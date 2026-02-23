» Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

23.02.2026, 2134 Zeichen

Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei PwC Österreich, eine Zeitspanne, die in der Börsepeople-Reihe wohl ihresgleichen sucht. Christine war zudem die erste Frau als CEO eines "Big Four" in Österreich. Wir gehen die jüngere Geschichte der Wirtschaftsprüfung durch, erwähnen auch die voestalpine, Lehman, dann die ÖBAG (Christine war Interimsvorständin) und natürlich die Aufsichtsrats-Jobs. Börsepeople-Gäste aus der jüngeren Vergangenheit sind Max Clary und Aldringen, Viktoria Gass und Thomas Streimelweger, alle drei kommen vor, dann auch stark das Thema Female Leadership und auch der Sport.

ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und eine neue Landingpage mit allen Folgen gibt es auch: https://www.audio-cd.at/oetv-spitzentennis . Und wer wird diesmal win2day ÖTV-Star der Woche?

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8435

- Wiener Börse zum Februar-Verfall fester

- Strabag und Porr Tagesgewinner, bei letzterer gibt es positive Spannungsmomente

- Umsätze nur im Schnitt normaler Tage

- Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung

- Claudia Baumgartner läutet die Opening Bell für Freitag. Die Transformationsmanagerin fungiert nach dem Motto, dass Entwicklung auch leicht sein kann

- Demoversion eines neuen Songs

- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

