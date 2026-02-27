Aktivrente: Finanzministerium schafft Klarheit für Rentner und Arbeitgeber ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
27.02.2026, 3682 Zeichen
Das Bundesfinanzministerium hat mit einem umfangreichen Fragenkatalog die wichtigsten Unklarheiten zur neuen steuerfreien Aktivrente beseitigt. Seit Jahresbeginn können Rentner bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen – doch die Praxis warf Fragen auf.
Die im Februar veröffentlichten Leitlinien sind eine direkte Antwort auf den dringenden Klärungsbedarf von Steuerberatern, Unternehmen und Millionen potenziell Berechtigter. Sie sollen die Akzeptanz der Neuregelung erhöhen, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll. Die wichtigsten Punkte im Überblick.
Wer als erfahrene Fachkraft im Ruhestand weiterarbeiten möchte, sollte auch die rechtlichen Rahmenbedingungen seines Beschäftigungsverhältnisses genau kennen. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie dabei, aktuelle Klauseln und gesetzliche Anforderungen in Ihrem Vertrag sicher zu prüfen. 19 fertige Muster-Formulierungen für rechtssichere Arbeitsverträge
Wer profitiert wann genau?
Eine zentrale Klarstellung betrifft den Startzeitpunkt: Der Steuerfreibetrag gilt erst ab dem Kalendermonat nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze. Wer also im Mai 2026 in Rente gehen könnte, profitiert ab Juni.
Der monatliche Freibetrag von 2.000 Euro ist starr und kann nicht in andere Monate übertragen werden. Positiv: Auch Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld fallen unter die Begünstigung, solange das Gesamteinkommen des Monats die Grenze nicht überschreitet. Das schafft Flexibilität bei der Gehaltsgestaltung.
Klare Abgrenzung: Wer ist ausgeschlossen?
Die Aktivrente gilt ausschließlich für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Nicht begünstigt sind daher:
* Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder Gewerbebetrieb
* Beamtenpensionen
* Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung (Minijobs)
Während die Aktivrente neue Spielräume schafft, müssen Arbeitgeber bei der Abrechnung anderer Beschäftigungsformen wie Minijobs besonders sorgfältig vorgehen, um Nachzahlungen zu vermeiden. Sichern Sie sich diesen Experten-Leitfaden, um alle Fallstricke bei Meldepflichten und Sozialversicherungen rechtssicher zu meistern. So machen Sie Ihre Minijobber-Abrechnung endlich betriebsprüfungssicher
Eine interessante Ausnahme gibt es für Ruhestandsbeamte: Nehmen sie eine sozialversicherungspflichtige Stelle in der Privatwirtschaft an, können sie für dieses Gehalt die Aktivrente nutzen. Entscheidend ist die abhängige Beschäftigung mit Rentenversicherungsbeiträgen.
Einfache Umsetzung für Arbeitgeber
Für Unternehmen bringt die Klarstellung mehr Planungssicherheit. Sie müssen den Freibetrag direkt in der Lohnabrechnung berücksichtigen. Nur der Teil des Gehalts, der über 2.000 Euro liegt, wird regulär besteuert – ein vergleichsweise einfaches Verfahren.
Arbeitnehmer müssen nichts beantragen; die Steuerfreiheit wird automatisch gewährt. Wichtig: Sozialversicherungsbeiträge für Kranken- und Pflegeversicherung fallen weiterhin an. Der große Vorteil: Der Freibetrag unterliegt nicht dem Progressionsvorbehalt und erhöht somit nicht den Steuersatz für anderes Einkommen.
Reaktion auf Kritik – und ein Blick in die Zukunft
Die Einführung der Aktivrente war grundsätzlich gewünscht, doch die anfängliche Unklarheit wurde scharf kritisiert. Verbände wie der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) hatten auf schnelle Leitlinien gedrängt. Die FAQs des Ministeriums sind die direkte Antwort.
Experten erwarten, dass die klaren Regeln die Nutzung der Aktivrente beflügeln werden. Angesichts des demografischen Wandels ist sie ein zentrales Instrument, um erfahrene Arbeitskräfte länger im Beruf zu halten. Ob künftig auch Selbstständige von einer ähnlichen Regelung profitieren werden, bleibt eine offene Frage.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)
» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...
» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...
» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)
» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Klondike Gold, United Internet, Hypoport, par...
- Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lu...
- Wie Scout24, Commerzbank, Deutsche Telekom, adida...
- Covestro Aktie: Zäsur ( Finanztrends)
- OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanzt...
- Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Michael Rathmayr
Remedy
2025
Nearest Truth
Stephen Shore
Uncommon Places
1982
Aperture
Helmar Lerski
Köpfe des Alltags
1931
Hermann Reckendorf
27.02.2026, 3682 Zeichen
Das Bundesfinanzministerium hat mit einem umfangreichen Fragenkatalog die wichtigsten Unklarheiten zur neuen steuerfreien Aktivrente beseitigt. Seit Jahresbeginn können Rentner bis zu 2.000 Euro im Monat steuerfrei hinzuverdienen – doch die Praxis warf Fragen auf.
Die im Februar veröffentlichten Leitlinien sind eine direkte Antwort auf den dringenden Klärungsbedarf von Steuerberatern, Unternehmen und Millionen potenziell Berechtigter. Sie sollen die Akzeptanz der Neuregelung erhöhen, die dem Fachkräftemangel entgegenwirken soll. Die wichtigsten Punkte im Überblick.
Wer als erfahrene Fachkraft im Ruhestand weiterarbeiten möchte, sollte auch die rechtlichen Rahmenbedingungen seines Beschäftigungsverhältnisses genau kennen. Dieser kostenlose Ratgeber unterstützt Sie dabei, aktuelle Klauseln und gesetzliche Anforderungen in Ihrem Vertrag sicher zu prüfen. 19 fertige Muster-Formulierungen für rechtssichere Arbeitsverträge
Wer profitiert wann genau?
Eine zentrale Klarstellung betrifft den Startzeitpunkt: Der Steuerfreibetrag gilt erst ab dem Kalendermonat nach Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze. Wer also im Mai 2026 in Rente gehen könnte, profitiert ab Juni.
Der monatliche Freibetrag von 2.000 Euro ist starr und kann nicht in andere Monate übertragen werden. Positiv: Auch Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld fallen unter die Begünstigung, solange das Gesamteinkommen des Monats die Grenze nicht überschreitet. Das schafft Flexibilität bei der Gehaltsgestaltung.
Klare Abgrenzung: Wer ist ausgeschlossen?
Die Aktivrente gilt ausschließlich für Einkünfte aus nichtselbstständiger Arbeit. Nicht begünstigt sind daher:
* Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder Gewerbebetrieb
* Beamtenpensionen
* Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung (Minijobs)
Während die Aktivrente neue Spielräume schafft, müssen Arbeitgeber bei der Abrechnung anderer Beschäftigungsformen wie Minijobs besonders sorgfältig vorgehen, um Nachzahlungen zu vermeiden. Sichern Sie sich diesen Experten-Leitfaden, um alle Fallstricke bei Meldepflichten und Sozialversicherungen rechtssicher zu meistern. So machen Sie Ihre Minijobber-Abrechnung endlich betriebsprüfungssicher
Eine interessante Ausnahme gibt es für Ruhestandsbeamte: Nehmen sie eine sozialversicherungspflichtige Stelle in der Privatwirtschaft an, können sie für dieses Gehalt die Aktivrente nutzen. Entscheidend ist die abhängige Beschäftigung mit Rentenversicherungsbeiträgen.
Einfache Umsetzung für Arbeitgeber
Für Unternehmen bringt die Klarstellung mehr Planungssicherheit. Sie müssen den Freibetrag direkt in der Lohnabrechnung berücksichtigen. Nur der Teil des Gehalts, der über 2.000 Euro liegt, wird regulär besteuert – ein vergleichsweise einfaches Verfahren.
Arbeitnehmer müssen nichts beantragen; die Steuerfreiheit wird automatisch gewährt. Wichtig: Sozialversicherungsbeiträge für Kranken- und Pflegeversicherung fallen weiterhin an. Der große Vorteil: Der Freibetrag unterliegt nicht dem Progressionsvorbehalt und erhöht somit nicht den Steuersatz für anderes Einkommen.
Reaktion auf Kritik – und ein Blick in die Zukunft
Die Einführung der Aktivrente war grundsätzlich gewünscht, doch die anfängliche Unklarheit wurde scharf kritisiert. Verbände wie der Deutsche Steuerberaterverband (DStV) hatten auf schnelle Leitlinien gedrängt. Die FAQs des Ministeriums sind die direkte Antwort.
Experten erwarten, dass die klaren Regeln die Nutzung der Aktivrente beflügeln werden. Angesichts des demografischen Wandels ist sie ein zentrales Instrument, um erfahrene Arbeitskräfte länger im Beruf zu halten. Ob künftig auch Selbstständige von einer ähnlichen Regelung profitieren werden, bleibt eine offene Frage.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
3 Banken Generali
Die 3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H. ist die gemeinsame Fondstochter der 3 Banken Gruppe (Oberbank AG, Bank für Tirol und Vorarlberg Aktiengesellschaft, BKS Bank AG) und der Generali Holding Vienna AG. Die Fonds-Gesellschaft verwaltet aktuell 8,65 Mrd. Euro - verteilt auf etwa 50 Publikumsfonds und 130 Spezial- bzw. Großanlegerfonds (Stand 06/17)
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)
» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...
» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...
» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)
» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Klondike Gold, United Internet, Hypoport, par...
- Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lu...
- Wie Scout24, Commerzbank, Deutsche Telekom, adida...
- Covestro Aktie: Zäsur ( Finanztrends)
- OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanzt...
- Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Wiener Börse Party #1093: ATX verschnauft, Do&Co gschmackige 8 Prozent im Plus und auch die Strabag kann punkten
Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...
Books josefchladek.com
Siri Kaur
Sistermoon
2025
Void
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Jacques Fivel
CHINON DCM-206
2025
Le Plac’Art Photo
Joselito Verschaeve
As Long as the Sun Lasts
2025
Void