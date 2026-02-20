SOCIAL

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Impressum | Cookies

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Ulrike Farnik, David Aichinger, Liverpool, (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

20.02.2026, 2759 Zeichen

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8432/
Mein 17. Gast in Season 23 ist nicht Peter, nicht Thomas, sondern Ulrike Farnik, Gründerin und Vorständin Merit Austria. Wir sprechen über eine spannende Karriere als Trainerin, als Pressesprecherin bei der Österreichische Hoteliervereinigung, dann Jahre bei der ÖBB (Leiterin Personalentwicklung bzw. Leiterin Unternehmenskommunikation ÖBB Personenverkehr AG) und Qualitätsmanagement bei der Schieneninfrastruktur-Dienstleistungsgesellschaft mbH. Dazwischen war Ulrike als Fachreferentin Schiene und Seilbahnen bei Staatssekretär Helmut Kukacka. Seit 2026 ist Ulrike mit Merit Austria unterwegs und hat vor wenigen Tagen den ersten Merit-Report herausgegeben, da geht es um die Frage, wie gemischt die Führung in Österreichs börsenotierten Unternehmen ist. Die Antwort: Der Vorstand heißt: Peter. Der Aufsichtsrat heißt: Thomas. Die CEO heißt: Niemand. Also viel zu wenige Frauen. Dass das in der Sache nicht gut ist, da sind wir uns einig. Bei den Ursachenfindung weichen unsere Interpretationen durchaus etwas ab.
https://merit-austria.at
Den vollständigen Bericht gibt es hier: https://lnkd.in/d2P3GzHP
https://www.linkedin.com/in/ulrikefarnik

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8431
„Liverpool. Die Geschichte eines Fremden, der sich in Klub und Stadt verliebte" ist auch die Geschichte von Autor David Aichinger aus Auersthal nahe Wien. Der Sportjournalist machte aus seiner Liebe gleich 304 Seiten. Da ich ein ähnliches Projekt gerade mit der Wiener Börse, verwoben mit meiner eigenen Geschichte, mache, denke ich auch viel an Hörbücher. Und so hab ich David gebeten, doch mal just for fun ein Kapitel für diesen Podcast einzulesen. Ich denke, da sollte ein Hörbuch entstehen. Das Intro spricht ebenfalls ein Liverpool-Fan: Maxim Petzwinkler, der für seine ABA im Rahmen der Matura einen Sportpodcast wählte.
https://www.amazon.de/Liverpool-Geschichte-eines-Fremden-verliebte/dp/3384665546
Siehe auch: ABA Maxim Petzwinkler - Medien und Marketing im Profisport feat. Hans Huber und Hannes Roither: https://audio-cd.at/page/podcast/8350/

- Wiener Börse Party Donnerstag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8430
- ATX nach Rekord etwas leichter, morgen Februar-Verfall
- Bawag und Semperit gesucht
- In den News: Strabag, Semperit, Bawag, Agrana, AT&S
- Ulrike Farnik läutet die Opening Bell für Donnerstag. In dieser Woche hat sie ihren ersten Merit-Report zu gemischter Führung in Österreichs Börseunternehmen herausgegeben. Und dazu gibt es morgen früh eine Börsepeople-Folge
- Börse Frankfurt: DAX leichter, Vonovia gesucht
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 20.02.)


(20.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund.

