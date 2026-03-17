» Gehirntraining senkt Demenzrisiko um 25 Prozent ( Finanztrends)

17.03.2026, 4116 Zeichen

Ein kurzes Training der Verarbeitungsgeschwindigkeit kann das Demenzrisiko bei Senioren noch zwei Jahrzehnte später deutlich reduzieren. Das zeigen die bahnbrechenden Langzeitergebnisse der ACTIVE-Studie, die Anfang 2026 veröffentlicht wurden. Zeitgleich setzt die Bundesregierung mit ihrer Nationalen Demenzstrategie auf Prävention. Experten sehen darin einen Paradigmenwechsel.

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Warum Kreuzworträtsel nicht ausreichen

Die traditionelle Vorstellung von Gedächtnistraining muss überdacht werden. Die 20-Jahres-Daten der ACTIVE-Studie brachten eine Überraschung: Klassisches Gedächtnis- oder Logiktraining senkte das Demenzrisiko nicht signifikant. Einzig das Training der visuellen Verarbeitungsgeschwindigkeit zeigte einen massiven Langzeiteffekt.

Senioren, die dieses „Speed-of-processing“-Training absolvierten, hatten ein um 25 Prozent geringeres Risiko, an Demenz zu erkranken. Bei diesen Übungen müssen visuelle Reize auf einem Bildschirm in immer kürzerer Zeit erfasst werden. Dieses schnelle Entscheiden unter Zeitdruck zwingt das Gehirn offenbar, neue neuronale Verbindungen zu knüpfen.

Digitales Sicherheitsnetz im Alltag

Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die Adaptivität. Effektive Programme passen den Schwierigkeitsgrad in Echtzeit an die individuelle Leistungsgrenze an. Diese permanente Herausforderung hält den neurologischen Trainingsreiz aufrecht, ohne zu überfordern.

Der Alltagsschutz wird zunehmend durch digitale Anwendungen flankiert. Die europäische Forschungsinitiative „ACCESS-AD“, an der das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) beteiligt ist, integriert innovative Methoden in den Patientenalltag. Dabei kommen smartphone-basierte Gedächtnistests und Smartwatches zum Einsatz.

Sie überwachen kognitive Veränderungen engmaschiger und zeichnen Aktivität sowie Vitalparameter auf. „Die Alzheimer-Therapie steht an einem Wendepunkt“, sagt Prof. Gabor Petzold vom DZNE. Die Versorgung entwickle sich hin zu einer personalisierten Medizin.

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Demenzstrategie auf der Zielgeraden

Die neuen Erkenntnisse fallen in Deutschland auf fruchtbaren Boden. Das Jahr 2026 markiert das Abschlussjahr der Nationalen Demenzstrategie. Bis Ende des Jahres sollen 162 konkrete Maßnahmen umgesetzt sein, um die Lebenssituation von Betroffenen zu verbessern.

Ein aktueller Bericht des DZNE und der Harvard Medical School verleiht diesen Bemühungen Gewicht. Demnach sind schätzungsweise 36 Prozent der Demenzfälle in Deutschland auf veränderbare Risikofaktoren zurückzuführen. Dazu zählen Bluthochdruck, körperliche Inaktivität und soziale Isolation.

Die Politik setzt daher massiv auf Aufklärung und Verhältnisprävention. In Kommunen sollen Strukturen entstehen, die einen gehirngesunden Lebensstil erleichtern. Der Fokus verschiebt sich von der Pflegebereitschaft hin zur aktiven Prävention, die idealerweise Jahrzehnte vor einem möglichen Ausbruch ansetzt.

Prävention wird zum neuen Standard

Experten werten die Entwicklungen als bedeutsamen Meilenstein. Die Erkenntnis, dass ein kurzer Trainingsaufwand das Risiko über Jahrzehnte senken kann, eröffnet neue Perspektiven für die Gesundheitsvorsorge. Flächendeckende Maßnahmen könnten persönliches Leid mindern und die Sozialkassen entlasten.

Der Alltagsschutz für Senioren wird künftig eine Kombination aus gezieltem Gehirntraining und digitaler Überwachung sein. Die Stärkung der eigenen kognitiven Reserven bleibt die derzeit effektivste Methode, dem geistigen Abbau entgegenzuwirken. Die zentrale Herausforderung ist nun, diese Trainingsprogramme für alle Bevölkerungsschichten zugänglich zu machen.

(17.03.2026)

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