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Net-a-Porter kürt drei New Yorker Labels zum Mode-Nachwuchs ( Finanztrends)

25.03.2026, 3687 Zeichen

Net-a-Porter hat drei neue Designer für sein Vanguard-Förderprogramm ausgewählt. Die Luxusplattform setzt damit auf die New Yorker Labels Kallmeyer, Colleen Allen und Heirlome. Sie erhalten Zugang zum globalen Markt und individuelle Mentorenschaft.

Auffällig ist die starke Präsenz New Yorks. Alle drei Labels haben ihren Sitz in der Metropole. Net-a-Porter beschreibt sie als einflussreiche Stimmen mit kultureller Relevanz.

Drei New Yorker mit klarer Handschrift

Kallmeyer von Daniella Kallmeyer reinterpretiert Alltags-Essentials. Die Marke verbindet präzise Schneiderkunst mit maskulinen und femininen Codes. Branchenkenner loben die architektonische Eleganz und den minimalistischen Ansatz.

Colleen Allen gilt als spannende Neuentdeckung. Nach Stationen bei The Row und Calvin Klein entwickelt sie eine eigene Ästhetik. Ihre Entwürfe kombinieren utilitaristische Materialien mit Vintage-Silhouetten.

Heirlome setzt auf handwerkliche Tradition. Die Gründer Stephanie Suberville und Jeffrey Axford arbeiten mit Kunsthandwerkern aus Mexiko und Lateinamerika zusammen. Sie integrieren traditionelle Techniken wie Weben in zeitgenössische Designs.

Hochkarätige Mentoren begleiten die Designer

Ein Kern des Programms ist die individuelle Betreuung durch Branchengrößen. Für 2026 konnte Net-a-Porter erneut namhafte Führungspersönlichkeiten gewinnen.

Daniella Kallmeyer wird von Heather Kaminetsky, CEO von Net-a-Porter, und Johanna Sjöberg, CEO von Toteme, beraten. Colleen Allen arbeitet mit Elsa Lanzo, CEO von Rick Owens, und Katie Shillingford, Fashion Director des AnOther Magazine, zusammen.

Für Heirlome wurde ein Duo mit Fokus auf Nachhaltigkeit ausgewählt. Designerin Gabriela Hearst und Aktivistin Aditi Mayer begleiten das Label. Das Mentoring umfasst strategische Geschäftsberatung und Unterstützung bei Kampagnen.

Antwort auf den Wunsch nach Authentizität

Die Auswahl spiegelt einen Trend im Luxussegment wider. Konsumenten suchen verstärkt Marken mit klarer Geschichte und unverwechselbarer Handschrift.

Kallmeyer setzt auf eine modulare, langlebige Garderobe. Colleen Allen verbindet technische Perfektion aus der Haute Couture mit emotionaler Ausdruckskraft. Heirlome rückt die soziale Komponente der Produktion in den Mittelpunkt.

Können solche Modelle die Zukunft der Luxusindustrie prägen? Experten sehen in der Verbindung von Transparenz und kultureller Wertschätzung ein wegweisendes Potenzial.

Vanguard als Sprungbrett für die internationale Karriere

Das Programm positioniert Net-a-Porter als aktiven Gestalter der Branchenzukunft. In einem hart umkämpften Online-Handel sichern solche Initiativen Exklusivität und frische Ästhetiken.

Frühere Teilnehmer wie Christopher John Rogers oder Peter Do zeigen den Erfolg. Sie nutzten Vanguard als effektives Sprungbrett.

„Wir investieren in Talente, die die Zukunft der Mode prägen“, erklärt Brigitte Chartrand, Chief Buying Officer bei Net-a-Porter. Die Designer brächten außergewöhnliches Wachstumspotenzial mit. Das Ziel sind dauerhafte globale Unternehmen, nicht nur kurzfristige Trends.

Was kommt als nächstes?

Die nächsten Monate sind entscheidend. Im Fokus steht die Produktion und Vermarktung der Frühjahr/Sommer-Kollektionen 2026. Dedizierte Kampagnen auf den Net-a-Porter-Kanälen garantieren globale Reichweite.

Branchenbeobachter erwarten innovative Synergien zwischen Mentoren und Schützlingen. Die Zusammenarbeit von Heirlome mit Gabriela Hearst könnte neue Maßstäbe für ethischen Luxus setzen. Colleen Allen hat die Chance, ihre avantgardistischen Ansätze kommerziell zu festigen.

Die Modewelt wird ein genaues Auge auf die drei New Yorker Labels werfen. Sie stehen für eine moderne, verantwortungsbewusste Zukunft der Industrie.


(25.03.2026)

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    Autor: Finanztrends

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