kirchlichen Missbrauchs hat die sächsische Landessynode am Samstag in Dresden ein neues Gesetz zu Anerkennungsleistungen beschlossen. Die Kirche übernimmt damit die einheitlichen Richtlinien der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Ziel ist es, Verfahren für Betroffene sexualisierter Gewalt transparenter und gerechter zu gestalten.

Ein bundesweit vergleichbares Modell

Der Beschluss beendet die bisherige Praxis, in der die 20 Gliedkirchen der EKD oft unterschiedlich handelten – ein Zustand, der regelmäßig auf Unverständnis stieß. Sachsen schließt sich nun einer Initiative an, die fast alle anderen Landeskirchen bereits mittragen.

Kern der Reform ist ein kombiniertes Modell: Eine pauschale Grundleistung wird durch eine individuelle Zahlung ergänzt. Diese orientiert sich an den konkreten Tatumständen und den Spätfolgen für das Opfer. Eine Obergrenze für die Entschädigung soll es nicht geben.

Unabhängige Kommissionen entscheiden

Die Umsetzung liegt in den Händen neu zu schaffender, unabhängiger Anerkennungskommissionen. Diese dezentral organisierten Gremien prüfen die Anträge und entscheiden über die Höhe der Leistungen. Ein zentrales Recht der Betroffenen ist ein persönliches Gespräch vor der Kommission, um das erlittene Unrecht darzulegen.

Landesbischof Tobias Bilz betonte die Bedeutung des Schritts für die Glaubwürdigkeit der Kirche. Einheitliche Regelungen sollen Loyalitätskonflikte bei den Opfern vermeiden und ein Gefühl der Gerechtigkeit fördern. Die Entscheidung fällt in eine Zeit schwindender Mitgliederzahlen und Finanzeinnahmen. Die transparente Aufarbeitung von Missbrauch gilt als Schlüssel, um verlorenes Vertrauen zurückzugewinnen.

Kein Ersatz für staatliche Leistungen

Wichtig ist die Abgrenzung zu staatlichen Ansprüchen. Seit Januar 2024 regelt das Sozialgesetzbuch (SGB XIV) die soziale Entschädigung für Gewaltopfer. Die kirchlichen Zahlungen sind hingegen freiwillige Leistungen, die das spezifische Unrecht im kirchlichen Raum anerkennen sollen.

Sie ergänzen staatliche Hilfen, ersetzen sie aber nicht. Betroffenenvertreter betonen, dass die kirchlichen Leistungen nicht auf Transferleistungen wie das Bürgergeld angerechnet werden. So kommt die finanzielle Anerkennung den Opfern in vollem Umfang gut.

Nächste Schritte: Umsetzung ab 2026

Mit dem Beschluss sind die rechtlichen Weichen gestellt. Nun beginnt die Phase der Umsetzung. Die Einrichtung und Besetzung der regionalen Kommissionen ist der nächste Schritt. Die neuen Verfahren sollen noch im ersten Halbjahr 2026 ihre Arbeit aufnehmen.

Auch Betroffene, die bereits nach alten Regelungen Leistungen erhielten, können eine Neubewertung oder Aufstockung beantragen. Beobachter sehen in der Reform einen zentralen Meilenstein. Der wahre Erfolg werde jedoch von der konsequenten und einfühlsamen Praxis vor Ort abhängen.


(07.03.2026)

