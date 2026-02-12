Nachlese: Ritschy Dobetsberger zu Umschichtungen in der Umbrella-Strategie (audio cd.at)
12.02.2026, 1662 Zeichen
Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8405/
- Folge 02/26 (insg. Ep. 14) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Es war ein schwieriges Monat, die Jänner-Gewinne mussten wieder abgegeben werden. Es wurde ein Strategie-Stresstest mit einer Stop Loss-Welle, einem High beim Handelsvolumen sowie Plus bei den Assets under Management und temporär höherem Cash-Anteil. Wir sprechen natürlich auch über die Neulinge Deutsche Post und BHP sowie die Verkäufe von Novo Nordisk und Barrick Mining.
Daten: 11.2.
Mittelkurs: 3990 (+3890 Prozent seit Start 2012), Vormonat 4120 ( Mittelkurs) -3,1 Prozent, Jahreswechsel fast exakt 4000
ytd 2025-Performance final: +22 Prozent, ytd 2026 -0,25
Investiertes Kapital: 180 Mio. Euro (176)
Handelsvolumen last 30 Tage: 27,8 Mio. Euro (Rekordmonat war 22 Mio.), 2025 knapp 200 Mio. .
Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8394
- ATX im Plus und auf dem Wert der Rekorde
- Bawag und Polytec (hier nach ein bissl Aufregung) gesucht
- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria,
- Aktienkäufe bei Kontron, Raiffeisen Karriere-News
- Matteo Rosoli läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der CEO & Co-Founder des Wiener KI-Spezialisten Newsrooms schliesst ein späteres IPO nicht aus
- Vintage zu Palfinger und FACC
- Emissionsantrag Austria 30 Private IR heute bei L&S gestellt
- Börse Frankfurt: DAX etwas schwächer, Siemens Energy gesucht
(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.02.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
