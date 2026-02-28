DocuGenie.AI: KI-Dokumentenautomatisierung jetzt bei Google Cloud ( Finanztrends)

28.02.2026, 3582 Zeichen

Eine neue KI-Plattform zur Absicherung und Automatisierung von Geschäftsdokumenten ist ab sofort für deutsche Unternehmen leichter verfügbar. SecureKloud Technologies hat seine Lösung DocuGenie.AI™ im Google Cloud Marketplace gelistet.

Frankfurt, 28. Februar 2026 – Der Schritt soll die globale Reichweite des Anbieters erweitern und deutschen Firmen den Zugang zu einer spezialisierten KI-Lösung erleichtern. Seit dem 26. Februar können Unternehmen die Software direkt über den etablierten Marktplatz von Google entdecken, erwerben und in ihre bestehenden Cloud-Systeme integrieren. Dies ist vor allem für Unternehmen interessant, die ihre Dokumentenprozesse absichern und durch Automatisierung beschleunigen wollen.

Was DocuGenie.AI leistet

Die cloud-agnostische SaaS-Plattform setzt auf Generative KI (GenAI), maschinelles Lernen und Robotic Process Automation (RPA), um arbeitsintensive Dokumenten-Workflows zu automatisieren. Ziel ist es, manuelle Eingriffe zu minimieren und Verarbeitungszyklen deutlich zu verkürzen. Besonders in Branchen wie Finanzdienstleistungen, Logistik oder Fertigung, wo schnelle und fehlerfreie Dokumentenbearbeitung entscheidend ist, verspricht die Lösung große Effizienzgewinne.

Sicherheit und Compliance als Verkaufsargument

Für viele deutsche Unternehmen, die auf Google Cloud setzen, sind Sicherheit und regulatorische Konformität Top-Prioritäten. Die Listung im Marketplace unterstreicht den Enterprise-Ansatz von DocuGenie.AI. SecureKloud bringt über 17 Jahre Erfahrung in Cloud-Services und Cybersicherheit mit und verweist auf Zertifizierungen wie SOC 2, ISO 27001:2022 und DSGVO-Konformität. Die automatisierte Verarbeitung soll menschliche Fehler reduzieren und so die Compliance-Lage stärken – ein passendes Angebot für das sichere Google-Cloud-Ökosystem.