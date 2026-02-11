Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka

11.02.2026, 2031 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8393/

Christian Hromatka war Radiomoderator, dann Pressesprecher und langjähriger Kommunikationschef der Erste Group und aktuell Strategie- und Kommunikationsberater. Wir kennen uns lange und ich gebe dazu, das mit dem Radiomoderator bei u.a. NRJ wusste ich nicht, dementsprechend viele Fragen gibt es von mir Audio-Fan. Parallel dazu werkte Christian als Project Director für Siemens, um dann wenige Monate vor Lehman bei der Erste Bank anzudocken. Wir sprechen über eine tolle Karriere, die zuletzt in der Group die Funktion Head of Corporate Communications & Sponsoring, Konzernsprecher bedeutete und zahlreiche Preise brachte: 5x en suite Unternehmenssprecher des Jahres, 2x Staatspreis PR und 1x WebAd Gold. Es geht auch um Andreas Treichl, Elisabeth Bleyleben-Koren, Bernd Spalt, Willi Cernko, Peter Bosek und Maximilian Clary und Aldringen sowie George und #glaubandich. Seit wenigen Tagen ist Christian selbstständig, dies einerseits Unlimited mit Bernhard Krumpel und Stephan Scoppetta und andererseits via Hromatka Rocks sowie einer Tätigkeit für die Webster University. Und es geht auch noch um Scratches, Spanisch und Sport.

https://www.hromatkarocks.com

https://ucom.at

Börsepeople Bernhard Krumpel: https://audio-cd.at/page/podcast/4265/

Börsepeople Stefan Scoppetta: https://audio-cd.at/page/podcast/4018

