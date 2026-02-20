ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
Autor:
Mario Tunkowitsch
Research Wiener Privatbank
>> Website
20.02.2026, 2324 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Donnerstag im Minus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 0,55 Prozent auf 5.788,53 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,53 Prozent auf 2.877,32 Zähler. Im europäischen Umfeld gab es nach durchwachsenen Quartalszahlen überwiegend Kursverluste. Der Späthandel wurde dann von einer schwachen Eröffnung an der Wall Street dominiert, die von zunehmenden Sorgen eines Angriffs der USA auf den Iran herrührten. Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte dem US-Präsidenten Donald Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen.
Im ATX büßten die Strabag-Aktien 7,2 Prozent auf 90,40 Euro ein, nachdem die Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien Papiere im Wert von rund 180 Millionen Euro am Markt platziert hatte. Raiffeisen verwies zur Begründung auf die starke Kursentwicklung der vergangenen Monate; am bestehenden Syndikat mit Uniqa und der Privatstiftung Haselsteiner ändere sich laut der Kernaktionärin nichts.
Unabhängig davon stuften die Experten der Erste Group die Strabag von "Buy" auf "Accumulate" zurück, hoben jedoch ihr Kursziel von 95,3 auf 108,9 Euro an. Der zuständige Analyst lobte den neu veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, der sowohl beim Volumen als auch bei den Gewinnmargen über seinen Erwartungen gelegen habe. Lenzing-Anteile fielen am Donnerstag um 2,11 Prozent auf 25,55 Euro. Deutsche Bank senkte das Kursziel für die Aktien von 26 auf 25 Euro und bekräftigte seine Halteempfehlung. Die Restrukturierungs- und Effizienzprogramme des Faserherstellers würden weiterhin Wirkung zeigen. Das Geschäftsumfeld bleibe aber schwierig. Schwach zeigten sich unter den ATX-Werten auch AT&S und verloren 2,5 Prozent. Stark gesucht waren hingegen die beiden Aktien aus der Ölbranche. Ganz oben im ATX lagen die Titel des Energiekonzerns OMV mit einem Plus von 1,7 Prozent. Die angespannte Situation zwischen den USA und dem Iran gab den Rohölpreisen zuletzt deutlich Auftrieb."
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Airbus Group, Allianz, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Beiersdorf, Scout24, BASF.
Random Partner
Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
» SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...
» Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Sem...
» Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... ...
» Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht
» In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)
» ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Frequentis ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Research-Fazits zu Commerzbank, Carl Zeiss, Thyss...
- Guten Morgen mit Krones, Bayer, Infineon, TUI ...
- ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
- Wie Noratis, freenet, Klondike Gold, Orange, Deli...
- Wie Manz, Airbus Group, Nestlé, SMA Solar, Thysse...
- Wie Boeing, Goldman Sachs, IBM, Verizon, Caterpil...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille
audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...
Books josefchladek.com
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void
Elizabeth Alderliesten
Not Shameless
2025
Self published
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
20.02.2026, 2324 Zeichen
Aus den Morning News der Wiener Privatbank: "Die Wiener Börse hat gestern Donnerstag im Minus geschlossen. Der österreichische Leitindex ATX fiel um 0,55 Prozent auf 5.788,53 Punkte. Der breiter gefasste ATX Prime verlor 0,53 Prozent auf 2.877,32 Zähler. Im europäischen Umfeld gab es nach durchwachsenen Quartalszahlen überwiegend Kursverluste. Der Späthandel wurde dann von einer schwachen Eröffnung an der Wall Street dominiert, die von zunehmenden Sorgen eines Angriffs der USA auf den Iran herrührten. Nach den jüngsten Atomverhandlungen zwischen den USA und dem Iran häufen sich Hinweise auf einen möglicherweise bald bevorstehenden Krieg. Der US-Sender CBS News zitierte informierte Quellen, wonach ranghohe nationale Sicherheitsbeamte dem US-Präsidenten Donald Trump mitgeteilt hätten, dass das Militär bereit sei, bereits am Samstag Angriffe auf den Iran durchzuführen. Trump habe aber noch keine endgültige Entscheidung getroffen.
Im ATX büßten die Strabag-Aktien 7,2 Prozent auf 90,40 Euro ein, nachdem die Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien Papiere im Wert von rund 180 Millionen Euro am Markt platziert hatte. Raiffeisen verwies zur Begründung auf die starke Kursentwicklung der vergangenen Monate; am bestehenden Syndikat mit Uniqa und der Privatstiftung Haselsteiner ändere sich laut der Kernaktionärin nichts.
Unabhängig davon stuften die Experten der Erste Group die Strabag von "Buy" auf "Accumulate" zurück, hoben jedoch ihr Kursziel von 95,3 auf 108,9 Euro an. Der zuständige Analyst lobte den neu veröffentlichten Ausblick für das Geschäftsjahr 2026, der sowohl beim Volumen als auch bei den Gewinnmargen über seinen Erwartungen gelegen habe. Lenzing-Anteile fielen am Donnerstag um 2,11 Prozent auf 25,55 Euro. Deutsche Bank senkte das Kursziel für die Aktien von 26 auf 25 Euro und bekräftigte seine Halteempfehlung. Die Restrukturierungs- und Effizienzprogramme des Faserherstellers würden weiterhin Wirkung zeigen. Das Geschäftsumfeld bleibe aber schwierig. Schwach zeigten sich unter den ATX-Werten auch AT&S und verloren 2,5 Prozent. Stark gesucht waren hingegen die beiden Aktien aus der Ölbranche. Ganz oben im ATX lagen die Titel des Energiekonzerns OMV mit einem Plus von 1,7 Prozent. Die angespannte Situation zwischen den USA und dem Iran gab den Rohölpreisen zuletzt deutlich Auftrieb."
Börsepeople im Podcast S23/17: Ulrike Farnik
Bildnachweis
1.
Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, EVN, Austriacard Holdings AG, Bajaj Mobility AG, Polytec Group, Amag, Rosgix, DO&CO, Frauenthal, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Josef Manner & Comp. AG, Frequentis, CA Immo, EuroTeleSites AG, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Airbus Group, Allianz, HeidelbergCement, Fresenius Medical Care, Deutsche Post, Beiersdorf, Scout24, BASF.
Random Partner
Austriacard Holdings
AUSTRIACARD HOLDINGS AG nutzt über 130 Jahre Erfahrung in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation. Das Unternehmen bietet eine umfassende Palette an Produkten und Dienstleistungen, darunter Zahlungslösungen, Identifikationslösungen, Chipkarten, Kartenpersonalisierung, Digitalisierungslösungen und sicheres Datenmanagement.
>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
» SportWoche Podcast: Liverpool – Die Geschichte eines Fremden, der sich i...
» Österreich-Depots: Knapp unter Rekord (Depot Kommentar)
» Wiener Börse Party #1098: ATX nach Rekord etwas leichter, Bawag und Sem...
» Börsegeschichte 19.2.: Extremes zu EVN und Marinomed (Börse Geschichte) ...
» Nachlese: Es ist sich noch ein neuer ATX-Rekord ausgegangen gestern ... ...
» Wiener Börse zu Mittag nach Rekord schwächer: Bawag und Semperit gesucht
» In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S (Christine Petzwinkler)
» ATX-Trends: wienerberger, Uniqa, Frequentis ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Research-Fazits zu Commerzbank, Carl Zeiss, Thyss...
- Guten Morgen mit Krones, Bayer, Infineon, TUI ...
- ATX-Trends: Strabag, AT&S, Lenzing ...
- Wie Noratis, freenet, Klondike Gold, Orange, Deli...
- Wie Manz, Airbus Group, Nestlé, SMA Solar, Thysse...
- Wie Boeing, Goldman Sachs, IBM, Verizon, Caterpil...
Featured Partner Video
kapitalmarkt-stimme.at daily voice: Schöner Chartrank für audio-cd.at und die andere Seite der Medaille
audio-cd.at ist in einem Podcastranking weit vorne, aus Österreichischer Sicht nur hinter lookaut und Gewinn, aber zb sogar vor dem Deutschen Börsenradio. Dafür werde ich im Journalistenranking, da...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Man Ray
Photographie n'est pas L'Art
1937
GLM
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Jan Tschichold
Typografische Entwurfstechnik
1932
Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co