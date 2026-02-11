SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

11.02.2026, 1769 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8393/
Christian Hromatka war Radiomoderator, dann Pressesprecher und langjähriger Kommunikationschef der Erste Group und aktuell Strategie- und Kommunikationsberater. Wir kennen uns lange und ich gebe dazu, das mit dem Radiomoderator bei u.a. NRJ wusste ich nicht, dementsprechend viele Fragen gibt es von mir Audio-Fan. Parallel dazu werkte Christian als Project Director für Siemens, um dann wenige Monate vor Lehman bei der Erste Bank anzudocken. Wir sprechen über eine tolle Karriere, die zuletzt in der Group die Funktion Head of Corporate Communications & Sponsoring, Konzernsprecher bedeutete und zahlreiche Preise brachte: 5x en suite Unternehmenssprecher des Jahres, 2x Staatspreis PR und 1x WebAd Gold. Es geht auch um Andreas Treichl, Elisabeth Bleyleben-Koren, Bernd Spalt, Willi Cernko, Peter Bosek und Maximilian Clary und Aldringen sowie George und #glaubandich. Seit wenigen Tagen ist Christian selbstständig, dies einerseits Unlimited mit Bernhard Krumpel und Stephan Scoppetta und andererseits via Hromatka Rocks sowie einer Tätigkeit für die Webster University. Und es geht auch noch um Scratches, Spanisch und Sport.
https://www.hromatkarocks.com
https://ucom.at
Börsepeople Bernhard Krumpel: https://audio-cd.at/page/podcast/4265/
Börsepeople Stefan Scoppetta: https://audio-cd.at/page/podcast/4018

- Wiener Börse Party Dienstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8383
- ATX nach weiterem Rekord etwas schwächer
- FACC und Wienerberger gesucht
- Research zu Porr, Polytec und DO & CO
- News zu wienerberger, Verbund, VIG, Novomatic
- Vintage zu Bawag
- Börse Frankfurt: DAX wieder bei 25.000, Symrise gesucht
- mehr dazu im Podcast

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 11.02.)


(11.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nach Aufregung gesucht, Emissionsantrag Austria 30 Private IR gestellt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.

 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Emissionsantrag für Austria 30 Private IR heute geste...

» Börsegeschichte 11.2.: Extremes zu Palfinger, FACC (Börse Geschichte) (B...

» Nachlese: Christian Hromatka (audio cd.at)

» Zahlen von Bawag und A1 Telekom Austria, Research zu Polytec, Aktienkäuf...

» (Christian Drastil)

» Wiener Börse Party #1092: ATX im Plus, Bawag nach Zahlen und Polytec nac...

» Wiener Börse zu Mittag fester: Bawag und Polytec gesucht

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Christian Hromatka, Zsolt Janos, Spoti...

» ATX-Trends: RBI, Bawag, Lenzing, Mayr-Melnhof, Polytec ...

» Börsepeople im Podcast S23/13: Christian Hromatka


PIR-Zeichnungsprodukte
    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Polytec Group, AT&S, Kapsch TrafficCom, EuroTeleSites AG, Austriacard Holdings AG, Addiko Bank, voestalpine, Porr, Wienerberger, FACC, CA Immo, OMV, BKS Bank Stamm, Frequentis, Heid AG, Lenzing, Mayr-Melnhof, Palfinger, Rath AG, VIG, Zumtobel, RHI Magnesita, Agrana, Rosenbauer, SW Umwelttechnik, Oberbank AG Stamm, UBM, Amag, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG.

    PIR-Zeichnungsprodukte
