Aktivrente: Finanzministerium schafft Klarheit für Rentner und Arbeitgeber ( Finanztrends)

27.02.2026, 3682 Zeichen

Das Bundesfinanzministerium hat mit einem umfangreichen Fragenkatalog die wichtigsten Unklarheiten zur neuen steuerfreien Aktivrente beseitigt. Seit Jahresbeginn können Rentner bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen – doch die Praxis warf Fragen auf.

Die im Februar veröffentlichten Leitlinien sind eine direkte Antwort auf den dringenden Klärungsbedarf von Steuerberatern, Unternehmen und Millionen potenziell Berechtigter. Sie sollen die Akzeptanz der Neuregelung erhöhen, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll. Die wichtigsten Punkte im Überblick.

Anzeige

Wer als erfahrene Fachkraft im Ruhestand weiterarbeiten möchte, sollte auch die rechtlichen Rahmenbedingungen seines Beschäftigungsverhältnisses genau kennen. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie dabei, aktuelle Klauseln und gesetzliche Anforderungen in Ihrem Vertrag sicher zu prüfen. 19 fertige Muster-Formulierungen für rechtssichere Arbeitsverträge

Wer profitiert wann genau?

Eine zentrale Klarstellung betrifft den Startzeitpunkt: Der Steuerfreibetrag gilt erst ab dem Kalendermonat nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze. Wer also im Mai 2026 in Rente gehen könnte, profitiert ab Juni.

Der monatliche Freibetrag von 2.000 Euro ist starr und kann nicht in andere Monate übertragen werden. Positiv: Auch Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld fallen unter die Begünstigung, solange das Gesamteinkommen des Monats die Grenze nicht überschreitet. Das schafft Flexibilität bei der Gehaltsgestaltung.

Klare Abgrenzung: Wer ist ausgeschlossen?

Die Aktivrente gilt ausschließlich für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Nicht begünstigt sind daher:

* Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder Gewerbebetrieb

* Beamtenpensionen

* Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung (Minijobs)