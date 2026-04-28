KESt-Freibetrag von 1.000 Euro: Ein IT-verträglicher Vorschlag für die 3. Säule (Podcast)
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28.04.2026, 1001 Zeichen
In der jüngsten Ausgabe der „Kapitalmarkt-stimme.at Daily Voice" widmet sich Moderator Christian Drastil einem Thema, das in der Wertpapier-Community offenbar für Diskussionsbedarf sorgt: seinem Vorschlag einer „dritten Säule" zur Entlastung von Wertpapieranlegern bei der Kapitalertragsteuer. Kritik aus der Community als Anstoß Drastil räumt offen ein, dass er sich „Schimpfe von der Wertpapier-Bubble" eingefangen habe, weil er seinen Vorschlag zur dritten Säule in früheren Ausgaben nicht ausreichend erklärt hatte. Grund genug, das Konzept nun im Detail darzulegen. Es gibt den bereits bestehenden automatischen KESt-Kontenausgleich, also den Gewinn-Verlust-Abgleich, den Anleger von ihren Brokern kennen und der über ein eigenes KESt-Konto abgewickelt wird. Vorschlag: Die ersten 1.000 Euro an Kapitalertragsteuer, die ein Anleger in einem Jahr schuldet, sollen nicht abgeführt werden müssen. Konkret...
Weiterlesen: KESt-Freibetrag von 1.000 Euro: Ein IT-verträglicher Vorschlag für die 3. Säule
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