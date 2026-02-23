SOCIAL

Impressum

Die Homebase
österreichischer Aktien
Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
23.02.2026

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8438/
Christine Catasta ist Aufsichtsrätin bei BIG, OMV Petrom (Rumänien), Erste Group, Erste Bank Österreich und Banca Comercială Romana (BCR, ebenfalls Rumänien). Wir sprechen über fast 40 Jahre bei PwC Österreich, eine Zeitspanne, die in der Börsepeople-Reihe wohl ihresgleichen sucht. Christine war zudem die erste Frau als CEO eines "Big Four" in Österreich. Wir gehen die jüngere Geschichte der Wirtschaftsprüfung durch, erwähnen auch die voestalpine, Lehman, dann die ÖBAG (Christine war Interimsvorständin) und natürlich die Aufsichtsrats-Jobs. Börsepeople-Gäste aus der jüngeren Vergangenheit sind Max Clary und Aldringen, Viktoria Gass und Thomas Streimelweger, alle drei kommen vor, dann auch stark das Thema Female Leadership und auch der Sport.
Börsepeople Viktoria Gass: https://audio-cd.at/page/podcast/8276
Börsepeople Maximilian Clary und Aldringen: https://audio-cd.at/page/podcast/8330
Börsepeople Thomas Streimelweger: https://audio-cd.at/page/podcast/7949

Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/8437
ÖTV-Spitzentennis-Podcast presented by mumak.me und win2day. Wir haben insgesamt weitere Rückgänge in den Rankings und bei den Punkten, dafür aber erstmals in der Ära dieses Podcasts vier mal Österreich in den Top100. Und eine neue Landingpage mit allen Folgen gibt es auch: https://www.audio-cd.at/oetv-spitzentennis . Und wer wird diesmal win2day ÖTV-Star der Woche?
https://mumak.me
https://www.win2day.at

- Wiener Börse Party Freitag nachhören: https://audio-cd.at/page/podcast/8435
- Wiener Börse zum Februar-Verfall fester
- Strabag und Porr Tagesgewinner, bei letzterer gibt es positive Spannungsmomente
- Umsätze nur im Schnitt normaler Tage
- Upgrade für FACC, Austro-Roadshow in Madrid, AT&S finanziert Forschung
- Claudia Baumgartner läutet die Opening Bell für Freitag. Die Transformationsmanagerin fungiert nach dem Motto, dass Entwicklung auch leicht sein kann
- Demoversion eines neuen Songs
- mehr dazu im Podcast bzw. in einem Trial unter https://www.boerse-express.com/suche?search=drastil

(Der Input von audio cd.at für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)


(23.02.2026)

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

