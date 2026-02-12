SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

ATX-Trends: Bawag, Telekom Austria, voestalpine, OMV ...

12.02.2026, 2348 Zeichen

Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich gestern Mittwoch nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichtes mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 1,45 Prozent bei 5.807,55 Punkten. In den USA wurden im Januar überraschend deutlich mehr Stellen geschaffen, als von Volkswirten erwartet. Zudem sank auch die Arbeitslosenquote in der weltgrößten Volkswirtschaft unerwartet. An der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen gab es hingegen eine gemischte Tendenz zu sehen.

In Wien rückten mit Zahlenvorlagen Voestalpine , Bawag , Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion auf die Ergebnispräsentation absolvierte die BAWAG-Aktie mit plus 3,6 Prozent. Die Zukäufe in Deutschland und in den Niederlanden haben der Bank 2025 zu höheren Einnahmen und mehr Gewinn verholfen. Laut Einschätzung der Analysten meldete die BAWAG ein starkes Ergebnis, das die Unternehmensziele übertraf und leicht über den Markterwartungen lag.

Voestalpine gewannen 2,2 Prozent. Die Umstrukturierung beim Stahl- und Technologiekonzern läuft. Trotz Autokrise und US-Zöllen legte der Gewinn nach Steuern in den ersten drei Quartalen 2025/26 um 25,1 Prozent auf 259 Millionen Euro zu. Der Umsatz sei aufgrund der umfangreichen Reorganisationsmaßnahmen im Jahresabstand um 5,1 Prozent auf 11,1 Milliarden zurückgegangen. Die Ergebnisse lagen unter den Prognosen und den Markterwartungen.

Die A1 Telekom Austria hat im Vorjahr den Umsatz etwas gesteigert, aber beim Nettoergebnis einen kleinen Rückgang verzeichnet. Die Ergebnisse des 4. Quartals brachten nach Einschätzung der Experten keine großen Überraschungen. Die Telekom-Titel schlossen mit plus 0,8 Prozent. EuroTeleSites erhöhten sich um 2,7 Prozent. Das Sendemastenunternehmen hat 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis etwas zugelegt. Der Flughafen Wien in Schwechat baut einen neuen Office Park für 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Vienna AirportCity. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Die Airport-Aktie büßte 2,5 Prozent ein.

OMV steigerten sich um 3,8 Prozent auf 55,30 Euro. Analysten der Berenberg Bank haben ihre Einstufung für die Aktien des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens auf "Buy" belassen. Auch das Kursziel wurde unverändert bei 53,0 Euro belassen."


(12.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel




 

Bildnachweis

1.

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Erste Group, voestalpine, SBO, Rosgix, Frequentis, VIG, Uniqa, Agrana, AT&S, Bawag, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Rath AG, RBI, Strabag, Telekom Austria, Verbund, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG.

Random Partner

FACC
Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...

» PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...

» Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...

» Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...

» Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht

» ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer

» Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

» Österreich-Depots: High (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 12.2.: EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
Bestätigtes "Buy" für Bawag
ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
Interview Alexander van der Bellen
Wie ThyssenKrupp, HelloFresh, Valneva, Deutsche Telekom, AT&S und Telekom Austria für Gesprächsstoff sorgten
Research-Fazits zu Hermes, Volvo, Siemens, Mercedes, Fielmann ...




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN Vola-Event Deutsche Boerse
    BSN MA-Event Deutsche Boerse
    Star der Stunde: Palfinger 1.84%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.05%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Porr(1), Frequentis(1), Bawag(1)
    Smeilinho zu Bawag
    Smeilinho zu DO&CO
    Star der Stunde: DO&CO 0.84%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.74%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: SBO(1), OMV(1)
    BSN MA-Event Commerzbank
    Featured Partner Video

    Zertifikate Party Österreich: Zufriedenes Update Zertifikate Real Money Depot bei dad.at - Bayer und RBI brachten Plus, Verlierer gibt es auch

    Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at, ge...

    Books josefchladek.com

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Mario Tunkowitsch

    12.02.2026, 2348 Zeichen

    Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Der Wiener Aktienmarkt hat sich gestern Mittwoch nach der Veröffentlichung eines starken US-Arbeitsmarktberichtes mit klaren Zuwächsen aus dem Handel verabschiedet. Der Leitindex ATX schloss mit plus 1,45 Prozent bei 5.807,55 Punkten. In den USA wurden im Januar überraschend deutlich mehr Stellen geschaffen, als von Volkswirten erwartet. Zudem sank auch die Arbeitslosenquote in der weltgrößten Volkswirtschaft unerwartet. An der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen gab es hingegen eine gemischte Tendenz zu sehen.

    In Wien rückten mit Zahlenvorlagen Voestalpine , Bawag , Telekom Austria und EuroTeleSites in den Fokus. Die auffälligste Kursreaktion auf die Ergebnispräsentation absolvierte die BAWAG-Aktie mit plus 3,6 Prozent. Die Zukäufe in Deutschland und in den Niederlanden haben der Bank 2025 zu höheren Einnahmen und mehr Gewinn verholfen. Laut Einschätzung der Analysten meldete die BAWAG ein starkes Ergebnis, das die Unternehmensziele übertraf und leicht über den Markterwartungen lag.

    Voestalpine gewannen 2,2 Prozent. Die Umstrukturierung beim Stahl- und Technologiekonzern läuft. Trotz Autokrise und US-Zöllen legte der Gewinn nach Steuern in den ersten drei Quartalen 2025/26 um 25,1 Prozent auf 259 Millionen Euro zu. Der Umsatz sei aufgrund der umfangreichen Reorganisationsmaßnahmen im Jahresabstand um 5,1 Prozent auf 11,1 Milliarden zurückgegangen. Die Ergebnisse lagen unter den Prognosen und den Markterwartungen.

    Die A1 Telekom Austria hat im Vorjahr den Umsatz etwas gesteigert, aber beim Nettoergebnis einen kleinen Rückgang verzeichnet. Die Ergebnisse des 4. Quartals brachten nach Einschätzung der Experten keine großen Überraschungen. Die Telekom-Titel schlossen mit plus 0,8 Prozent. EuroTeleSites erhöhten sich um 2,7 Prozent. Das Sendemastenunternehmen hat 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis etwas zugelegt. Der Flughafen Wien in Schwechat baut einen neuen Office Park für 1.000 zusätzliche Arbeitsplätze in der Vienna AirportCity. Die Fertigstellung ist für 2028 vorgesehen. Die Airport-Aktie büßte 2,5 Prozent ein.

    OMV steigerten sich um 3,8 Prozent auf 55,30 Euro. Analysten der Berenberg Bank haben ihre Einstufung für die Aktien des Öl-, Gas- und Chemieunternehmens auf "Buy" belassen. Auch das Kursziel wurde unverändert bei 53,0 Euro belassen."


    (12.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Korrektur; die Sache mit 300 Mio., Do&Co-WM-Update, Bawag-Ratespiel




     

    Bildnachweis

    1.

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, Kapsch TrafficCom, Polytec Group, EuroTeleSites AG, Rosenbauer, Erste Group, voestalpine, SBO, Rosgix, Frequentis, VIG, Uniqa, Agrana, AT&S, Bawag, DO&CO, Gurktaler AG VZ, Rath AG, RBI, Strabag, Telekom Austria, Verbund, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Austriacard Holdings AG, Amag, CA Immo, EVN, CPI Europe AG.

    Random Partner

    FACC
    Die FACC ist führend in der Entwicklung und Produktion von Komponenten und Systemen aus Composite-Materialien. Die FACC Leichtbaulösungen sorgen in Verkehrs-, Fracht-, Businessflugzeugen und Hubschraubern für Sicherheit und Gewichtsersparnis, aber auch Schallreduktion. Zu den Kunden zählen u.a. wichtige Flugzeug- und Triebwerkshersteller.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...

    » PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...

    » Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...

    » Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...

    » Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht

    » ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Do&Co, Philipp Vorndran, Pfisterer

    » Börsepeople im Podcast S23/14: Philipp Vorndran

    » Österreich-Depots: High (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 12.2.: EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wer das in der Hand hält, ist Part der boersegeschichte.at
    Bestätigtes "Buy" für Bawag
    ATX-Trends: DO & CO, Strabag, Verbund, AT&S ...
    Interview Alexander van der Bellen
    Wie ThyssenKrupp, HelloFresh, Valneva, Deutsche Telekom, AT&S und Telekom Austria für Gesprächsstoff sorgten
    Research-Fazits zu Hermes, Volvo, Siemens, Mercedes, Fielmann ...




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN Vola-Event Deutsche Boerse
      BSN MA-Event Deutsche Boerse
      Star der Stunde: Palfinger 1.84%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.05%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: Porr(1), Frequentis(1), Bawag(1)
      Smeilinho zu Bawag
      Smeilinho zu DO&CO
      Star der Stunde: DO&CO 0.84%, Rutsch der Stunde: Verbund -1.74%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 12-13: SBO(1), OMV(1)
      BSN MA-Event Commerzbank
      Featured Partner Video

      Zertifikate Party Österreich: Zufriedenes Update Zertifikate Real Money Depot bei dad.at - Bayer und RBI brachten Plus, Verlierer gibt es auch

      Structures are my best Friends. In Kooperation mit dem Zertifikate Forum Austria (ZFA) und presented by Raiffeisen Zertifikate, Erste Group, BNP Paribas, Societe Generale, UBS, Vontobel, dad.at, ge...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de