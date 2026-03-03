03.03.2026, 566 Zeichen

Um 12:00 liegt der ATX mit -4.03 Prozent im Minus bei 5407 Punkten (Ultimo 2025: 5326, 1.52% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Agrana mit +0.22% auf 11.525 Euro, dahinter UBM mit -0.39% auf 19.275 Euro und Frequentis mit -0.81% auf 73.6 Euro.

Zum Vergleich der DAX: 23718 ( -3.73%, Ultimo 2025: 24490, 0.60% ytd). Topperformer DAX sind Deutsche Boerse mit +1.86% auf 237.65 Euro, dahinter Fresenius Medical Care mit +0.29% auf 39.955 Euro und Scout24 mit -1.07% auf 69.6 Euro.

(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 03.03.)

(03.03.2026)

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Addiko Bank, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, RBI, Uniqa, Lenzing, VIG, DO&CO, Andritz, Amag, EuroTeleSites AG, Marinomed Biotech, Bajaj Mobility AG, ATX Prime, EVN, Flughafen Wien, Mayr-Melnhof, Palfinger, Polytec Group, Rath AG, RWT AG.

