SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Intellego Aktie: Beispielloser Bilanz-Skandal ( Finanztrends)

27.02.2026, 3637 Zeichen

Intellego Technologies kämpft nach massiven Enthüllungen über gefälschte Geschäftszahlen und polizeilichen Ermittlungen ums Überleben. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen auf einer außerordentlichen Generalversammlung die gesamte Führungsmannschaft ausgetauscht. Kann der neue Vorstand unter dem Vorsitz von Fredrik Olsson das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen und die drohende Delistung von der Börse noch abwenden?

Kompletter Austausch der Führung

Der neu gewählte Vorstand besteht nun aus vier Mitgliedern: Fredrik Olsson übernimmt den Vorsitz, unterstützt von Anders Ermén, Mats Geijer und David Pastrana. Unmittelbar nach ihrer Ernennung zog die neue Führung erste Konsequenzen und entließ den bisherigen CEO Jacob Laurin. Dieser wird seine Aufgaben nur noch während einer Übergangsfrist bis zum 23. Mai wahrnehmen, um einen geordneten Wechsel zu ermöglichen.

Dieser radikale Umbruch ist die Reaktion auf eine monatelange Krise. Im Zentrum steht eine forensische Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die bereits im November des vergangenen Jahres eingeleitet wurde. Die Ergebnisse dieser Prüfung erschüttern das Fundament des Unternehmens.

Beinahe vollständige Umsatzkorrektur

Die Erkenntnisse der Prüfer sind verheerend für die bisherige Berichterstattung. Ein erster Bericht legte offen, dass rund 640 Millionen der für die ersten drei Quartale 2025 gemeldeten 644 Millionen Schwedischen Kronen (SEK) an Nettoumsätzen fälschlicherweise verbucht wurden. Damit entpuppt sich das bisherige Wachstum fast vollständig als Luftbuchung.

In der vergangenen Woche folgte die nächste Hiobsbotschaft: Eine weitere Überprüfung des Geschäftsjahres 2024 ergab, dass auch dort 133,9 Millionen SEK der insgesamt 136,8 Millionen SEK an ausgewiesenen Umsätzen nicht hätten anerkannt werden dürfen. In der Folge erstattete der Vorstand eine weitere Strafanzeige gegen den ehemaligen CEO Claes Lindahl. Ihm wird vorgeworfen, gezielt Methoden angewandt zu haben, um die internen Kontrollmechanismen des Unternehmens zu umgehen. Eine erste Anzeige gegen Lindahl wurde bereits im Januar bei der schwedischen Behörde für Wirtschaftskriminalität eingereicht.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Intellego Technologies AB?

Ungewisse Zukunft am Kapitalmarkt

Die rechtlichen und finanziellen Probleme gefährden die Börsennotierung massiv. Nasdaq Stockholm hat bereits im vergangenen Monat beantragt, die Aktien von Intellego vom Nasdaq First North Growth Market auszuschließen. Über diesen Antrag muss nun der Disziplinarausschuss entscheiden. Der Handel mit den Papieren ist bereits seit November unterbrochen.

Die neue Führung steht vor der Aufgabe, die laufenden Ermittlungen aufzuarbeiten und die finanzielle Lage des Unternehmens zu stabilisieren. Der Fokus liegt dabei auf der Klärung der rechtlichen Verantwortlichkeiten und dem Versuch, die massiven Bilanzlücken sowie die daraus resultierenden rechtlichen Konsequenzen für die Gesellschaft zu bewältigen. Die Entscheidung des Disziplinarausschusses über den Verbleib an der Börse wird die weitere Existenzfähigkeit des Unternehmens maßgeblich bestimmen.

Anzeige

Intellego Technologies AB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Intellego Technologies AB-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Intellego Technologies AB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Intellego Technologies AB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Intellego Technologies AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(27.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

Random Partner

wikifolio
wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Weight Health: So funktioniert Abnehmen 2026 ( Finanztrends)

» Betriebsratswahlen 2026: Kampf um Mitbestimmung startet ( Finanztrends)

» Balco Aktie: Profitabilität im Fokus ( Finanztrends)

» Copart Aktie: Analysten ziehen Reißleine ( Finanztrends)

» Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztre...

» Spritzer Aktie: Gewinnrekord ( Finanztrends)

» Gaming-Branche setzt neuen Fokus auf psychische Gesundheit ( Finanztrends)

» Fujian Yongfu Aktie: Rekordinvestitionen ( Finanztrends)

» Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...

» Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
Wirecard und GoPro vs. Alibaba Group Holding und Nvidia – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Computer, Software & Internet
Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
Aixtron und Suess Microtec vs. Drägerwerk und Rheinmetall – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    BSN MA-Event Deutsche Bank
    BSN MA-Event Lenzing
    #gabb #2050
    Featured Partner Video

    177. Laufheld Online Workout für Läufer

    0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

    Books josefchladek.com

    Livio Piatti
    Schtetl Zürich
    2001
    Offizin Verlag

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void

    Helmar Lerski
    Köpfe des Alltags
    1931
    Hermann Reckendorf

    Ray K. Metzker
    City Lux
    2025
    Ludion Publishers



    Autor: Finanztrends

    27.02.2026, 3637 Zeichen

    Intellego Technologies kämpft nach massiven Enthüllungen über gefälschte Geschäftszahlen und polizeilichen Ermittlungen ums Überleben. Vor wenigen Tagen hat das Unternehmen auf einer außerordentlichen Generalversammlung die gesamte Führungsmannschaft ausgetauscht. Kann der neue Vorstand unter dem Vorsitz von Fredrik Olsson das Vertrauen der Märkte zurückgewinnen und die drohende Delistung von der Börse noch abwenden?

    Kompletter Austausch der Führung

    Der neu gewählte Vorstand besteht nun aus vier Mitgliedern: Fredrik Olsson übernimmt den Vorsitz, unterstützt von Anders Ermén, Mats Geijer und David Pastrana. Unmittelbar nach ihrer Ernennung zog die neue Führung erste Konsequenzen und entließ den bisherigen CEO Jacob Laurin. Dieser wird seine Aufgaben nur noch während einer Übergangsfrist bis zum 23. Mai wahrnehmen, um einen geordneten Wechsel zu ermöglichen.

    Dieser radikale Umbruch ist die Reaktion auf eine monatelange Krise. Im Zentrum steht eine forensische Untersuchung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG, die bereits im November des vergangenen Jahres eingeleitet wurde. Die Ergebnisse dieser Prüfung erschüttern das Fundament des Unternehmens.

    Beinahe vollständige Umsatzkorrektur

    Die Erkenntnisse der Prüfer sind verheerend für die bisherige Berichterstattung. Ein erster Bericht legte offen, dass rund 640 Millionen der für die ersten drei Quartale 2025 gemeldeten 644 Millionen Schwedischen Kronen (SEK) an Nettoumsätzen fälschlicherweise verbucht wurden. Damit entpuppt sich das bisherige Wachstum fast vollständig als Luftbuchung.

    In der vergangenen Woche folgte die nächste Hiobsbotschaft: Eine weitere Überprüfung des Geschäftsjahres 2024 ergab, dass auch dort 133,9 Millionen SEK der insgesamt 136,8 Millionen SEK an ausgewiesenen Umsätzen nicht hätten anerkannt werden dürfen. In der Folge erstattete der Vorstand eine weitere Strafanzeige gegen den ehemaligen CEO Claes Lindahl. Ihm wird vorgeworfen, gezielt Methoden angewandt zu haben, um die internen Kontrollmechanismen des Unternehmens zu umgehen. Eine erste Anzeige gegen Lindahl wurde bereits im Januar bei der schwedischen Behörde für Wirtschaftskriminalität eingereicht.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Intellego Technologies AB?

    Ungewisse Zukunft am Kapitalmarkt

    Die rechtlichen und finanziellen Probleme gefährden die Börsennotierung massiv. Nasdaq Stockholm hat bereits im vergangenen Monat beantragt, die Aktien von Intellego vom Nasdaq First North Growth Market auszuschließen. Über diesen Antrag muss nun der Disziplinarausschuss entscheiden. Der Handel mit den Papieren ist bereits seit November unterbrochen.

    Die neue Führung steht vor der Aufgabe, die laufenden Ermittlungen aufzuarbeiten und die finanzielle Lage des Unternehmens zu stabilisieren. Der Fokus liegt dabei auf der Klärung der rechtlichen Verantwortlichkeiten und dem Versuch, die massiven Bilanzlücken sowie die daraus resultierenden rechtlichen Konsequenzen für die Gesellschaft zu bewältigen. Die Entscheidung des Disziplinarausschusses über den Verbleib an der Börse wird die weitere Existenzfähigkeit des Unternehmens maßgeblich bestimmen.

    Anzeige

    Intellego Technologies AB-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Intellego Technologies AB-Analyse vom 27. Februar liefert die Antwort:

    Die neusten Intellego Technologies AB-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Intellego Technologies AB-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 27. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Intellego Technologies AB: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (27.02.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.

    Random Partner

    wikifolio
    wikifolio ging 2012 online und ist heute Europas führende Online-Plattform mit Handelsstrategien für alle Anleger, die Wert auf smarte Geldanlage legen. wikifolio Trader, darunter auch Vollzeitinvestoren, erfolgreiche Unternehmer, Experten bestimmter Branchen, Vermögensverwalter oder Finanzredaktionen, teilen ihre Handelsideen in Musterportfolios, den wikifolios.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Weight Health: So funktioniert Abnehmen 2026 ( Finanztrends)

    » Betriebsratswahlen 2026: Kampf um Mitbestimmung startet ( Finanztrends)

    » Balco Aktie: Profitabilität im Fokus ( Finanztrends)

    » Copart Aktie: Analysten ziehen Reißleine ( Finanztrends)

    » Öffentlicher Dienst: Tariferhöhung kommt erst mit Verspätung ( Finanztre...

    » Spritzer Aktie: Gewinnrekord ( Finanztrends)

    » Gaming-Branche setzt neuen Fokus auf psychische Gesundheit ( Finanztrends)

    » Fujian Yongfu Aktie: Rekordinvestitionen ( Finanztrends)

    » Studie beweist: Heimisches Gehirntraining verändert das Hirn ( Finanztre...

    » Cyberangriffe legen weltweit Krankenhäuser lahm ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
    Neue Studien: Lebensstil senkt Demenzrisiko deutlich ( Finanztrends)
    AeroVironment Aktie: Zahlen rücken näher ( Finanztrends)
    Wirecard und GoPro vs. Alibaba Group Holding und Nvidia – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Computer, Software & Internet
    Nahrungsergänzungsmittel: Europa warnt vor gefährlichen Produkten ( Finanztrends)
    Aixtron und Suess Microtec vs. Drägerwerk und Rheinmetall – kommentierter KW 9 Peer Group Watch Deutsche Nebenwerte




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      BSN MA-Event Deutsche Bank
      BSN MA-Event Lenzing
      #gabb #2050
      Featured Partner Video

      177. Laufheld Online Workout für Läufer

      0:00 - Start des Workouts / start of workout -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Mehr Infos und Einblicke findet ihr auf...

      Books josefchladek.com

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Man Ray
      Photographie n'est pas L'Art
      1937
      GLM

      Henrik Spohler
      Flatlands
      2023
      Hartmann Projects

      Ray K. Metzker
      City Lux
      2025
      Ludion Publishers

      Tenmei Kanoh
      New York 1969
      2014
      Ishi Inc.

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de