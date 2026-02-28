Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztrends)

28.02.2026, 4893 Zeichen

Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst müssen sich auf monatelange Verzögerungen bei der Auszahlung ihrer Tariferhöhungen einstellen. Während die Tarifpartner der Länder Mitte Februar einen Grundkonsens erzielten, offenbaren sich nun massive Umsetzungsprobleme. Parallel startet Hessen eine eigene Verhandlungsrunde – und verschärft das Bild eines zersplitterten Lohngefüges.

Tarifeinigung mit langem administrativem Vorlauf

Nach bundesweiten Warnstreiks einigten sich die Tarifgemeinschaft deutscher Länder und die Gewerkschaften am 14. Februar auf eine Lohnerhöhung von insgesamt 5,8 Prozent über 27 Monate. Für rund 925.000 Beschäftigte soll die erste Stufe von 2,8 Prozent, mindestens jedoch 100 Euro mehr, zum 1. April wirksam werden.

Doch bis das Geld auf den Konten landet, wird es dauern. Derzeit läuft noch das Urabstimmungsverfahren der Gewerkschaften. Anschließend muss der Kompromiss in einen verbindlichen Tarifvertragstext gegossen werden. Erfahrungen aus der Umsetzung der Tarifabschlüsse von 2025 zeigen: Diese administrativen Prozesse können die tatsächliche Auszahlung um mehrere Monate verzögern. Das niedersächsische Finanzministerium bestätigte kürzlich, die technische Umsetzung sei „in Vorbereitung“, konkrete Zeitpläne nannte es nicht.

Beamte warten besonders lange – jedes Land macht sein eigenes Spiel

Die größten Verzögerungen drohen den verbeamteten Landesbediensteten. Für sie gilt der Tarifvertrag nicht automatisch. Jedes der 15 teilnehmenden Bundesländer muss die Erhöhung per eigenem Gesetz auf seine Beamten, Richter und Pensionäre übertragen.

Hier zeigt sich Ende Februar ein extrem uneinheitliches Bild:

* Bayern kündigte an, die Übertragung aus haushalterischen Gründen um sechs Monate zu verschieben.

* In Baden-Württemberg liegt der Gesetzgebungsprozess wegen der Landtagswahl am 8. März auf Eis. Erst eine neue Regierung kann die nötigen Besoldungsgesetze auf den Weg bringen.

* Nordrhein-Westfalen hingegen hat eine direkte und zeitnahe Übernahme zugesagt.

Diese regionalen Unterschiede unterstreichen die föderale Zersplitterung der Besoldungspraxis.

Hessen geht mit hohen Forderungen in Sonderverhandlungen

Die Lage wird zusätzlich verkompliziert, weil Hessen am 27. Februar eine eigene Tarifrunde eröffnete. Das Land verhandelt außerhalb der Tarifgemeinschaft deutscher Länder.

Die Gewerkschaften fordern für die hessischen Landesbeschäftigten sieben Prozent mehr Lohn, mindestens jedoch 300 Euro monatlich. Zudem soll es 200 Euro mehr für Auszubildende und Praktikanten geben. Als Begründung nennen sie den akuten Fachkräftemangel in der Verwaltung und die Notwendigkeit, attraktive Gehälter zu bieten. Drei Verhandlungsrunden sind bis Ende März angesetzt – auch hier ist also mit Wartezeiten zu rechnen.