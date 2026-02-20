» Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

20.02.2026, 2759 Zeichen

Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecherin bei der Österreichische Hoteliervereinigung, dann Jahre bei der ÖBB (Leiterin Personalentwicklung bzw. Leiterin Unternehmenskommunikation ÖBB Personenverkehr AG) und Qualitätsmanagement bei der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Dazwischen war Ulrike als Fachreferentin Schiene und Seilbahnen bei Staatssekretär Helmut Kukacka. Seit 2026 ist Ulrike mit Merit Austria unterwegs und hat vor wenigen Tagen den ersten Merit-Report herausgegeben, da geht es um die Frage, wie gemischt die Führung in Österreichs börsenotierten Unternehmen ist. Die Antwort: Der Vorstand heißt: Peter. Der Aufsichtsrat heißt: Thomas. Die CEO heißt: Niemand. Also viel zu wenige Frauen. Dass das in der Sache nicht gut ist, da sind wir uns einig. Bei den Ursachenfindung weichen unsere Interpretationen durchaus etwas ab.

„Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Liebe gleich 304 Seiten. Da ich ein ähnliches Projekt gerade mit der Wiener Börse, verwoben mit meiner eigenen Geschichte, mache, denke ich auch viel an Hörbücher. Und so hab ich David gebeten, doch mal just for fun ein Kapitel für diesen Podcast einzulesen. Ich denke, da sollte ein Hörbuch entstehen. Das Intro spricht ebenfalls ein Liverpool-Fan: Maxim Petzwinkler, der für seine ABA im Rahmen der Matura einen Sportpodcast wählte.

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8430

- ATX nach Rekord etwas leichter, morgen Februar-Verfall

- Bawag und Semperit gesucht

- In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S

- Ulrike Farnik läutet die Opening Bell für Donnerstag. In dieser Woche hat sie ihren ersten Merit-Report zu gemischter Führung in Österreichs Börseunternehmen herausgegeben. Und dazu gibt es morgen früh eine Börsepeople-Folge

- Börse Frankfurt: DAX leichter, Vonovia gesucht

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)

(20.02.2026)

Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

