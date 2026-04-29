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Börsegeschichte 29.4.: OMV; Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)

29.04.2026, 602 Zeichen

Positive Serie in Tagen:
29.04.1996: OMV: Längste positive Serie: 13 Tage (endete am 29.04.1996)

Negative Serie in Tagen:
29.04.2024: Bajaj Mobility AG: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 29.04.2024)

Bisher gab es an einem 29. April 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.04. beträgt 0,35%. Der beste 29.04. fand im Jahr 2020 mit 4,19% statt, der schlechteste 29.04. im Jahr 2015 mit -2,06%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.04. so: 0,00%.

(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.04.)


(29.04.2026)

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    Autor: Börse Geschichte

    29.04.2026, 602 Zeichen

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    (Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.04.)


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