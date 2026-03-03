SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

(Christian Drastil)

Autor:
Christian Drastil
Der Namensgeber des Blogs. Ich funktioniere nach dem Motto "Trial, Error & Learning". Mehrjährige Business Pläne passen einfach nicht zu mir. Zu schnell (ver)ändert sich die Welt, in der wir leben. Damit bin ich wohl nicht konzernkompatibel sondern lieber ein alter Jungunternehmer. Ein lupenreiner Digital Immigrant ohne auch nur einen Funken Programmier-Know-How, aber - wie manche sagen - vielleicht mit einem ausgeprägten Gespür für Geschäftsmodelle, die funktionieren. Der Versuch, Finanzmedien mit Sport, Musik und schrägen Ideen positiv aufzuladen, um Financial Literacy für ein grosses Publikum spannend zu machen, steht im Mittelpunkt. Diese Dinge sind mein Berufsleben und ich arbeite gerne. Der Blog soll u.a. zeigen, wie alles zusammenhängt und welches Bigger Picture angestrebt wird.
Christian Drastil

>> Website


>> zur Startseite mit allen Blogs

03.03.2026, 566 Zeichen

Um 12:00 liegt der ATX mit -4.03 Prozent im Minus bei 5407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +0.22% auf 11.525 Euro, dahinter UBM mit -0.39% auf 19.275 Euro und Frequentis mit -0.81% auf 73.6 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23718 ( -3.73%, Ultimo 2025: 24490, 0.60% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.86% auf 237.65 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +0.29% auf 39.955 Euro und Scout24 mit -1.07% auf 69.6 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.03.)


(03.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




 

Bildnachweis

1. mind the #gabb

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

Random Partner

Buwog
Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

» ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

» Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

» Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

» Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...

» Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag (Börse Geschichte) (BörseGesch...

» Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

» Biometrie-Boom: KI erkennt Deepfakes für Banken und Personaler ( Finanzt...

» Bitcoin 21: Kaum Lebenszeichen ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
#gabb Volumensradar: Bawag, FACC (#gabb Radar)
Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    Smeilinho zu Palfinger
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
    Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
    Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), CPI Europe AG(2), FACC(1), Porr(1), RBI(1), Palfinger(1), Kontron(1), EVN(1), voestalpine(1)
    BSN MA-Event Continental
    Star der Stunde: SBO 1.34%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.66%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Mai 2025 über 10 Euro, Bawag x MSCI, AT&S x Oddo BHF

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Ludwig Kozma
    Das Neue Haus
    1941
    Verlag Dr. H. Girsberger & Cie

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Raymond Thompson Jr
    It’s hard to stop rebels that time travel
    2025
    Void

    Michael Rathmayr
    Remedy
    2025
    Nearest Truth

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo



    Autor: Christian Drastil

    03.03.2026, 566 Zeichen

    Um 12:00 liegt der ATX mit -4.03 Prozent im Minus bei 5407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +0.22% auf 11.525 Euro, dahinter UBM mit -0.39% auf 19.275 Euro und Frequentis mit -0.81% auf 73.6 Euro.

    Zum Vergleich der DAX: 23718 ( -3.73%, Ultimo 2025: 24490, 0.60% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.86% auf 237.65 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +0.29% auf 39.955 Euro und Scout24 mit -1.07% auf 69.6 Euro.

    (Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.03.)


    (03.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Wiener Börse Party #1106: ATX zu Mittag 4 Prozent im Minus, ein fehlendes Listing bzw, warum mir diese Marktphase in die Hände spielt




     

    Bildnachweis

    1. mind the #gabb

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

    Random Partner

    Buwog
    Die Buwog Group ist deutsch-österreichischer Komplettanbieter im Wohnimmobilienbereich. Insgesamt verfügt die Buwog Group über ein Portfolio mit rd. 51.000 Wohnungen. Mit einem Neubauvolumen von jährlich rund 700 Wohnungen im Großraum Wien ist die Buwog Group einer der aktivsten Wohnbauträger und Immobilienentwickler in Deutschland und Österreich.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Burj Al Arab: Drohnen-Angriff setzt Luxushotel in Brand ( Finanztrends)

    » ÖPNV-Warnstreik beendet – doch die nächste Eskalation droht ( Finanztrends)

    » Tinka Resources Aktie: Fokus auf Peru ( Finanztrends)

    » Ballaststoffe: Darmgesundheit rückt 2026 in den Fokus ( Finanztrends)

    » Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: Rückgang, aber vor der Benchmark und günstigere Kurse...

    » Börsegeschichte 3.3.: Extremes zu Strabag (Börse Geschichte) (BörseGesch...

    » Nachlese: Fanboybuch, ÖTV-Spitzentennis mumak.me, win2day.at (audio cd.at)

    » Biometrie-Boom: KI erkennt Deepfakes für Banken und Personaler ( Finanzt...

    » Bitcoin 21: Kaum Lebenszeichen ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Plug Power Aktie: Historischer Margen-Durchbruch ( Finanztrends)
    Kraft Heinz Aktie: Dividende im Fokus ( Finanztrends)
    Palfinger will stabile Dividende von 0,9 Euro je Aktie ausschütten
    #gabb Volumensradar: Bawag, FACC (#gabb Radar)
    Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
    Mentales Training kann Impfwirkung verstärken ( Finanztrends)




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      Smeilinho zu Palfinger
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 19-20: Wienerberger(2), OMV(1), Kontron(1), Bawag(1), Verbund(1), voestalpine(1)
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 18-19: Verbund(3), Porr(2), EVN(1)
      Star der Stunde: voestalpine 4.15%, Rutsch der Stunde: Semperit -1%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 17-18: OMV(4), Kontron(1), FACC(1), Verbund(1), Strabag(1), VIG(1), RBI(1), Rosenbauer(1)
      Star der Stunde: RHI Magnesita 0.64%, Rutsch der Stunde: Austriacard Holdings AG -2.62%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 16-17: Strabag(3), CPI Europe AG(2), FACC(1), Porr(1), RBI(1), Palfinger(1), Kontron(1), EVN(1), voestalpine(1)
      BSN MA-Event Continental
      Star der Stunde: SBO 1.34%, Rutsch der Stunde: Frequentis -2.66%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1096: ATX leichter, Telekom Austria erstmals seit Mai 2025 über 10 Euro, Bawag x MSCI, AT&S x Oddo BHF

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Thonet
      Stahlrohrmöbel (Catalogue 1934)
      1934
      Selbstverlag

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Michael Rathmayr
      Remedy
      2025
      Nearest Truth

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de