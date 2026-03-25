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EIDP Aktie: Dividendentermine stehen fest ( Finanztrends)

25.03.2026, 2996 Zeichen

Für die Anteilseigner von EIDP rückt ein wichtiger Stichtag näher. Während die Muttergesellschaft Corteva an einer weitreichenden Aufspaltung des Konzerns arbeitet, steht für die Inhaber der Vorzugsaktien zunächst die nächste Quartalsausschüttung im Kalender. Anleger fokussieren sich aktuell auf die Sicherung ihrer Ansprüche für den kommenden Zahlungszyklus.

Fokus auf die Vorzugsdividende

EIDP bleibt als Berichterstattungseinheit innerhalb des Corteva-Konzerns vor allem wegen seiner börsennotierten Vorzugspapiere relevant. Für die kumulativen Vorzugsaktien der 3,50-Dollar-Serie wurde eine Dividende von 0,875 US-Dollar pro Anteilsschein festgesetzt. Der Markt für diese Wertpapiere zeigt sich stabil, da Investoren die langfristige strategische Roadmap des Unternehmens bereits eingepreist haben. Wer von der geplanten Zahlung im April profitieren möchte, muss den Nachweisstichtag Anfang April im Blick behalten.

Strategischer Umbau bis 2026

Hinter den Kulissen bereitet Corteva eine fundamentale Neuausrichtung vor. Das Management bekräftigte jüngst die Absicht, das aktuelle Geschäft bis zum vierten Quartal 2026 in zwei eigenständige, marktführende Unternehmen aufzuteilen. Ziel dieser Trennung ist es, den Bereichen Saatgut und Pflanzenschutz eine unabhängige Verfolgung von Wachstumsstrategien zu ermöglichen. Diese Umstrukturierung wird voraussichtlich auch die Position von EIDP innerhalb der globalen Agrarlandschaft neu definieren.

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Anleger sollten folgende Termine im Finanzkalender beachten:

  • 2. April 2026: Nachweisstichtag (Record Date) für die Vorzugsdividenden.
  • 24. April 2026: Auszahlungstag der deklarierten Dividenden.
  • 8. Mai 2026 (geschätzt): Erwartetes Zeitfenster für den nächsten Quartalsbericht.
  • 21. Mai 2026: Geplante Hauptversammlung der Aktionäre.

Am 2. April entscheidet sich für Investoren die Dividendenberechtigung für den laufenden Zyklus. Mit den für Mai erwarteten Quartalszahlen wird der Markt zudem prüfen, wie weit die Fortschritte bei der geplanten Konzernaufspaltung und der angestrebten Lizenzgebühren-Neutralität bereits vorangeschritten sind.

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    Autor: Finanztrends

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