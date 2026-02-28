Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztrends)

28.02.2026, 3088 Zeichen

Während neue Schadstoff-Grenzwerte für Aufregung sorgen, rückt ein alter Bekannter in den Fokus: der Kalk im Leitungswasser. Viele Verbraucher fragen sich, ob hartes Wasser der Gesundheit schadet. Die aktuelle wissenschaftliche Lage gibt jedoch Entwarnung – und zeigt sogar Vorteile auf.

Seit Januar gelten strengere Grenzwerte für PFAS, die sogenannten „Ewigkeitschemikalien“, im Trinkwasser. Diese Regulierung unterstreicht den Schutz vor menschengemachten Verunreinigungen. Parallel bleibt die Verunsicherung bei einem natürlichen Bestandteil bestehen: Kalk. Doch die Fakten sind klar.

Was „hartes Wasser“ wirklich bedeutet

„Hart“ wird Wasser genannt, das viel Kalzium und Magnesium enthält. Diese Mineralstoffe stammen aus Gesteinsschichten, durch die das Regenwasser sickert. Der Härtegrad variiert daher regional stark. In Wasserwerken werden Verunreinigungen entfernt, die wertvollen Mineralien bleiben jedoch erhalten.

Der große Gesundheits-Mythos

Die größte Sorge ist die vermeintliche „innere Verkalkung“ der Arterien. Experten stellen klar: Dieser Mythos ist unbegründet. Die Mineralien Kalzium und Magnesium haben keinen Einfluss auf Gefäßablagerungen. Ursachen für Arteriosklerose sind andere Faktoren wie Ernährung oder Bewegungsmangel. Hartes Leitungswasser zu trinken ist gesundheitlich unbedenklich.

Der unerwartete Vorteil: Mineralien zum Trinken

Hartes Wasser kann sogar einen Beitrag zur Gesundheit leisten. Kalzium und Magnesium sind essenzielle Nährstoffe für Knochen, Muskeln und Nerven. Studien zeigen, dass der Körper die Mineralien aus Wasser gut aufnehmen kann. Eine schwedische Langzeitstudie deutete sogar auf ein geringeres Schlaganfallrisiko bei Frauen durch magnesiumreiches Wasser hin.