Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

11.02.2026, 569 Zeichen

Um 10:42 liegt der ATX mit +0.33 Prozent im Plus bei 5743 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 7.83% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Bawag mit +3.18% auf 139.4 Euro, dahinter Austriacard Holdings AG mit +2.64% auf 7.4 Euro und Polytec Group mit +2.62% auf 3.91 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24893 ( -0.38%, Ultimo 2025: 24490, 2.03% ytd). Topperformer DAX sind Siemens Energy mit +5.23% auf 158.475 Euro, dahinter Vonovia SE mit +3.31% auf 25.92 Euro und Henkel mit +1.54% auf 81.88 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)


(11.02.2026)

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.

