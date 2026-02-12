SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Nachlese: Ritschy Dobetsberger zu Umschichtungen in der Umbrella-Strategie (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

12.02.2026, 1662 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8405/
- Folge 02/26 (insg. Ep. 14) des Podcasts Inside Umbrella by wikifolio. Die Umbrella-Strategie, die steht für Richard Dobetsberger aka Ritschy, der auf Europas grösster Social Trading Plattform wikifolio wiederum der grösste Player nach Assets under Management ist. Es war ein schwieriges Monat, die Jänner-Gewinne mussten wieder abgegeben werden. Es wurde ein Strategie-Stresstest mit einer Stop Loss-Welle, einem High beim Handelsvolumen sowie Plus bei den Assets under Management und temporär höherem Cash-Anteil. Wir sprechen natürlich auch über die Neulinge Deutsche Post und BHP sowie die Verkäufe von Novo Nordisk und Barrick Mining.
Daten: 11.2.
Mittelkurs: 3990 (+3890 Prozent seit Start 2012), Vormonat 4120 ( Mittelkurs) -3,1 Prozent, Jahreswechsel fast exakt 4000
ytd 2025-Performance final: +22 Prozent, ytd 2026 -0,25
Investiertes Kapital: 180 Mio. Euro (176)
Handelsvolumen last 30 Tage: 27,8 Mio. Euro (Rekordmonat war 22 Mio.), 2025 knapp 200 Mio. .

Wiener Börse Party Mittwoch nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8394
- ATX im Plus und auf dem Wert der Rekorde
- Bawag und Polytec (hier nach ein bissl Aufregung) gesucht
- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria,
- Aktienkäufe bei Kontron, Raiffeisen Karriere-News
- Matteo Rosoli läutet die Opening Bell für Mittwoch. Der CEO & Co-Founder des Wiener KI-Spezialisten Newsrooms schliesst ein späteres IPO nicht aus
- Vintage zu Palfinger und FACC
- Emissionsantrag Austria 30 Private IR heute bei L&S gestellt
- Börse Frankfurt: DAX etwas schwächer, Siemens Energy gesucht

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.02.)


(12.02.2026)

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner

A1 Telekom Austria
Die an der Wiener Börse notierte A1 Telekom Austria Group ist führender Provider für digitale Services und Kommunikationslösungen im CEE Raum mit mehr als 24 Millionen Kunden in sieben Ländern und bietet Kommunikationslösungen, Payment und Unterhaltungsservices sowie integrierte Business Lösungen an.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


