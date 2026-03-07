» Bauwirtschaft: Zinssenkung trifft auf Mega-Baustellen ( Finanztrends)

07.03.2026, 5211 Zeichen

Die deutsche Bauwirtschaft zeigt sich diese Woche gespalten: Während der Staat mit drastischen Zinssenkungen den Wohnungsbau anschieben will, kämpfen Infrastruktur-Großprojekte weiter mit Verzögerungen und Kostenexplosionen. Gleichzeitig startet am Frankfurter Flughafen eine logistische Meisterleistung.

KfW senkt Zinsen auf Rekordtief

Seit Anfang März können Bauherren Kredite für klimafreundliche Neubauten fast geschenkt bekommen. Die staatliche KfW bietet für den „Effizienzhaus 55“-Standard effektive Jahreszinsen ab 1,0 Prozent an. Noch günstiger wird es mit 0,6 Prozent für das anspruchsvollere „Effizienzhaus 40“. Voraussetzung ist eine gültige Baugenehmigung.

Im Vergleich zu regulären Baufinanzierungen bei rund 3,4 Prozent wirkt dieser Hebel enorm. Branchenverbände wie der GdW begrüßen das Signal. Können die subventionierten Kredite den Wohnungsneubau wirklich aus der Krise holen?

Erste Erfolge sind sichtbar: Seit der Wiederaufnahme der Förderung im Dezember wurden bereits rund 17.000 neue Wohneinheiten gefördert. Die Zahl der Baugenehmigungen stieg 2025 erstmals seit drei Jahren wieder an – um elf Prozent auf 238.500 Einheiten.

Stuttgart 21: Untersuchungsausschuss gefordert

Während der Wohnungsbau Hoffnung schöpft, sorgen Deutschlands bekannteste Großbaustellen für Frust. Das Verkehrsprojekt Stuttgart 21 stand diese Woche im Zentrum einer hitzigen Bundestagsdebatte. Abgeordnete fordern einen Untersuchungsausschuss, um die eklatanten Termin- und Kostenabweichungen aufzuklären.

Die Zahlen sind dramatisch: Statt der ursprünglich veranschlagten 2,5 Milliarden Euro kostet das Projekt mittlerweile über 11,4 Milliarden. Die komplette Inbetriebnahme des Stuttgarter Tiefbahnhofs wird nicht vor 2030 erwartet – Jahre später als geplant.

Elbtower: Baustopp durch Insolvenz und Schäden

Auch im Norden stockt ein Prestigeprojekt. Der Hamburger Elbtower, der mit 245 Metern das höchste Gebäude der Hansestadt werden soll, verharrt im Baustopp. Nach der Insolvenz der Signa-Gruppe laufen zwar Verhandlungen mit einem neuen Konsortium, doch rechtliche Hürden blockieren.

Das Gericht verhängte ein Weiterbauverbot bis mindestens März, nachdem das Projekt gravierende Setzungsschäden am benachbarten Bahnhof Hamburg Elbbrücken verursacht haben soll. Lokale Beobachter spekulieren, dass die Baugenehmigung womöglich nur noch für eine reduzierte Version des Hochhauses gilt.

Fraport startet Flughafen-Sanierung

Dass Großprojekte in Deutschland auch planmäßig funktionieren können, beweist der Frankfurter Flughafen. Ab dieser Woche beginnt dort eine der größten Instandsetzungsmaßnahmen des Jahrzehnts. Die zentrale Start- und Landebahn wird für rund zwei Wochen komplett gesperrt.

In diesem eng getakteten Zeitraum erneuert der Betreiber Fraport auf 76.000 Quadratmetern die Asphaltoberfläche. 33.000 Tonnen Asphalt werden ausgetauscht, die Befeuerungssysteme modernisiert. Solche Sanierungen sind im strikten Zehnjahresrhythmus nötig – die Belastung durch startende und landende Großraumflugzeuge ist enorm.

Wohnimmobilien bleiben attraktivste Anlage

Die unterschiedlichen Entwicklungen spiegeln sich in der Marktbewertung wider. Eine aktuelle Studie der DZ HYP bestätigt: Wohnimmobilien in Top-Lagen bieten weiterhin die robustesten Perspektiven für Investoren. Die Nachfrage übersteigt das Angebot in Metropolen wie Berlin, München oder Hamburg deutlich.

Die Folge: Die Preise steigen unaufhaltsam. In den sieben größten deutschen Städten liegen die Erstbezugsmieten laut Studie bei durchschnittlich über 20 Euro pro Quadratmeter. Bestandsmieten bei Wiedervermietung rangieren bei etwa 15 Euro. Diese Spreizung macht Umzüge selbst bei veränderten Lebensumständen zunehmend unattraktiv.

Bei Gewerbeimmobilien entscheiden vor allem energetische Qualität und Lage über den Werterhalt. Büro- und Einzelhandelsflächen müssen heute hohe ESG-Kriterien erfüllen, um langfristig vermietbar zu bleiben.

Warten auf den Durchbruch

Die Ereignisse dieser Woche zeigen: Der deutsche Immobiliensektor steht an einem Wendepunkt. Die staatlichen Zinssubventionen bieten eine reale Chance für den Wohnungsneubau. Doch reichen sie aus, um die bürokratischen Hürden zu überwinden?

Richtungsweisend könnte der bevorstehende „Wohnungsbau-Tag“ Ende März werden. Dort wollen Branchenverbände und Politik weitere Lösungen für den Weg aus der Krise diskutieren. Bei den Großprojekten bleibt abzuwarten, ob politische Aufarbeitung oder Investorenwechsel zu effizienteren Bauprozessen führen. Bis dahin verlangt der Markt allen Beteiligten höchste Flexibilität ab.

(07.03.2026)

