Börsegeschichte 12.2.: EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
12.02.2026, 461 Zeichen
Abs. High/Low:
12.02.2025: High - EuroTeleSites AG: 5.84 Euro
Bisher gab es an einem 12. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.02. beträgt 0,49%. Der beste 12.02. fand im Jahr 2016 mit 3,91% statt, der schlechteste 12.02. im Jahr 2009 mit -2,71%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.02. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.02.)
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?
