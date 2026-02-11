Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute gestellt (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
>> Website
11.02.2026, 1134 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 148.822 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 240 liegt (von mehr als 30.000).
Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.
Random Partner
Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute geste...
» Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (B...
» Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)
» Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäuf...
» Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nac...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christian Hromatka, Zsolt Janos, Spoti...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...
» Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30...
- Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FAC...
- Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S (#gabb Radar)
- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm
Angela Pengl-Böhm ist Trainerin, Coach und Sparring-Partnerin für Führungskräfte. Wir sprechen über einen Start im ORF mit starken Facetten in der Wirtschaftsberichterstattung, über das Magazin "Sc...
Books josefchladek.com
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
11.02.2026, 1134 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 148.822 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 240 liegt (von mehr als 30.000).
Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)
Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt
Bildnachweis
1.
mind the #gabb
Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.
Random Partner
Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute geste...
» Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (B...
» Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)
» Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäuf...
» Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nac...
» Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht
» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christian Hromatka, Zsolt Janos, Spoti...
» ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...
» Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30...
- Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FAC...
- Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)
- #gabb Volumensradar: Polytec, AT&S (#gabb Radar)
- Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research...
- (Christian Drastil)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm
Angela Pengl-Böhm ist Trainerin, Coach und Sparring-Partnerin für Führungskräfte. Wir sprechen über einen Start im ORF mit starken Facetten in der Wirtschaftsberichterstattung, über das Magazin "Sc...
Books josefchladek.com
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf