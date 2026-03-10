SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Neurowissenschaftler revidieren das Bild vom alternden Gehirn ( Finanztrends)

10.03.2026, 5330 Zeichen

Führende Neurowissenschaftler stellen das traditionelle Bild vom geistigen Abbau grundlegend infrage. Auf der Jahrestagung der Cognitive Neuroscience Society (CNS) in Vancouver präsentierten sie einen Paradigmenwechsel: Die kognitive Alterung ist kein einheitlicher biologischer Prozess, sondern wird maßgeblich von sozialen und psychischen Faktoren geprägt.

Vom biologischen Puffer zum komplexen Zusammenspiel

Lange galt die kognitive Alterung als unaufhaltsamer, für alle ähnlicher Abbau. Dieses Bild ist überholt. "Das Altern ist ebenso ein sozialer wie ein biologischer Prozess", betonte Randy McIntosh von der Simon Fraser University auf der Konferenz. Es gibt keinen einzelnen Biomarker für gesundes Altern.

Anzeige

Vergesslichkeit im Alter muss kein Schicksal sein – oft helfen bereits gezielte Routinen, um die geistige Fitness spürbar zu steigern. Dieser kostenlose Report bietet Ihnen 11 praktische Übungen und einen Selbsttest, um Ihre Konzentration und Ihr Gedächtnis effektiv zu unterstützen. Gratis-Ratgeber für ein leistungsstarkes Gedächtnis sichern

Stattdessen rückt die Schnittstelle zwischen Biologie, Umwelt und Kultur in den Fokus. Um diese Wechselwirkungen zu erfassen, setzen Forscher zunehmend auf maschinelles Lernen und große Datensätze. Ihr Ziel: weg von statistischen Durchschnittswerten, hin zu personalisierten Modellen, die den individuellen Lebensweg respektieren.

Mentale Gesundheit als Schlüsselfaktor

Einen wesentlichen Beitrag zu diesem Verständnis liefert die Forschung von Audrey Duarte von der University of Texas at Austin. Ihre laufende Studie mit 330 Teilnehmern zeigt: Bereits minimale Anzeichen von Depressionen können zu exekutiven Dysfunktionen führen, die altersbedingten Gedächtnisstörungen zugrunde liegen.

Zwei Siebzigjährige können völlig unterschiedliche kognitive Profile haben – abhängig von Gesundheit, mentaler Verfassung und sozialem Umfeld. Faktoren wie soziale Unterstützung, ein aktiver Lebensstil oder Religiosität entfalten eine signifikante Schutzwirkung und stärken die kognitive Resilienz. Die psychische Gesundheit spielt eine zentralere Rolle als bisher angenommen.

Studie belegt: Beruf formt das Gehirn

Parallel zu den Diskussionen liefert eine neue Studie im Fachjournal "Frontiers in Psychology" belastbare Zahlen. Das Team um Sonia Montemurro untersuchte über 1000 gesunde Personen zwischen 18 und 99 Jahren.

Die Ergebnisse zeigen: Die geistige Leistungsfähigkeit bleibt bis etwa 60 relativ stabil, bevor ein deutlicherer Abbau einsetzt. Eine hohe kognitive Reserve – das neuronale Puffervermögen – verlangsamt diesen Prozess erheblich. Eine bemerkenswerte Erkenntnis betrifft Geschlechterunterschiede: Anfängliche Leistungsvorteile von Männern verschwanden fast vollständig, sobald die individuelle kognitive Reserve berücksichtigt wurde.

Die Schlussfolgerung der Forscher: Leistungsunterschiede hängen maßgeblich von der kognitiven Reserve ab, die vor allem durch berufliche Tätigkeiten und intellektuelle Herausforderungen erworben wird. Gleiche Karrierechancen werden so aus wissenschaftlicher Sicht zur Grundlage für lebenslange kognitive Gesundheit.

Was bedeutet das für den Alltag?

Die kognitive Reserve beschreibt die Fähigkeit des Gehirns, altersbedingte Schäden durch alternative neuronale Netzwerke zu kompensieren. Ein Gehirn mit starker Reserve ist widerstandsfähiger gegenüber frühen Stadien von Krankheiten wie Alzheimer.

Der Aufbau dieser Reserve ist ein lebenslanger Prozess. Formale Bildung, anspruchsvolle Berufe, das Erlernen neuer Fähigkeiten und soziale Interaktionen wirken wie Training für die neuronalen Verbindungen. Gesundheitsexperten raten: Nicht erst im Rentenalter mit mentalen Aktivitäten beginnen, sondern das Gehirn ein Leben lang vielseitig fordern.

Anzeige

Wer im Alltag öfter Namen oder Termine vergisst, macht sich häufig Sorgen um die eigene Hirngesundheit. Ein kurzer, wissenschaftlich fundierter Check kann hier schnell Klarheit schaffen und erste Warnsignale frühzeitig erkennbar machen. Anonymer 7-Fragen-Demenz-Selbsttest: Jetzt Ergebnis erhalten

Wendepunkt in der Demenzforschung

Die jüngsten Entwicklungen markieren einen Wendepunkt. Der historische Fokus lag stark auf der Bekämpfung biologischer Ursachen, wie Amyloid-Plaques bei Alzheimer. Die Praxis zeigt jedoch oft eine Diskrepanz zwischen physischen Hirnschäden und geistiger Leistungsfähigkeit.

Dass Forscher nun Faktoren wie milde Depressionen, berufliche Chancengleichheit und soziale Netzwerke in ihre Modelle integrieren, zeigt eine Hinwendung zum ganzheitlichen Ansatz. Präventionsstrategien müssen auf gesellschaftlicher Ebene ansetzen. Wenn Beruf und soziale Einbindung schützen, werden Bildungs-, Sozial- und Arbeitsmarktpolitik zu Instrumenten der Gesundheitsvorsorge.

Die Zukunft: Maßgeschneiderte Prävention

In naher Zukunft wird die personalisierte Modellierung der Gehirnalterung an Bedeutung gewinnen. Laufende Langzeitstudien werden detailliertere Erkenntnisse liefern, welche Lebensstiländerungen in welcher Phase den größten Schutz bieten.

Mediziner gehen davon aus, dass künftige Therapien bei beginnender Demenz nicht primär auf Medikamente setzen. Stattdessen könnten maßgeschneiderte Programme zur Stärkung der kognitiven Reserve Standard werden – eine Kombination aus psychologischer Betreuung, sozialem Training und gezielten kognitiven Herausforderungen.


(10.03.2026)

Bildnachweis

Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

Meistgelesen
>> mehr
Porsche Aktie: Richtungswechsel ( Finanztrends)
Lindt & Sprüngli Aktie: Prognose-Schock! ( Finanztrends)
BYD Aktie: Globale Expansion ( Finanztrends)
Warum sich immer mehr junge Europäer dem langfristigen Investieren zuwenden
Österreichische Sportstars zeigen sich auf Instagram
Wie Infineon, Siemens Energy, Bayer, Scout24, SAP und Deutsche Boerse für Gesprächsstoff im DAX sorgten




    Bildnachweis

    Aktien auf dem Radar:FACC, CPI Europe AG, Wienerberger, Agrana, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, SBO, Semperit, AT&S, DO&CO, Erste Group, Frequentis, Linz Textil Holding, Mayr-Melnhof, Palfinger, Porr, Polytec Group, RBI, Uniqa, VIG, voestalpine, Wiener Privatbank, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Kapsch TrafficCom, Verbund, Amag, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, Österreichische Post.

