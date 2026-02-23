SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

23.02.2026, 1106 Zeichen

Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +6.17% ytd, +128.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.441 Euro,. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 202 liegt (von mehr als 30.000).

Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)


(23.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

Random Partner

Wiener Börse
Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

>> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (Bö...

» Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

» PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen (Christ...

» Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag (...

» Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht

» ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC

» Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

» Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

» Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Guten Morgen mit Airbus, Enel, Novo Nordisk
PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen (Christine Petzwinkler)
ATX TR-Frühmover: AT&S, Porr, Andritz, Erste Group, Lenzing, RBI, Uniqa, voestalpine, DO&CO und Bawag
Raiffeisen Analysten bleiben zuversichtlich für ATX, DAX & Co
Erste Group bereitet Infrastruktur für die Ära der Quantenkommunikation vor
Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Fresenius Medical Care
    Star der Stunde: Semperit 1.22%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.08%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Porr(1), CPI Europe AG(1), Andritz(1), Verbund(1), RBI(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.38%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Telekom Austria(1), AT&S(1), Porr(1)
    Star der Stunde: FACC 1.03%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.85%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(2), Frequentis(1), AT&S(1), Strabag(1), Kontron(1)
    BSN Vola-Event FACC
    Smeilinho zu FACC
    Featured Partner Video

    Private Investor Relations Podcast #24: Veronika Rief in der Philosophie-Viertelstunde über Nachhaltigkeitsberichterstattung im Finanzwesen

    Veronika Rief ist Spezialistin für Finanzkommunikation. Der Talk für diese Private Investor Relations Podcastfolge erfolgte spontan: "Philosophieren wir halt". Veronika hat sich das Thema "Nachhalt...

    Books josefchladek.com

    Jan Tschichold
    Typografische Entwurfstechnik
    1932
    Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

    Man Ray
    Photographie n'est pas L'Art
    1937
    GLM

    Alessandra Calò
    Ctonio
    2024
    Studiofaganel

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.



    Autor: Christian Drastil

    23.02.2026, 1106 Zeichen

    Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Öster­reich DE000LS9BHW2: -0.04% vs. last #gabb, +6.17% ytd, +128.00% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 150.441 Euro,. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 202 liegt (von mehr als 30.000).

    Introducing: Austria 30 Private IR Link: https://www.wikifolio.com/de/at/w/wf00atat30 . Die nötigen Vormerkungen und das Cash-Commitment sind bereits da. Am 11.2. wurde der Publizierungsantrag gestellt. Nun heisst es: "Emission wird geprüft. Die Emission nimmt in der Regel bis zu acht Wochen in Anspruch. Sollte es für dich noch etwas zu tun geben, melden wir uns bei dir." Nach potenzieller Freischaltung werden wir auf ein Full-Investment gemäss Equal Weight gehen und dann mit 50.000 Real Money seeden.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 23.02.)


    (23.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Kapsch TrafficCom, Strabag, Agrana, Bajaj Mobility AG, Addiko Bank, Austriacard Holdings AG, Amag, Rosgix, DO&CO, Porr, FACC, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Reploid Group AG, Josef Manner & Comp. AG, UBM, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Österreichische Post, Telekom Austria, Verbund, Fresenius Medical Care, Allianz, HeidelbergCement, Deutsche Post, Scout24, Bayer.

    Random Partner

    Wiener Börse
    Als zentrale Infrastrukturanbieterin der Region öffnet die Wiener Börse AG Tore zu den globalen Finanzmärkten. Sie vereint die Börsenplätze Wien und Prag. Mit modernster Technik und kundenorientierten Services leistet die Wiener Börse als privatwirtschaftliches, gewinnorientiertes Unternehmen einen bedeutenden Beitrag für einen international wettbewerbsfähigen Kapitalmarkt.

    >> Besuchen Sie 59 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Österreich-Depots: Unverändert (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 22.2.: Extremes zu Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (Bö...

    » Nachlese: Christine Catasta, mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

    » PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen (Christ...

    » Heute Abend: Presenter-Zeitslots für den 2. Österreichischen Aktientag (...

    » Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht

    » ATX-Trends: Porr, Strabag, FACC

    » Börsepeople im Podcast S23/18: Christine Catasta

    » Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber ...

    » Österreich-Depots: All-time-High (Depot Kommentar)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Guten Morgen mit Airbus, Enel, Novo Nordisk
    PIR-News: Positives zu ATX & Co, FACC-Bewertung nicht angemessen (Christine Petzwinkler)
    ATX TR-Frühmover: AT&S, Porr, Andritz, Erste Group, Lenzing, RBI, Uniqa, voestalpine, DO&CO und Bawag
    Raiffeisen Analysten bleiben zuversichtlich für ATX, DAX & Co
    Erste Group bereitet Infrastruktur für die Ära der Quantenkommunikation vor
    Wiener Börse zu Mittag stärker: AT&S, FACC und Semperit gesucht




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Fresenius Medical Care
      Star der Stunde: Semperit 1.22%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -1.08%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 15-16: Bawag(1), Porr(1), CPI Europe AG(1), Andritz(1), Verbund(1), RBI(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1%, Rutsch der Stunde: Semperit -0.38%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 14-15: Telekom Austria(1), AT&S(1), Porr(1)
      Star der Stunde: FACC 1.03%, Rutsch der Stunde: Mayr-Melnhof -0.85%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 13-14: OMV(2), Frequentis(1), AT&S(1), Strabag(1), Kontron(1)
      BSN Vola-Event FACC
      Smeilinho zu FACC
      Featured Partner Video

      Private Investor Relations Podcast #24: Veronika Rief in der Philosophie-Viertelstunde über Nachhaltigkeitsberichterstattung im Finanzwesen

      Veronika Rief ist Spezialistin für Finanzkommunikation. Der Talk für diese Private Investor Relations Podcastfolge erfolgte spontan: "Philosophieren wir halt". Veronika hat sich das Thema "Nachhalt...

      Books josefchladek.com

      Livio Piatti
      Schtetl Zürich
      2001
      Offizin Verlag

      Mikio Tobara
      Document Miseinen (遠原　美喜男
      1980
      Seven Sha

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
      Fishworm
      2025
      Void

      Yasuhiro Ishimoto
      Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
      1958
      Geibi Shuppan

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de