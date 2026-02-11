(Christian Drastil)
11.02.2026
Um 10:42 liegt der ATX mit +0.33 Prozent im Plus bei 5743 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +3.18% auf 139.4 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +2.64% auf 7.4 Euro und Polytec Group mit +2.62% auf 3.91 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 24893 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +5.23% auf 158.475 Euro, dahinter Vonovia SE mit +3.31% auf 25.92 Euro und Henkel mit +1.54% auf 81.88 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
