Viromed Medical Aktie: Klinische Meilensteine ( Finanztrends)

26.02.2026, 2240 Zeichen

Viromed Medical forciert die klinische Etablierung seiner Kaltplasmatechnologie mit einem verstärkten Fokus auf die Lungenheilkunde. Nach Fortschritten in der präklinischen Datenbasis bereitet das Unternehmen nun die nächsten regulatorischen Schritte vor. Im Mittelpunkt steht dabei das geplante Zulassungsverfahren beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM).

Fortschritte bei der klinischen Validierung

Die jüngste Validierung der Daten bildet die Grundlage, um die Kaltplasmatechnologie über die Behandlung chronischer Wunden hinaus in der Pulmologie einzusetzen. Gelingt die Überführung dieser wissenschaftlichen Erkenntnisse in zugelassene Medizinprodukte, könnte dies die Marktdurchdringung beschleunigen. Kann die Technologie dabei als wirksame Antwort auf globale Herausforderungen wie Antibiotikaresistenzen fungieren?

Neben der technologischen Entwicklung strebt das Management eine operative Expansion an. Durch neue Kooperationen in der Humanmedizin soll der Vertrieb skaliert und die Reichweite der Produkte vergrößert werden. Marktbeobachter werten solche Partnerschaften als Indikator für die zukünftige Marktakzeptanz der Technologie.

Termine im Finanzkalender

Anleger erhalten im weiteren Jahresverlauf detaillierte Einblicke in die finanzielle und operative Entwicklung. Im Mai 2026 ist die Veröffentlichung des Jahresabschlusses geplant, der die finanzielle Performance des vergangenen Geschäftsjahres offenlegt.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei VIROMED MEDICAL ?

Am 6. Juli 2026 folgt die ordentliche Hauptversammlung des Unternehmens. Ein weiterer Fixpunkt ist die Vorlage des Halbjahresberichts im September 2026, der die aktuelle Geschäftsentwicklung und den Fortschritt der klinischen Validierung dokumentieren wird.

Anzeige VIROMED MEDICAL-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue VIROMED MEDICAL-Analyse vom 26. Februar liefert die Antwort: Die neusten VIROMED MEDICAL-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für VIROMED MEDICAL-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 26. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist. VIROMED MEDICAL: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...

(26.02.2026)

BSN Podcasts

Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

Bildnachweis

1. Trading





Aktien auf dem Radar:FACC, Amag, RHI Magnesita, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, EuroTeleSites AG, Andritz, DO&CO, Mayr-Melnhof, Wienerberger, Telekom Austria, Frequentis, Marinomed Biotech, Rath AG, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, UBM, Verbund, Vonovia SE, Fresenius Medical Care, E.ON .

Random Partner Strabag

Strabag SE ist ein europäischer Technologiekonzern für Baudienstleistungen. Das Angebot umfasst sämtliche Bereiche der Bauindustrie und deckt die gesamte Bauwertschöpfungskette ab. Durch das Engagement der knapp 72.000 MitarbeiterInnen erwirtschaftet das Unternehmen jährlich eine Leistung von rund 14 Mrd. Euro (Stand 06/17). >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner

Latest Blogs

» Cybersecurity: Vom IT-Thema zur Chefetagen-Aufgabe ( Finanztrends)

» IOI Corporation Aktie: Deutlicher Gewinnsprung ( Finanztrends)

» EU stärkt Pakistan mit Milliarden-Hilfe für Grenzen und Handel ( Finanzt...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. FACC, RBI, Michael Hofbauer HMW Mobilit...

» Börsepeople im Podcast S23/20: Michael Hofbauer

» EU-Datenschutz: Gerichte und Staaten stärken die Grundrechte ( Finanztre...

» Pearson Aktie: CFO wechselt ( Finanztrends)

» ATX-Trends: Erste Group, FACC, wienerberger, Verbund ...

» HMW Mobility: Wie eine österreichische Traditionsmarke aus 1948 neu erfu...

» Almonty Industries Aktie: Rekordjagd hält an ( Finanztrends)