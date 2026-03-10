Stadtwerke Bochum: Finanzieller Drahtseilakt trotz Rekordgewinn ( Finanztrends)

10.03.2026, 5321 Zeichen

Die deutschen Stadtwerke stehen unter massivem Transformationsdruck. Während die Stadtwerke Bochum im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn von fast 245 Millionen Euro vermelden konnten, steht das Unternehmen nun vor einer finanziellen Zäsur. Die Kerngewinne schrumpfen, eine Milliarde Euro muss bis 2030 investiert werden – und die Stadt Bochum muss sich auf geringere Gewinnausschüttungen einstellen.

Die Kehrseite des Rekordjahrs

Der historische Nettogewinn von 244,6 Millionen Euro für das Geschäftsjahr 2024 war ein Sondereffekt. Verantwortlich war vor allem der hoch profitable Verkauf der Beteiligung am Essener Energieversorger Steag. Ohne diesen einmaligen Veräußerungseffekt lag der operative Gewinn bei rund 100 Millionen Euro. Geschäftsführer Frank Thiel warnte bereits Mitte 2025 vor der „Normalisierung“ der Erträge und kündigte strikte Effizienzmaßnahmen an.

Diese Normalisierung trifft direkt den städtischen Haushalt. Über einen Gewinnabführungsvertrag ist das Unternehmen eine zentrale Finanzsäule für die Kommune. Im Rekordjahr flossen 75 Millionen Euro Gewinn plus 21,6 Millionen Euro Konzessionsabgaben in die Stadtkasse. Analysten warnen nun vor deutlich geringeren Transferleistungen in den kommenden Jahren.

Preissenkungen drücken die Umsätze

Seit dem 1. Januar 2026 gelten für Bochumer Haushalte niedrigere Energiepreise. Die Abschaffung der Gas-Speicherumlage und gesunkene Großhandelspreise gab das Unternehmen direkt an die Kunden weiter. Die Folge: Der Arbeitspreis für Strom sank um 2,75 Cent pro Kilowattstunde.

Für die Stadtwerke bedeutet das sinkende Kernumsätze. Dieser Trend zeichnete sich bereits ab: Bei der zentralen Vertriebstochter Stadtwerke Bochum GmbH brach der Umsatz in den letzten geprüften Zahlen von 1,10 Milliarden auf 917 Millionen Euro ein. Geringere Verbrauchsmengen durch Effizienz und milde Winter verschärfen die Situation.

Der Milliarden-Investitionsstau

Gleichzeitig lastet ein gewaltiger Investitionsdruck auf der Bilanz. Bis 2030 muss rund eine Milliarde Euro in die regionale Energie- und Wärmewende gesteckt werden. Allein 300 Millionen Euro sind für den Ausbau und die Dekarbonisierung des Fernwärmenetzes veranschlagt. Ein Leuchtturmprojekt ist eine Großwärmepumpe auf der Kläranlage Oelbachtal, die gereinigtes Abwasser als Wärmequelle nutzt.

Weitere 165 Millionen Euro benötigt die Digitalisierung und der Ausbau des Stromnetzes. Geplant sind 150 neue digitale Netzstationen und 200 Kilometer neue Leitungen. Die Abschreibung dieser Investitionen wird die Gewinn- und Verlustrechnung der kommenden Jahre belasten.

Ein Branchenproblem mit System

Die Bochumer Herausforderungen sind symptomatisch für die gesamte Branche. Die aktuelle BDEW-Stadtwerkestudie 2025 verzeichnet einen historischen Einbruch der Geschäftserwartungen. Elke Temme, Mitgeschäftsführerin der Stadtwerke Bochum, beklagt im Bericht „überbordende Regulierung“ und bürokratische Hürden, die die Transformation ausbremsen.

Neue EU-Berichtspflichten wie die Corporate Sustainability Reporting Directive binden zusätzliche administrative Ressourcen. Im Kern steht ein systemisches Dilemma: Während die traditionellen Commodity-Geschäfte an Rentabilität verlieren, sollen die gleichen Unternehmen die milliardenschwere Klimawende finanzieren.

Strategische Neuausrichtung als Ausweg

Die Lösung soll ein strategischer Pivot sein. Der Fokus verschiebt sich von reinen Energieverkäufen hin zu Energiedienstleistungen. Auf dem firmeneigenen Energietag Ende Februar 2026 warb das Unternehmen intensiv für Wärmepumpen, Photovoltaik und Smart-Home-Lösungen.

Das Ziel: Aus dem Energieversorger soll ein ganzheitlicher Energiemanager werden. Durch servicebasierte Modelle und dynamische Tarife sollen neue Erlösquellen erschlossen werden. Doch Analysten mahnen: Der Aufbau profitabler Geschäftsfelder in diesen Segmenten braucht Zeit und erfordert weiteres Durchhaltevermögen.

Was kommt auf Bochum zu?

Die Weichen für die kommenden Jahre werden in den nächsten Monaten gestellt. Mitte 2026 soll der kommunale Wärmeplan finalisiert werden und Planungssicherheit für Infrastrukturinvestitionen geben. Ein Hoffnungsschimmer ist das Fernwärmenetz: 1.000 Gebäude im bestehenden Netzumfeld gelten als leicht anschlussfähig.

Dennoch steht eine phase der finanziellen Konsolidierung an. Die Stadtwerke Bochum müssen den Spagat meistern: Sie müssen die klimaneutrale Zukunft finanzieren, ohne ihre Rolle als Geldgeber für die klammen Stadtsäckel zu gefährden. Der Drahtseilakt zwischen gestern und morgen hat gerade erst begonnen.

