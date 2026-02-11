SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
11.02.2026, 2031 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8393/

Christian Hromatka war Radiomoderator, dann Pressesprecher und langjähriger Kommunikationschef der Erste Group und aktuell Strategie- und Kommunikationsberater. Wir kennen uns lange und ich gebe dazu, das mit dem Radiomoderator bei u.a. NRJ wusste ich nicht, dementsprechend viele Fragen gibt es von mir Audio-Fan. Parallel dazu werkte Christian als Project Director für Siemens, um dann wenige Monate vor Lehman bei der Erste Bank anzudocken. Wir sprechen über eine tolle Karriere, die zuletzt in der Group die Funktion Head of Corporate Communications & Sponsoring, Konzernsprecher bedeutete und zahlreiche Preise brachte: 5x en suite Unternehmenssprecher des Jahres, 2x Staatspreis PR und 1x WebAd Gold. Es geht auch um Andreas Treichl, Elisabeth Bleyleben-Koren, Bernd Spalt, Willi Cernko, Peter Bosek und Maximilian Clary und Aldringen sowie George und #glaubandich. Seit wenigen Tagen ist Christian selbstständig, dies einerseits Unlimited mit Bernhard Krumpel und Stephan Scoppetta und andererseits via Hromatka Rocks sowie einer Tätigkeit für die Webster University. Und es geht auch noch um Scratches, Spanisch und Sport.

https://www.hromatkarocks.com
https://ucom.at
Börsepeople Bernhard Krumpel: https://audio-cd.at/page/podcast/4265/
Börsepeople Stefan Scoppetta: https://audio-cd.at/page/podcast/4018

About: Die Serie Börsepeople des Podcasters Christian Drastil, der im Q4/24 in Frankfurt als "Finfluencer & Finanznetworker #1 Austria" ausgezeichnet wurde, findet im Rahmen von http://www.audio-cd.at und dem Podcast "Audio-CD.at Indie Podcasts" statt. Es handelt sich dabei um typische Personality- und Werdegang-Gespräche. Die Season 23 umfasst jahreszahlbezogen unter dem Motto „26 Börsepeople“ 26 Talks. Presenter der Season 23 ist die 3Banken Generali Investment Gesellschaft http://www.3bg.at.Welcher der meistgehörte Börsepeople Podcast ist, sieht man unter http://www.audio-cd.at/people. Der Zwischenstand des laufenden Rankings ist tagesaktuell um 12 Uhr aktualisiert.


(11.02.2026)

Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten




 

1. https://open.spotify.com/episode/52TR0Iy8mNegY8sXDcK3oR Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka -

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, Zumtobel, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Addiko Bank, Rosenbauer, voestalpine, Porr, Wienerberger, CA Immo, OMV, SBO, Frequentis, DO&CO, Austriacard Holdings AG, Bawag, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Telekom Austria, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, UBM, Flughafen Wien, Agrana, Amag, EVN, FACC, CPI Europe AG, Österreichische Post, Verbund.

