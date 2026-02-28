SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
DocuGenie.AI: KI-Dokumentenautomatisierung jetzt bei Google Cloud ( Finanztrends)

28.02.2026, 3582 Zeichen

Eine neue KI-Plattform zur Absicherung und Automatisierung von Geschäftsdokumenten ist ab sofort für deutsche Unternehmen leichter verfügbar. SecureKloud Technologies hat seine Lösung DocuGenie.AI™ im Google Cloud Marketplace gelistet.

Frankfurt, 28. Februar 2026 – Der Schritt soll die globale Reichweite des Anbieters erweitern und deutschen Firmen den Zugang zu einer spezialisierten KI-Lösung erleichtern. Seit dem 26. Februar können Unternehmen die Software direkt über den etablierten Marktplatz von Google entdecken, erwerben und in ihre bestehenden Cloud-Systeme integrieren. Dies ist vor allem für Unternehmen interessant, die ihre Dokumentenprozesse absichern und durch Automatisierung beschleunigen wollen.

Während neue Plattformen die Dokumenten-Workflows automatisieren, verschärfen neue Gesetze die Anforderungen an die IT-Sicherheit in deutschen Unternehmen. Dieser kostenlose Leitfaden zeigt Geschäftsführern, wie sie ihre Cyber-Security-Strategie 2024 ohne massive Budget-Explosion zukunftssicher aufstellen. Was Geschäftsführer jetzt über Cyber Security wissen müssen

Was DocuGenie.AI leistet

Die cloud-agnostische SaaS-Plattform setzt auf Generative KI (GenAI), maschinelles Lernen und Robotic Process Automation (RPA), um arbeitsintensive Dokumenten-Workflows zu automatisieren. Ziel ist es, manuelle Eingriffe zu minimieren und Verarbeitungszyklen deutlich zu verkürzen. Besonders in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Logistik oder Fertigung, wo schnelle und fehlerfreie Dokumentenbearbeitung entscheidend ist, verspricht die Lösung große Effizienzgewinne.

Sicherheit und Compliance als Verkaufsargument

Für viele deutsche Unternehmen, die auf Google Cloud setzen, sind Sicherheit und regulatorische Konformität Top-Prioritäten. Die Listung im Marketplace unterstreicht den Enterprise-Ansatz von DocuGenie.AI. SecureKloud bringt über 17 Jahre Erfahrung in Cloud-Services und Cybersicherheit mit und verweist auf Zertifizierungen wie SOC 2, ISO 27001:2022 und DSGVO-Konformität. Die automatisierte Verarbeitung soll menschliche Fehler reduzieren und so die Compliance-Lage stärken – ein passendes Angebot für das sichere Google-Cloud-Ökosystem.

Der Einsatz von KI-Systemen in der Dokumentenverarbeitung unterliegt seit August 2024 den strengen Regeln der EU-KI-Verordnung. Erfahren Sie in diesem kostenlosen E-Book, welche Kennzeichnungspflichten und Risikoklassen für Ihr Unternehmen gelten, um Bußgelder proaktiv zu vermeiden. EU-KI-Verordnung kompakt: Umsetzungsleitfaden gratis sichern

Strategischer Schachzug für den Marktzugang

Die Aufnahme in den Google Cloud Marketplace ist ein wichtiger Meilenstein für SecureKloud. Der Marktplatz dient als zentraler Hub für Google-Cloud-Kunden, um geprüfte Lösungen zu finden. Dies beschleunigt den Beschaffungs- und Integrationsprozess erheblich. Für Unternehmen verkürzt sich so der Weg zu spezialisierten Tools, die ihre digitale Transformation vorantreiben sollen. Die Nachfrage nach integrierten Sicherheits- und Compliance-Werkzeugen wächst stetig.

Ein Trend mit Zukunft

Die Listung spiegelt einen breiteren Markttrend wider: Große Cloud-Anbieter kuratieren ihre Marktplätze zunehmend mit KI-gestützten Sicherheits- und Compliance-Lösungen von Drittanbietern. Kunden können so ihre Cloud-Umgebung mit spezialisierten Tools erweitern und eine mehrschichtige Sicherheitsstrategie aufbauen. In Zukunft sind noch tiefere Integrationen mit nativen Google-Cloud-Sicherheitsdiensten denkbar. Der Trend ist klar: KI wird nicht nur als Risiko, sondern zunehmend als proaktiver Baustein für die Cyberabwehr gesehen.


(28.02.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




 

Bildnachweis

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )




     

    Bildnachweis

