Österreich-Depots: Eher enttäuschende Zahlen bei Sportradar (Depot Kommentar)
Autor:
Christian Drastil
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29.04.2026, 1181 Zeichen
Aktiv gemanagt: So liegt unser wikifolio Stockpicking Österreich DE000LS9BHW2: -0.18% vs. last #gabb, +4.72% ytd, +124.90% seit Start 2013. Gesamtstand seit Start unserer Real-Money-Veranlagungen 2002 (erst Brokerjet, dann wikifolio). Aus 10.000 Euro wurden 148.022 Euro. Trades unter https://www.wikifolio.com/de/at/w/wfdrastil1. Unter https://boerse-social.com/wikifolio/ranking werfen wir die 100 besten wikifolios im wikifolio-Ranking aus, dazu meines, das aktuell auf Rang 384 liegt (von mehr als 30.000). Gestern habe ich einen kleinen Zusatztrade bei der Neuaufnahme Sportradar gemacht, die Zahlen waren aber eher enttäuschend.
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(Der Input von Christian Drastil für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.04.)
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