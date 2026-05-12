12.05.2026, 542 Zeichen

Um 12:03 liegt der ATX mit -0.55 Prozent im Minus bei 5904 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 10.84% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Strabag mit +2.18% auf 93.8 Euro, dahinter Porr mit +0.19% auf 39.225 Euro und UBM mit +0.15% auf 17.075 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 24105 ( -1.01%, Ultimo 2025: 24490, -0.57% ytd). Topperformer DAX sind Bayer mit +6.01% auf 39.31 Euro, dahinter Symrise mit +1.61% auf 73.97 Euro und Merck KGaA mit +1.57% auf 114.675 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 12.05.)

(12.05.2026)

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Wiener Börse Party #1152: ATX dank RBI stärker, nun vor dem Euro-Stoxx-50 und wir machen ein Projekt mit Handball West Wien (Capitals)

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