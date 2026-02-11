SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute gestellt (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.02.2026, 1134 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 148.822 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 240 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)


(11.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.

Random Partner

Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute geste...

» Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (B...

» Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)

» Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäuf...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nac...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christian Hromatka, Zsolt Janos, Spoti...

» ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...

» Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
HV-Impressionen von der Buffet-Seite her, Saison 2014 (Michael Fischer)
Wie Wirecard, Zumtobel, Polytec Group, Aixtron, Nordex und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
Bilder Carina
Bawag gibt Gewinnziele für die nächsten Jahre aus
Polytec-Aktie aufgrund einer falschen Research-Empfehlung gebeutelt
Reploid bestellt Director of Fertilizer




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Airbus Group
    Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 3.69%, Rutsch der Stunde: RBI -1.26%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: SBO(2), Strabag(2), CPI Europe AG(1), Lenzing(1), AT&S(1)
    BSN Vola-Event Austriacard Holdings AG
    Star der Stunde: Polytec Group 1.4%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.83%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(5), CPI Europe AG(2), Frequentis(1)
    Star der Stunde: voestalpine 1.22%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Zumtobel(2), VIG(1), Kontron(1), OMV(1)
    BSN Vola-Event Vonovia SE
    Featured Partner Video

    Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm

    Angela Pengl-Böhm ist Trainerin, Coach und Sparring-Partnerin für Führungskräfte. Wir sprechen über einen Start im ORF mit starken Facetten in der Wirtschaftsberichterstattung, über das Magazin "Sc...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Christian Drastil

    11.02.2026, 1134 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: 0.00% vs. last #gabb, +5.23% ytd, +126.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 148.822 Euro, es ist dies ein All-time-High. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 240 liegt (von mehr als 30.000).

    Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)


    (11.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.

    Random Partner

    Austriacard Holdings
    AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute geste...

    » Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (B...

    » Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)

    » Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäuf...

    » (Christian Drastil)

    » Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nac...

    » Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christian Hromatka, Zsolt Janos, Spoti...

    » ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...

    » Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    HV-Impressionen von der Buffet-Seite her, Saison 2014 (Michael Fischer)
    Wie Wirecard, Zumtobel, Polytec Group, Aixtron, Nordex und Ahlers für Gesprächsstoff sorgten
    Bilder Carina
    Bawag gibt Gewinnziele für die nächsten Jahre aus
    Polytec-Aktie aufgrund einer falschen Research-Empfehlung gebeutelt
    Reploid bestellt Director of Fertilizer




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Airbus Group
      Star der Stunde: Austriacard Holdings AG 3.69%, Rutsch der Stunde: RBI -1.26%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: SBO(2), Strabag(2), CPI Europe AG(1), Lenzing(1), AT&S(1)
      BSN Vola-Event Austriacard Holdings AG
      Star der Stunde: Polytec Group 1.4%, Rutsch der Stunde: voestalpine -0.83%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Kontron(5), CPI Europe AG(2), Frequentis(1)
      Star der Stunde: voestalpine 1.22%, Rutsch der Stunde: Zumtobel -0.85%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Zumtobel(2), VIG(1), Kontron(1), OMV(1)
      BSN Vola-Event Vonovia SE
      Featured Partner Video

      Börsepeople im Podcast S23/07: Angela Pengl-Böhm

      Angela Pengl-Böhm ist Trainerin, Coach und Sparring-Partnerin für Führungskräfte. Wir sprechen über einen Start im ORF mit starken Facetten in der Wirtschaftsberichterstattung, über das Magazin "Sc...

      Books josefchladek.com

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de