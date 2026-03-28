D-Wave Quantum Aktie: Analysten gegen den Markt ( Finanztrends)

28.03.2026, 2725 Zeichen

Der Kurs von D-Wave Quantum liegt derzeit bei 13,88 USD – und damit weit entfernt von dem, was Analysten für angemessen halten. Während der Nasdaq formal in eine Korrekturphase gerutscht ist, halten 14 von 16 Analysten an ihrer Kaufempfehlung fest. Das durchschnittliche Kursziel von 36,50 USD impliziert ein Aufwärtspotenzial von rund 163 Prozent.

Geopolitik belastet den gesamten Sektor

Der Haupttreiber hinter dem Kursrückgang ist makroökonomischer Natur. Der eskalierte Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hat die Märkte unter erheblichen Druck gesetzt. Der S&P 500 hat sich seit seinem Rekordhoch bei 7.002 Punkten um knapp 9 Prozent zurückgezogen, der Nasdaq verzeichnete in zehn der letzten elf Wochen Verluste.

Hinzu kommen steigende Energiekosten: Brent-Rohöl notiert aktuell bei 105,32 USD je Barrel. Einige Analysten halten einen weiteren Anstieg auf 200 USD für möglich, sollte der Konflikt die Straße von Hormus beeinträchtigen. Dieses Umfeld trifft wachstumsstarke Technologieunternehmen besonders hart – die „Magnificent Seven" verloren allein im vergangenen Monat zusammen 1,72 Billionen USD an Marktkapitalisierung.

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Hohe Wachstumshürden bis 2028

Auch innerhalb des Quantencomputing-Sektors ist die Stimmung gedrückt. Wettbewerber Rigetti Computing sah sich zuletzt mit massiven Anteilsverkäufen durch institutionelle Investoren konfrontiert, und mehrere Rigetti-Führungskräfte, darunter CFO und CTO, trennten sich ebenfalls von Aktien.

Für D-Wave selbst ist die Bewertungslücke zwischen aktuellem Kurs und Analystenkonsens nur dann zu schließen, wenn das Unternehmen seine ambitionierten Ziele erreicht: Bis 2028 müsste D-Wave einen Umsatz von 122,5 Millionen USD und einen Gewinn von 15,2 Millionen USD erzielen – was einem jährlichen Umsatzwachstum von über 71 Prozent entspräche. Das durchschnittliche Kursziel wurde zudem bereits leicht nach unten korrigiert, von 37,64 USD vor einem Monat auf nun 36,50 USD.

Ob die rund 700 Milliarden USD, die führende Technologiekonzerne 2026 in KI- und Computing-Infrastruktur investieren wollen, auch dem Quantencomputing-Segment zugutekommen, wird maßgeblich darüber entscheiden, wie schnell D-Wave diese Wachstumsziele untermauern kann.

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(28.03.2026)

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