Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Die Homebase
österreichischer Aktien
Aktivrente: Finanzministerium schafft Klarheit für Rentner und Arbeitgeber ( Finanztrends)

27.02.2026, 3682 Zeichen

Das Bundesfinanzministerium hat mit einem umfangreichen Fragenkatalog die wichtigsten Unklarheiten zur neuen steuerfreien Aktivrente beseitigt. Seit Jahresbeginn können Rentner bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen – doch die Praxis warf Fragen auf.

Die im Februar veröffentlichten Leitlinien sind eine direkte Antwort auf den dringenden Klärungsbedarf von Steuerberatern, Unternehmen und Millionen potenziell Berechtigter. Sie sollen die Akzeptanz der Neuregelung erhöhen, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Wer als erfahrene Fachkraft im Ruhestand weiterarbeiten möchte, sollte auch die rechtlichen Rahmenbedingungen seines Beschäftigungsverhältnisses genau kennen. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie dabei, aktuelle Klauseln und gesetzliche Anforderungen in Ihrem Vertrag sicher zu prüfen. 19 fertige Muster-Formulierungen für rechtssichere Arbeitsverträge

Wer profitiert wann genau?

Eine zentrale Klarstellung betrifft den Startzeitpunkt: Der Steuerfreibetrag gilt erst ab dem Kalendermonat nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze. Wer also im Mai 2026 in Rente gehen könnte, profitiert ab Juni.

Der monatliche Freibetrag von 2.000 Euro ist starr und kann nicht in andere Monate übertragen werden. Positiv: Auch Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld fallen unter die Begünstigung, solange das Gesamteinkommen des Monats die Grenze nicht überschreitet. Das schafft Flexibilität bei der Gehaltsgestaltung.

Klare Abgrenzung: Wer ist ausgeschlossen?

Die Aktivrente gilt ausschließlich für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Nicht begünstigt sind daher:
* Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder Gewerbebetrieb
* Beamtenpensionen
* Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung (Minijobs)

Während die Aktivrente neue Spielräume schafft, müssen Arbeitgeber bei der Abrechnung anderer Beschäftigungsformen wie Minijobs besonders sorgfältig vorgehen, um Nachzahlungen zu vermeiden. Sichern Sie sich diesen Experten-Leitfaden, um alle Fallstricke bei Meldepflichten und Sozialversicherungen rechtssicher zu meistern. So machen Sie Ihre Minijobber-Abrechnung endlich betriebsprüfungssicher

Eine interessante Ausnahme gibt es für Ruhestandsbeamte: Nehmen sie eine sozialversicherungspflichtige Stelle in der Privatwirtschaft an, können sie für dieses Gehalt die Aktivrente nutzen. Entscheidend ist die abhängige Beschäftigung mit Rentenversicherungsbeiträgen.

Einfache Umsetzung für Arbeitgeber

Für Unternehmen bringt die Klarstellung mehr Planungssicherheit. Sie müssen den Freibetrag direkt in der Lohnabrechnung berücksichtigen. Nur der Teil des Gehalts, der über 2.000 Euro liegt, wird regulär besteuert – ein vergleichsweise einfaches Verfahren.

Arbeitnehmer müssen nichts beantragen; die Steuerfreiheit wird automatisch gewährt. Wichtig: Sozialversicherungsbeiträge für Kranken- und Pflegeversicherung fallen weiterhin an. Der große Vorteil: Der Freibetrag unterliegt nicht dem Progressionsvorbehalt und erhöht somit nicht den Steuersatz für anderes Einkommen.

Reaktion auf Kritik – und ein Blick in die Zukunft

Die Einführung der Aktivrente war grundsätzlich gewünscht, doch die anfängliche Unklarheit wurde scharf kritisiert. Verbände wie der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) hatten auf schnelle Leitlinien gedrängt. Die FAQs des Ministeriums sind die direkte Antwort.

Experten erwarten, dass die klaren Regeln die Nutzung der Aktivrente beflügeln werden. Angesichts des demografischen Wandels ist sie ein zentrales Instrument, um erfahrene Arbeitskräfte länger im Beruf zu halten. Ob künftig auch Selbstständige von einer ähnlichen Regelung profitieren werden, bleibt eine offene Frage.


(27.02.2026)

