» PIR-News: News zu BAWAG, AT&S (Christine Petzwinkler)

Christine Petzwinkler
17.02.2026
Die BAWAG-Aktie wird am 27. Februar (Schluss) in den MSCI Global Standard Index aufgenommen, wie MSCI nach der Überprüfung am 10. Februar mitgeteilt hat. "Dieser Schritt spiegelt die Wachstumsgeschichte und starke finanzielle Entwicklung der Bank in den vergangenen Jahren wider," betont die Bawag nach der Ankündigung, und zeigt auf: "Seit dem Börsengang 2017 steigerte die Bank nicht nur Kundenanzahl und das Bilanzvolumen, das Wachstum spiegelt sich auch an der Börse: Die Marktkapitalisierung stieg von 4,8 Mrd. Euro auf heute mehr als 10 Mrd. Euro. Die BAWAG hat insgesamt Kapital in Höhe von 3,7 Mrd. Euro ausgeschüttet (Stand 12. 2. 2026) und eine Gesamtaktionärsrendite von 341 Prozent erzielt."
Bawag ( Akt. Indikation: 133,30 /133,70, 1,37%)
Anfang Februar, nach Präsentation von Zahlen, hat Oddo BHF der AT&S-Aktie ein Underperform-Rating mit Kursziel 25,0 Euro (davor 21,0 Euro) vergeben. Die Analysten gehen davon aus, dass die Ergebnisse noch nicht den potenziellen Volumendruck auf den PC-/Smartphone-Märkten widerspiegeln, der mit höheren Speicherpreisen verbunden ist, wie aus dem Research-Update herovrgeht. Die Aktie werde mit dem 6,7-fachen des EBITDA 2026e gehandelt und liegt damit über ihrem 5-Jahres-Durchschnitt von 4,8, so die Experten. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2027-28e liegt das EV/EBIT bei 17, was sie für dieses Risikoprofil immer noch für zu hoch halten. Die Oddo-Analysten schätzen den Finanzierungsbedarf für die nächsten drei Jahre auf rund 700 Mio. Euro.
AT&S ( Akt. Indikation: 50,30 /50,70, -0,79%)
