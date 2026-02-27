SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

DAK-Report: Psychische Erkrankungen bei Jugendlichen auf Rekordniveau ( Finanztrends)

27.02.2026, 2717 Zeichen

Ein aktueller Report der DAK-Gesundheit zeigt eine alarmierende Entwicklung: Angststörungen und Depressionen bei jungen Menschen nehmen drastisch zu und werden chronisch. Besonders Mädchen sind betroffen. Experten sprechen von einem gefährlichen "Erbe der Pandemie", das den enormen Druck einer ganzen Generation widerspiegelt.

Die neuen Daten aus Thüringen dienen als Warnsignal für eine bundesweite Krise. Psychische Erkrankungen wie Essstörungen bewegen sich demnach auf einem Höchststand. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von schulischem Leistungsdruck über soziale Unsicherheiten bis hin zu globalen Krisen.

Anzeige

Wenn der tägliche Druck zur Belastung wird, helfen gezielte Strategien dabei, die innere Balance wiederzufinden. Dieser kostenlose Guide bietet 5 Sofortmaßnahmen für mehr Ausgeglichenheit im Alltag. Kostenloses E-Book: Stressfrei produktiv herunterladen

Chronischer Stress als Hauptursache

Dahinter steckt oft chronischer Stress. Während akuter Stress den Körper kurzfristig leistungsfähig macht, wird permanenter Alarmzustand zum Problem. Das Nervensystem gerät aus dem Gleichgewicht.

Langfristig kann dies die kognitive Leistung beeinträchtigen und zu Konzentrationsproblemen führen. Sogar die Darmgesundheit und das Mikrobiom werden nachweislich angegriffen. Psychologen warnen: Schon der ständige Satz "Ich bin im Stress" kann das Gehirn auf Daueralarm programmieren.

Eine ganze Generation am Limit

Der Report belegt, dass der Anstieg kein vorübergehendes Phänomen ist. Die Erkrankungen verfestigen sich. Viele Betroffene suchen keine Hilfe, weshalb Fachleute von einer hohen Dunkelziffer ausgehen.

Die zentrale Frage lautet: Wie können junge Menschen wirksame Werkzeuge erlernen, um nicht in einen Kreislauf aus Überforderung und psychischer Erkrankung zu geraten?

Erste Hilfe bei akutem Stress

Für akute Stressmomente helfen einfache Techniken. Die 4-7-8-Atemmethode kann das Nervensystem schnell beruhigen: vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen.

Gegen chronischen Stress braucht es nachhaltigere Veränderungen. Dazu zählen regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung und vor allem guter Schlaf. Dieser ist für die Regeneration und die innere Uhr des Mikrobioms entscheidend.

Wann professionelle Hilfe nötig wird

Achtsamkeit und Meditation stärken die Resilienz. Doch es gibt einen Punkt, an dem Selbsthilfe nicht mehr reicht. Bei dauerhafter Erschöpfung, sozialem Rückzug oder Symptomen einer Depression ist professionelle Unterstützung unerlässlich.

Therapieangebote von Verhaltens- bis hin zu tiefenpsychologischen Verfahren können helfen, individuelle Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Die Anerkennung, Hilfe zu benötigen, ist dabei der wichtigste Schritt.


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

Matejka & Partner
Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
ATX TR-Frühmover: AT&S, EVN, Erste Group, RBI, SBO, Wienerberger, CPI Europe AG, Uniqa, CA Immo und Andritz




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck

    Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Mikio Tobara
    Document Miseinen (遠原　美喜男
    1980
    Seven Sha

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Tenmei Kanoh
    New York 1969
    2014
    Ishi Inc.

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 2717 Zeichen

    Ein aktueller Report der DAK-Gesundheit zeigt eine alarmierende Entwicklung: Angststörungen und Depressionen bei jungen Menschen nehmen drastisch zu und werden chronisch. Besonders Mädchen sind betroffen. Experten sprechen von einem gefährlichen "Erbe der Pandemie", das den enormen Druck einer ganzen Generation widerspiegelt.

    Die neuen Daten aus Thüringen dienen als Warnsignal für eine bundesweite Krise. Psychische Erkrankungen wie Essstörungen bewegen sich demnach auf einem Höchststand. Die Ursachen sind vielfältig und reichen von schulischem Leistungsdruck über soziale Unsicherheiten bis hin zu globalen Krisen.

    Anzeige

    Wenn der tägliche Druck zur Belastung wird, helfen gezielte Strategien dabei, die innere Balance wiederzufinden. Dieser kostenlose Guide bietet 5 Sofortmaßnahmen für mehr Ausgeglichenheit im Alltag. Kostenloses E-Book: Stressfrei produktiv herunterladen

    Chronischer Stress als Hauptursache

    Dahinter steckt oft chronischer Stress. Während akuter Stress den Körper kurzfristig leistungsfähig macht, wird permanenter Alarmzustand zum Problem. Das Nervensystem gerät aus dem Gleichgewicht.

    Langfristig kann dies die kognitive Leistung beeinträchtigen und zu Konzentrationsproblemen führen. Sogar die Darmgesundheit und das Mikrobiom werden nachweislich angegriffen. Psychologen warnen: Schon der ständige Satz "Ich bin im Stress" kann das Gehirn auf Daueralarm programmieren.

    Eine ganze Generation am Limit

    Der Report belegt, dass der Anstieg kein vorübergehendes Phänomen ist. Die Erkrankungen verfestigen sich. Viele Betroffene suchen keine Hilfe, weshalb Fachleute von einer hohen Dunkelziffer ausgehen.

    Die zentrale Frage lautet: Wie können junge Menschen wirksame Werkzeuge erlernen, um nicht in einen Kreislauf aus Überforderung und psychischer Erkrankung zu geraten?

    Erste Hilfe bei akutem Stress

    Für akute Stressmomente helfen einfache Techniken. Die 4-7-8-Atemmethode kann das Nervensystem schnell beruhigen: vier Sekunden einatmen, sieben Sekunden halten, acht Sekunden ausatmen.

    Gegen chronischen Stress braucht es nachhaltigere Veränderungen. Dazu zählen regelmäßige Bewegung, ausgewogene Ernährung und vor allem guter Schlaf. Dieser ist für die Regeneration und die innere Uhr des Mikrobioms entscheidend.

    Wann professionelle Hilfe nötig wird

    Achtsamkeit und Meditation stärken die Resilienz. Doch es gibt einen Punkt, an dem Selbsthilfe nicht mehr reicht. Bei dauerhafter Erschöpfung, sozialem Rückzug oder Symptomen einer Depression ist professionelle Unterstützung unerlässlich.

    Therapieangebote von Verhaltens- bis hin zu tiefenpsychologischen Verfahren können helfen, individuelle Bewältigungsstrategien zu entwickeln. Die Anerkennung, Hilfe zu benötigen, ist dabei der wichtigste Schritt.


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    Matejka & Partner
    Die Matejka & Partner Asset Management GmbH ist eine auf Vermögensverwaltung konzentrierte Wertpapierfirma. Im Vordergrund der Dienstleistungen stehen maßgeschneiderte Konzepte und individuelle Lösungen. Für die Gesellschaft ist es geübte Praxis, neue Herausforderungen des Marktes frühzeitig zu erkennen und entsprechende Strategien zu entwickeln.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)

    » LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...

    » BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...

    » Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)

    » Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)

    » Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)

    » Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)

    » Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)

    » G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)

    » Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    BeOne Medicines präsentiert Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2025 – weltweiter Erfolg von BRUKINSA und führende Rolle in der Onkologie
    Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lufthansa und SBO für Gesprächsstoff sorgten
    Österreich-Depots: Weekend Bilanz (Depot Kommentar)
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    ATX TR-Frühmover: AT&S, EVN, Erste Group, RBI, SBO, Wienerberger, CPI Europe AG, Uniqa, CA Immo und Andritz




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Neue Nr. 1, Sinja Kraus auf Karriere-Hoch und die Herren geraten positionsmässig etwas unter Druck

      Presented by mumak.me und win2day. Wir haben eine neue Nr.1 im gemischten Ranking, dazu ein Karrierehoch von Sinja Kraus, nachdem sie das Finale des ITF-W75-Challengers in Prag erreicht hat. Insges...

      Books josefchladek.com

      Raymond Thompson Jr
      It’s hard to stop rebels that time travel
      2025
      Void

      Siri Kaur
      Sistermoon
      2025
      Void

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Alessandra Calò
      Ctonio
      2024
      Studiofaganel

      Jan Tschichold
      Typografische Entwurfstechnik
      1932
      Akadem. Verlag Dr. Fr. Wedekind & Co

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de