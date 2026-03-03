(Christian Drastil)
03.03.2026
Um 12:00 liegt der ATX mit -4.03 Prozent im Minus bei 5407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +0.22% auf 11.525 Euro, dahinter UBM mit -0.39% auf 19.275 Euro und Frequentis mit -0.81% auf 73.6 Euro.
Zum Vergleich der DAX: 23718 ( -3.73%, Ultimo 2025: 24490, 0.60% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.86% auf 237.65 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +0.29% auf 39.955 Euro und Scout24 mit -1.07% auf 69.6 Euro.
(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.03.)
Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt
