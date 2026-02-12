SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Börsegeschichte 12.2.: EuroTeleSites (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

12.02.2026, 461 Zeichen

Abs. High/Low:
12.02.2025: High - EuroTeleSites AG: 5.84 Euro

Bisher gab es an einem 12. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.02. beträgt 0,49%. Der beste 12.02. fand im Jahr 2016 mit 3,91% statt, der schlechteste 12.02. im Jahr 2009 mit -2,71%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.02. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.02.)


(12.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.

Random Partner

Zertifikate Forum Austria
Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Chinas Immobilienkrise verschärft sich zu Jahresbeginn (Robert Sasse)

» Stocker-Koalition steuert auf Zerreißprobe zu (Robert Sasse)

» Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...

» Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...

» Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...

» PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...

» Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...

» Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...

» Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Wie Manz, Wirecard, Deutsche Pfandbriefbank, Aixtron, Evotec und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
Aixtron und Wacker Chemie vs. Bechtle und Stratec Biomedical – kommentierter KW 7 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
Lanxess und Valneva vs. GlaxoSmithKline und Ibu-Tec – kommentierter KW 7 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
E.ON und Verbio vs. RWE und Verbund – kommentierter KW 7 Peer Group Watch Energie
ams-Osram und Aixtron vs. IBM und Cisco – kommentierter KW 7 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
Geely und Continental vs. Leoni und Lyft – kommentierter KW 7 Peer Group Watch Auto, Motor und Zulieferer




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Deutsche Boerse
    BSN Vola-Event Deutsche Boerse
    #gabb #2040
    Featured Partner Video

    BörseGeschichte Podcast: Stefan Maxian vor 10 Jahren zum ATX-25er

    Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Yasuhiro Ishimoto
    Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
    1958
    Geibi Shuppan

    JH Engström
    Dimma Brume Mist
    2025
    Void

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel



    Autor: Börse Geschichte

    12.02.2026, 461 Zeichen

    Abs. High/Low:
    12.02.2025: High - EuroTeleSites AG: 5.84 Euro

    Bisher gab es an einem 12. Februar 25 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 12.02. beträgt 0,49%. Der beste 12.02. fand im Jahr 2016 mit 3,91% statt, der schlechteste 12.02. im Jahr 2009 mit -2,71%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 12.02. so: 0,00%.

    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.02.)


    (12.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Nervende Narrative - wer kennt ein Belletristik-Werk oder einen Spielfilm, in dem die Börse gut wegkommt?




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Zumtobel, DO&CO, Polytec Group, Flughafen Wien, CPI Europe AG, Bajaj Mobility AG, EuroTeleSites AG, Frequentis, Erste Group, VIG, Mayr-Melnhof, Palfinger, Verbund, BKS Bank Stamm, Amag, Rosenbauer, Athos Immobilien, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Austriacard Holdings AG, CA Immo, EVN, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Deutsche Boerse, Commerzbank, Henkel, Fresenius Medical Care, E.ON , Deutsche Telekom.

    Random Partner

    Zertifikate Forum Austria
    Das Zertifikate Forum Austria wurde im April 2006 von den führenden Zertifikate-Emittenten Österreichs gegründet. Zu den Fördermitgliedern zählen alle führenden deutschsprachigen Börsen für Zertifikate – die Börse Stuttgart, die Börse Frankfurt Zertifikate AG, die Wiener Börse AG und gettex exchange– sowie das Finanzportale finanzen.net GmbH.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Chinas Immobilienkrise verschärft sich zu Jahresbeginn (Robert Sasse)

    » Stocker-Koalition steuert auf Zerreißprobe zu (Robert Sasse)

    » Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 13.2.: Wilhelm Hörmanseder (Börse Geschichte) (BörseGesc...

    » Nachlese: Philipp Vorndran Flossbach von Storch, Patricia Wöber (audio c...

    » Added Value zu Do&Co (basierend auf einem Key Insight des Podcasts Wiene...

    » PIR-News: DO & CO hat einiges vor, dazu bullishes Research, weitere News...

    » Wie geht es Ihnen heute bzw. wie wollen wir künftig zusammenarbeiten? (C...

    » Wiener Börse Party #1094: ATX am Freitag, den 13., doch mit ein bissl Ko...

    » Wiener Börse zu Mittag mit Korrektur: Do&Co, FACC und UBM gesucht


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Wie Manz, Wirecard, Deutsche Pfandbriefbank, Aixtron, Evotec und Commerzbank für Gesprächsstoff sorgten
    Aixtron und Wacker Chemie vs. Bechtle und Stratec Biomedical – kommentierter KW 7 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte
    Lanxess und Valneva vs. GlaxoSmithKline und Ibu-Tec – kommentierter KW 7 Peer Group Watch Pharma, Chemie, Biotech, Arznei & Gesundheit
    E.ON und Verbio vs. RWE und Verbund – kommentierter KW 7 Peer Group Watch Energie
    ams-Osram und Aixtron vs. IBM und Cisco – kommentierter KW 7 Peer Group Watch IT, Elektronik, 3D
    Geely und Continental vs. Leoni und Lyft – kommentierter KW 7 Peer Group Watch Auto, Motor und Zulieferer




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Deutsche Boerse
      BSN Vola-Event Deutsche Boerse
      #gabb #2040
      Featured Partner Video

      BörseGeschichte Podcast: Stefan Maxian vor 10 Jahren zum ATX-25er

      Der ATX wurde dieser Tage 35. Rund um "25 Jahre ATX" haben wir im Dezember 2015 und Jänner 2016 eine grossangelegte Audioproduktion mit dem Ziel einer Fest-CD gemacht, die auch auf Audible als Hörb...

      Books josefchladek.com

      Joselito Verschaeve
      As Long as the Sun Lasts
      2025
      Void

      Tehching Hsieh
      One Year Performance 1978–1979
      2025
      Void

      Ludwig Kozma
      Das Neue Haus
      1941
      Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de