SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Dr. Sindsen feiert Mode-Comeback mit bunter Show ( Finanztrends)

25.03.2026, 2409 Zeichen

Designer Eric Sindermann kehrte mit einer lauten Modenschau in Berlin zurück. Unter dem Künstlernamen Dr. Sindsen präsentierte er am vergangenen Freitag im Hofbräu Wirtshaus seine neue Kollektion – und feierte damit sein persönliches Comeback nach einer TV-orientierten Phase.

Die siebte Fashion Show des Designers lockte zahlreiche Prominente an den roten Teppich. Sängerin Annemarie Eilfeld, Rapper Juliano Fernandez und Reality-TV-Gesichter wie Uwe Abel gaben sich die Ehre. Die Veranstaltung mixte Catwalk, Musik und Party zu einem sogenannten Ikone-Event.

Auffällige Farben für selbstbewusste Träger

Die neue Kollektion setzt auf knallige Farben und soll ein Statement für Individualität sein. „Sie ist nicht für jeden gemacht“, betonte Sindermann. Die Kreationen richten sich explizit an Menschen, die ihren Stil und ihr Selbstbewusstsein durch Kleidung ausdrücken wollen.

Der Designer legte besonderen Wert auf Materialqualität und Verarbeitung. Nach eigenen Worten besinnt er sich damit auf seine modischen Wurzeln zurück. In den letzten Jahren hatte er den Fokus stärker auf Reality-TV-Formate gelegt.

Offenheit über Fehler und neue Pläne

Bei dem Event wurde Sindermann auch persönlich. Er sprach offen über finanzielle Fehlentscheidungen und die Ablenkung durch die „Glitzerwelt“ des Fernsehens. Das Comeback sei für ihn eine Rückkehr zur eigentlichen Leidenschaft.

Doch der Designer plant schon das nächste Kapitel: Er kündigte einen Einstieg in den Tiermarkt an. Privat verriet er zudem, frisch vergeben zu sein. Diese Offenheit gegenüber Gästen und Medien prägte den emotionalen Charakter des Abends.

Berlin als Bühne für persönliche Marken

Das Event unterstreicht einen Trend: In der Lifestyle-Branche gewinnen Persönlichkeiten mit starken eigenen Geschichten an Relevanz. Die offene Kommunikation über Fehler und Neuanfänge soll eine tiefere Bindung zur Zielgruppe schaffen.

Berlin festigt sich dabei weiter als Standort für solche individuellen Designer-Events. Abseits der etablierten Fashion Week bieten sie direkte Interaktion und hohe Sichtbarkeit. Die Mischung aus Mode, Entertainment und persönlichem Narrativ traf hier auf ein breites Publikum.

Was kommt als nächstes? Die Diversifizierung in den Tiermarkt zeigt Sindermanns Drang, neue Wege zu gehen. Eine mögliche Rückkehr ins TV könnte die Markenbekanntheit weiter steigern. Das Berliner Comeback markiert jedenfalls einen energischen Neustart.


(25.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

Random Partner

Polytec
Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

>> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

» Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

» Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

» Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

» Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

» Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

» Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

» Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

» Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

» ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
Healwell AI Aktie: Fokus Langlebigkeit ( Finanztrends)
Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), Porr(1), Strabag(1)
    Moneyboxer zu Kontron
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(3), Strabag(1), Bawag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
    Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
    Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Otto Wagner
    Moderne Architektur
    1902
    Anton Schroll

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
    Banalité
    1930
    Librairie Gallimard

    Tehching Hsieh
    One Year Performance 1978–1979
    2025
    Void

    Jack Davison
    13–15 November. Portraits: London
    2026
    Helions



    Autor: Finanztrends

    25.03.2026, 2409 Zeichen

    Designer Eric Sindermann kehrte mit einer lauten Modenschau in Berlin zurück. Unter dem Künstlernamen Dr. Sindsen präsentierte er am vergangenen Freitag im Hofbräu Wirtshaus seine neue Kollektion – und feierte damit sein persönliches Comeback nach einer TV-orientierten Phase.

    Die siebte Fashion Show des Designers lockte zahlreiche Prominente an den roten Teppich. Sängerin Annemarie Eilfeld, Rapper Juliano Fernandez und Reality-TV-Gesichter wie Uwe Abel gaben sich die Ehre. Die Veranstaltung mixte Catwalk, Musik und Party zu einem sogenannten Ikone-Event.

    Auffällige Farben für selbstbewusste Träger

    Die neue Kollektion setzt auf knallige Farben und soll ein Statement für Individualität sein. „Sie ist nicht für jeden gemacht“, betonte Sindermann. Die Kreationen richten sich explizit an Menschen, die ihren Stil und ihr Selbstbewusstsein durch Kleidung ausdrücken wollen.

    Der Designer legte besonderen Wert auf Materialqualität und Verarbeitung. Nach eigenen Worten besinnt er sich damit auf seine modischen Wurzeln zurück. In den letzten Jahren hatte er den Fokus stärker auf Reality-TV-Formate gelegt.

    Offenheit über Fehler und neue Pläne

    Bei dem Event wurde Sindermann auch persönlich. Er sprach offen über finanzielle Fehlentscheidungen und die Ablenkung durch die „Glitzerwelt“ des Fernsehens. Das Comeback sei für ihn eine Rückkehr zur eigentlichen Leidenschaft.

    Doch der Designer plant schon das nächste Kapitel: Er kündigte einen Einstieg in den Tiermarkt an. Privat verriet er zudem, frisch vergeben zu sein. Diese Offenheit gegenüber Gästen und Medien prägte den emotionalen Charakter des Abends.

    Berlin als Bühne für persönliche Marken

    Das Event unterstreicht einen Trend: In der Lifestyle-Branche gewinnen Persönlichkeiten mit starken eigenen Geschichten an Relevanz. Die offene Kommunikation über Fehler und Neuanfänge soll eine tiefere Bindung zur Zielgruppe schaffen.

    Berlin festigt sich dabei weiter als Standort für solche individuellen Designer-Events. Abseits der etablierten Fashion Week bieten sie direkte Interaktion und hohe Sichtbarkeit. Die Mischung aus Mode, Entertainment und persönlichem Narrativ traf hier auf ein breites Publikum.

    Was kommt als nächstes? Die Diversifizierung in den Tiermarkt zeigt Sindermanns Drang, neue Wege zu gehen. Eine mögliche Rückkehr ins TV könnte die Markenbekanntheit weiter steigern. Das Berliner Comeback markiert jedenfalls einen energischen Neustart.


    (25.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1122: ATX deutlich fester, FACC resilient, Kontron sieht sich günstig und Private Equity vs. Neobroker-Depots




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Mayr-Melnhof, CPI Europe AG, Semperit, Austriacard Holdings AG, EuroTeleSites AG, Zumtobel, Lenzing, ATX, ATX Prime, ATX TR, voestalpine, Wienerberger, Bajaj Mobility AG, ATX NTR, OMV, Addiko Bank, Andritz, AT&S, Erste Group, Frequentis, Gurktaler AG VZ, Reploid Group AG, RBI, Uniqa, VIG, Athos Immobilien, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, Marinomed Biotech, Amag, CA Immo.

    Random Partner

    Polytec
    Die Polytec Group ist ein Entwickler und Hersteller von hochwertigen Kunststoffteilen und ist mit 26 Standorten und über 4.500 Mitarbeitern weltweit aktiv. Das österreichische Unternehmen zählt renommierte Weltmarken der Automobilindustrie zu seinen Kunden.

    >> Besuchen Sie 54 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Büro-Rückkehr: Deutsche Arbeitnehmer wehren sich gegen Präsenzzwang ( Fi...

    » Datenschutz-Folgenabschätzung wird zum strategischen Risikomanagement ( ...

    » Finanzbuchhalter im Umbruch: Digitalisierung und ESG als neue Realität (...

    » Versace: Ein Jahr nach Donatellas Rückzug – Neustart unter Prada ( Finan...

    » Experten fordern Ende der perfekten Sitzposition ( Finanztrends)

    » Jugendstudie 2026: Jeder Dritte braucht psychologische Hilfe ( Finanztre...

    » Österreich-Depots: Wieder im ytd-Plus (Depot Kommentar)

    » Börsegeschichte 25.3.: Extremes zu Palfinger, Bawag, Erste Group (Börse ...

    » Nachlese: Marlene Hartz Baader, Verena Tanos Strabag Real Estate (audio ...

    » ATX springt über die Nulllinie: Starker Börsentag mit FACC-Zuversicht un...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Strategy Aktie: Das 150.000-Dollar-Szenario ( Finanztrends)
    Novo Nordisk Aktie: Lebenslange Bindung ( Finanztrends)
    Nvidia Aktie: Arm wird zum Rivalen ( Finanztrends)
    Healwell AI Aktie: Fokus Langlebigkeit ( Finanztrends)
    Shell Aktie: Aktionäre kassieren doppelt ( Finanztrends)
    Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 21-22: OMV(1), Porr(1), Strabag(1)
      Moneyboxer zu Kontron
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 20-21: Kontron(3), Strabag(1), Bawag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Kapsch TrafficCom(1), Strabag(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: voestalpine(1), Kontron(1)
      Star der Stunde: Lenzing 1.03%, Rutsch der Stunde: FACC -1.95%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: Kontron(4), Semperit(1), AT&S(1), Bawag(1), Wienerberger(1)
      Star der Stunde: SBO 0.86%, Rutsch der Stunde: Kapsch TrafficCom -1.46%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Amag(3), OMV(1), VIG(1), CPI Europe AG(1)
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1104: ATX zum Februar-Ultimo zunächst etwas schwächer, FACC auch heute gesucht, 4:0 RBI (Auflösung next week)

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Anton Bruehl
      Mexico
      1933
      Delphic Studios

      Gerhard Puhlmann
      Die Stalinallee
      1953
      Verlag der Nation

      Jerker Andersson
      ABC Diary
      2025
      Self published

      Olga Ignatovich
      In the Shadow of the Big Brother
      2025
      Arthur Bondar Collection WWII

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de