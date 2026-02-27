Neue Studie stellt Nutzen von Bewegung bei Arthrose infrage ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
27.02.2026, 3103 Zeichen
Eine aktuelle Analyse rüttelt an einem Grundpfeiler der Arthrose-Therapie. Die Studie deutet darauf hin, dass Bewegung Schmerzen oft nur gering und kurzfristig lindert. Diese Woche veröffentlichte das Fachmagazin „RMD Open“ die umstrittenen Ergebnisse.
Ein internationales Forscherteam, unter Leitung der Hochschule Bochum, wertete dafür mehrere Übersichtsstudien aus. Die Daten von über 12.000 Arthrose-Patienten flossen in die sogenannte „Umbrella-Review“ ein. Das Fazit der Wissenschaftler: Die Effekte auf Schmerz und Gelenkfunktion seien wahrscheinlich nur gering und nicht von Dauer.
Wenn herkömmliche Bewegung an ihre Grenzen stößt, können gezielte Druckpunkte eine sanfte und schnelle Ergänzung zur Schmerzlinderung bei Arthrose sein. Dieser kostenlose SOS-Guide zeigt Ihnen bebilderte Anleitungen für Knie, Hüfte und Finger direkt als PDF-Ratgeber. Kostenlosen SOS-Ratgeber für Arthrose-Druckpunkte herunterladen
Widerspruch aus der Forschung
Die neuen Erkenntnisse stehen im Kontrast zu anderen großen Studien. Erst im Oktober 2025 kam eine Meta-Analyse im „British Medical Journal“ zum gegenteiligen Schluss. Sie bestätigte anhand von 217 Studien die positive Wirkung von Bewegung, besonders von Walking oder Schwimmen. Die wissenschaftliche Debatte ist also keineswegs entschieden.
Experten betonen, dass das Gesamtbild gemischt bleibt. Die Diskussion über den Nutzen von Bewegungstherapie muss differenziert geführt werden.
Warum Bewegung trotzdem zentral bleibt
Die grundlegende Logik hinter der Bewegungstherapie bleibt bestehen. Der geschädigte Gelenkknorpel wird wie ein Schwamm durch Be- und Entlastung ernährt. Zudem stärkt gezieltes Training die stabilisierende Muskulatur rund um das Gelenk.
Aktuelle deutsche Leitlinien zur Kniearthrose, die Ende 2025 aktualisiert wurden, heben Bewegung weiterhin als Kernelement hervor. Sie setzen auf die Eigeninitiative der Patienten.
Um Gelenke wirksam zu entlasten, ist ein gezielter Muskelaufbau ohne Überlastung entscheidend – besonders wenn der Körper ab 50 natürlich abbaut. Erfahren Sie in diesem Gratis-E-Book, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie Ihre Mobilität zu Hause fördern können. Gratis-Ratgeber: 6 Übungen für mehr Kraft ab 50
Was bedeutet das für Betroffene?
Sollten Patienten nun auf Sport verzichten? Eher nicht. Die Deabtte unterstreicht die Notwendigkeit eines individuelleren Ansatzes. Viele alternative Therapien wie Kinesiotape haben eine noch schwächere wissenschaftliche Basis.
Die Studie könnte helfen, Erwartungen zu justieren. Bewegung ist wahrscheinlich kein Allheilmittel, aber ein fundamentaler Baustein. Ein Gesamtkonzept kann Gewichtsmanagement, Ernährung und bei Bedarf Medikamente umfassen.
Der Weg zur personalisierten Therapie
Die kontroverse Studie wird die Forschung weiter antreiben. Künftig dürfte der Fokus stärker auf maßgeschneiderten Trainingsplänen liegen. Welche Art Bewegung hilft wem am besten?
Für Millionen Arthrose-Patienten bleibt die Botschaft klar: Eine enge Absprache mit Arzt und Physiotherapeut ist entscheidend. Nur so lässt sich eine passende Strategie für mehr Lebensqualität finden.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)
» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...
» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...
» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)
» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Klondike Gold, United Internet, Hypoport, par...
- Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lu...
- Wie Scout24, Commerzbank, Deutsche Telekom, adida...
- Covestro Aktie: Zäsur ( Finanztrends)
- OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanzt...
- Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger steigt weiter auf, die Zahl 5452 und der erste win2day-Moment in diesem Podcast
Presented by mumak.me und (neu) win2day geht es nach den Australian Open wieder fix wöchentlich weiter. Und es war durchaus eine erfolgreiche Phase. Anastasia Potapova holt den ersten win2day-Momen...
Books josefchladek.com
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Tenmei Kanoh
New York 1969
2014
Ishi Inc.
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
Otto Neurath & Gerd Arntz
Gesellschaft und Wirtschaft : bildstatistisches Elementarwerk
1930
Bibliographisches Institut AG
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
27.02.2026, 3103 Zeichen
Eine aktuelle Analyse rüttelt an einem Grundpfeiler der Arthrose-Therapie. Die Studie deutet darauf hin, dass Bewegung Schmerzen oft nur gering und kurzfristig lindert. Diese Woche veröffentlichte das Fachmagazin „RMD Open“ die umstrittenen Ergebnisse.
Ein internationales Forscherteam, unter Leitung der Hochschule Bochum, wertete dafür mehrere Übersichtsstudien aus. Die Daten von über 12.000 Arthrose-Patienten flossen in die sogenannte „Umbrella-Review“ ein. Das Fazit der Wissenschaftler: Die Effekte auf Schmerz und Gelenkfunktion seien wahrscheinlich nur gering und nicht von Dauer.
Wenn herkömmliche Bewegung an ihre Grenzen stößt, können gezielte Druckpunkte eine sanfte und schnelle Ergänzung zur Schmerzlinderung bei Arthrose sein. Dieser kostenlose SOS-Guide zeigt Ihnen bebilderte Anleitungen für Knie, Hüfte und Finger direkt als PDF-Ratgeber. Kostenlosen SOS-Ratgeber für Arthrose-Druckpunkte herunterladen
Widerspruch aus der Forschung
Die neuen Erkenntnisse stehen im Kontrast zu anderen großen Studien. Erst im Oktober 2025 kam eine Meta-Analyse im „British Medical Journal“ zum gegenteiligen Schluss. Sie bestätigte anhand von 217 Studien die positive Wirkung von Bewegung, besonders von Walking oder Schwimmen. Die wissenschaftliche Debatte ist also keineswegs entschieden.
Experten betonen, dass das Gesamtbild gemischt bleibt. Die Diskussion über den Nutzen von Bewegungstherapie muss differenziert geführt werden.
Warum Bewegung trotzdem zentral bleibt
Die grundlegende Logik hinter der Bewegungstherapie bleibt bestehen. Der geschädigte Gelenkknorpel wird wie ein Schwamm durch Be- und Entlastung ernährt. Zudem stärkt gezieltes Training die stabilisierende Muskulatur rund um das Gelenk.
Aktuelle deutsche Leitlinien zur Kniearthrose, die Ende 2025 aktualisiert wurden, heben Bewegung weiterhin als Kernelement hervor. Sie setzen auf die Eigeninitiative der Patienten.
Um Gelenke wirksam zu entlasten, ist ein gezielter Muskelaufbau ohne Überlastung entscheidend – besonders wenn der Körper ab 50 natürlich abbaut. Erfahren Sie in diesem Gratis-E-Book, mit welchen 6 einfachen Übungen Sie Ihre Mobilität zu Hause fördern können. Gratis-Ratgeber: 6 Übungen für mehr Kraft ab 50
Was bedeutet das für Betroffene?
Sollten Patienten nun auf Sport verzichten? Eher nicht. Die Deabtte unterstreicht die Notwendigkeit eines individuelleren Ansatzes. Viele alternative Therapien wie Kinesiotape haben eine noch schwächere wissenschaftliche Basis.
Die Studie könnte helfen, Erwartungen zu justieren. Bewegung ist wahrscheinlich kein Allheilmittel, aber ein fundamentaler Baustein. Ein Gesamtkonzept kann Gewichtsmanagement, Ernährung und bei Bedarf Medikamente umfassen.
Der Weg zur personalisierten Therapie
Die kontroverse Studie wird die Forschung weiter antreiben. Künftig dürfte der Fokus stärker auf maßgeschneiderten Trainingsplänen liegen. Welche Art Bewegung hilft wem am besten?
Für Millionen Arthrose-Patienten bleibt die Botschaft klar: Eine enge Absprache mit Arzt und Physiotherapeut ist entscheidend. Nur so lässt sich eine passende Strategie für mehr Lebensqualität finden.
Kapitalmarkt-stimme.at daily voice: 40 Jahre dabei - aber sowas wie heute bei der Bawag-Aktie hab ich noch nie gesehen
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
BKS
Die börsenotierte BKS Bank mit Sitz in Klagenfurt, Österreich, beschäftigt rund 1.100 Mitarbeiter und betreibt ihr Bank- und Leasinggeschäft in den Ländern Österreich, Slowenien, Kroatien und der Slowakei. Die BKS Bank verfügt zudem über Repräsentanzen in Ungarn und Italien. Mit der Oberbank AG und der Bank für Tirol und Vorarlberg AG bildet die BKS Bank AG die 3 Banken Gruppe.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Deutsche Leberstiftung setzt mit Kochbuch auf gesunde Fette ( Finanztrends)
» LinkedIn-NL: Beim Blick auf die Bawag-Aktie heute flog mir der Royal TS ...
» BAWAG-Aktie schreibt Börsengeschichte: Über eine Milliarde Euro Handelsv...
» Darm-Hirn-Herz-Achse: Probiotika könnten Herz schützen ( Finanztrends)
» Delivery Hero Aktie: Zwiespältige Signale ( Finanztrends)
» Alkohol verändert dauerhaft die Genaktivität im Gehirn ( Finanztrends)
» Calumet Aktie: Verluste eingegrenzt ( Finanztrends)
» Telix Aktie: Umsatzsprung beflügelt ( Finanztrends)
» G-BA erkennt Lecanemab keinen Zusatznutzen zu ( Finanztrends)
» Österreich-Depots: All time High Stockpicking Österreich; gute Signale, ...
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Wie Klondike Gold, United Internet, Hypoport, par...
- Wie Wirecard, Drillisch, Aixtron, Commerzbank, Lu...
- Wie Scout24, Commerzbank, Deutsche Telekom, adida...
- Covestro Aktie: Zäsur ( Finanztrends)
- OpenAI: Sicherheitsprobleme erschüttern ( Finanzt...
- Tesla Aktie: Siebensitzer kommt ( Finanztrends)
Featured Partner Video
SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Lilli Tagger steigt weiter auf, die Zahl 5452 und der erste win2day-Moment in diesem Podcast
Presented by mumak.me und (neu) win2day geht es nach den Australian Open wieder fix wöchentlich weiter. Und es war durchaus eine erfolgreiche Phase. Anastasia Potapova holt den ersten win2day-Momen...
Books josefchladek.com
Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
Banalité
1930
Librairie Gallimard
Ludwig Kozma
Das Neue Haus
1941
Verlag Dr. H. Girsberger & Cie
Anna Fabricius
Home is where work is
2024
Self published
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag