Börsegeschichte 29.4.: OMV; Bajaj Mobility (Börse Geschichte) (BörseGeschichte)
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Börse Geschichte
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29.04.2026, 602 Zeichen
Positive Serie in Tagen:
29.04.1996: OMV: Längste positive Serie: 13 Tage (endete am 29.04.1996)
Negative Serie in Tagen:
29.04.2024: Bajaj Mobility AG: Längste negative Serie: 9 Tage (endete am 29.04.2024)
Bisher gab es an einem 29. April 26 Handelstage im ATX TR, einiges ist auch auf Samstag/Sonntag gefallen. Die ATX TR-Durchschnittsperformance am 29.04. beträgt 0,35%. Der beste 29.04. fand im Jahr 2020 mit 4,19% statt, der schlechteste 29.04. im Jahr 2015 mit -2,06%. Im Vorjahr lag der ATX TR am 29.04. so: 0,00%.
(Der Input von Börse Geschichte für den http://www.boerse-social.com/gabb vom 29.04.)
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