Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)
Autor:
Finanztrends
Redaktion finanztrends.de
>> Website
28.02.2026, 3136 Zeichen
Zwei neue Studien belegen: Ein aktiver Geist schützt das Gehirn vor Demenz. Die Forschung zeigt einen klaren Paradigmenwechsel – mentale Fitness wird zum Herzstück der Gesundheitsvorsorge.
Lebenslanges Lernen verzögert Demenz um Jahre
Forscher des Rush University Medical Center in Chicago veröffentlichten kürzlich eine Langzeitstudie mit fast 2.000 Teilnehmern. Das Ergebnis ist eindeutig: Menschen mit hoher lebenslanger geistiger Aktivität erkrankten 38 Prozent seltener an Alzheimer.
Wer seine geistige Fitness aktiv fördern möchte, findet in diesem kostenlosen Ratgeber 11 alltagstaugliche Übungen zur Stärkung von Fokus und Gedächtnis. 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn jetzt entdecken
Die mental fittesten Probanden bekamen die Demenz erst mit durchschnittlich 94 Jahren. Die kognitiv am wenigsten geforderten Teilnehmer erkrankten bereits mit 88. Das sind mehr als fünf gewonnene Jahre. „Die kognitive Gesundheit im Alter wird maßgeblich von der lebenslangen Auseinandersetzung mit stimulierenden Umgebungen beeinflusst“, sagt Neuropsychologin Andrea Zammit.
Vogelbeobachter haben widerstandsfähigere Gehirne
Eine zweite Studie aus Toronto liefert den physischen Beweis. Forscher verglichen die Gehirne von erfahrenen Vogelbeobachtern mit denen von Anfängern. Die MRT-Scans zeigten deutliche Unterschiede.
Bei den Experten waren die Areale für Aufmerksamkeit und visuelle Verarbeitung kompakter und effizienter organisiert. Die ständige Suche nach Vögeln – ein Abgleich von Details, Gesängen und Mustern – wirkt wie ein intensives Gehirntraining. Diese Vorteile blieben auch im Alter erhalten.
So baut man eine kognitive Reserve auf
Es geht nicht um gelegentliche Rätsel. Effektiv sind anhaltende, herausfordernde Aktivitäten. Die Chicago-Studie nennt das Erlernen einer Fremdsprache, regelmäßiges Lesen anspruchsvoller Literatur und aktives Schreiben.
Vergesslichkeit im Alltag kann ein erstes Warnsignal sein, doch mit der richtigen Strategie lässt sich die kognitive Reserve gezielt stärken. Erfahren Sie in diesem Gratis-Report, wie Sie Ihr Demenz-Risiko senken und geistig fit bleiben können. Kostenlosen Gehirntraining-Report als PDF sichern
Das Gehirn profitiert von Hobbys, bei denen man nie auf Autopilot schalten kann. Diese kontinuierliche Anpassung an neue Reize fördert die Neuroplastizität – die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Erfahrung neu zu organisieren und zu stärken. Es ist nie zu spät, damit anzufangen.
Was bedeutet das für unser Gesundheitssystem?
Die Studien haben weitreichende Folgen. Eine Verzögerung des Demenzeintritts um fünf Jahre entlastet die Pflegesysteme massiv. Auf Gesundheitsmessen wird mentale Fitness bereits gleichberechtigt neben Sport positioniert.
Forscher fordern ein Umdenken: Öffentliche Investitionen in Bibliotheken und Bildungsprogramme könnten als direkte Demenz-Prävention betrachtet werden. Die alternde Gesellschaft braucht solche präventiven Ansätze.
Künftig könnten Ärzte nicht nur zu Sport raten, sondern gezielte kognitive Trainingspläne „verschreiben“. Klar ist: Wer sein Gehirn regelmäßig fordert, investiert nachhaltig in seine langfristige Gesundheit.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...
» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südko...
- Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verte...
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger
Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Ze...
Books josefchladek.com
Jeff Mermelstein
What if Jeff were a Butterfly?
2025
Void
Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
Fishworm
2025
Void
Henrik Spohler
Flatlands
2023
Hartmann Projects
Livio Piatti
zooreal
2003
Kontrast Verlag
28.02.2026, 3136 Zeichen
Zwei neue Studien belegen: Ein aktiver Geist schützt das Gehirn vor Demenz. Die Forschung zeigt einen klaren Paradigmenwechsel – mentale Fitness wird zum Herzstück der Gesundheitsvorsorge.
Lebenslanges Lernen verzögert Demenz um Jahre
Forscher des Rush University Medical Center in Chicago veröffentlichten kürzlich eine Langzeitstudie mit fast 2.000 Teilnehmern. Das Ergebnis ist eindeutig: Menschen mit hoher lebenslanger geistiger Aktivität erkrankten 38 Prozent seltener an Alzheimer.
Wer seine geistige Fitness aktiv fördern möchte, findet in diesem kostenlosen Ratgeber 11 alltagstaugliche Übungen zur Stärkung von Fokus und Gedächtnis. 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn jetzt entdecken
Die mental fittesten Probanden bekamen die Demenz erst mit durchschnittlich 94 Jahren. Die kognitiv am wenigsten geforderten Teilnehmer erkrankten bereits mit 88. Das sind mehr als fünf gewonnene Jahre. „Die kognitive Gesundheit im Alter wird maßgeblich von der lebenslangen Auseinandersetzung mit stimulierenden Umgebungen beeinflusst“, sagt Neuropsychologin Andrea Zammit.
Vogelbeobachter haben widerstandsfähigere Gehirne
Eine zweite Studie aus Toronto liefert den physischen Beweis. Forscher verglichen die Gehirne von erfahrenen Vogelbeobachtern mit denen von Anfängern. Die MRT-Scans zeigten deutliche Unterschiede.
Bei den Experten waren die Areale für Aufmerksamkeit und visuelle Verarbeitung kompakter und effizienter organisiert. Die ständige Suche nach Vögeln – ein Abgleich von Details, Gesängen und Mustern – wirkt wie ein intensives Gehirntraining. Diese Vorteile blieben auch im Alter erhalten.
So baut man eine kognitive Reserve auf
Es geht nicht um gelegentliche Rätsel. Effektiv sind anhaltende, herausfordernde Aktivitäten. Die Chicago-Studie nennt das Erlernen einer Fremdsprache, regelmäßiges Lesen anspruchsvoller Literatur und aktives Schreiben.
Vergesslichkeit im Alltag kann ein erstes Warnsignal sein, doch mit der richtigen Strategie lässt sich die kognitive Reserve gezielt stärken. Erfahren Sie in diesem Gratis-Report, wie Sie Ihr Demenz-Risiko senken und geistig fit bleiben können. Kostenlosen Gehirntraining-Report als PDF sichern
Das Gehirn profitiert von Hobbys, bei denen man nie auf Autopilot schalten kann. Diese kontinuierliche Anpassung an neue Reize fördert die Neuroplastizität – die Fähigkeit des Gehirns, sich durch Erfahrung neu zu organisieren und zu stärken. Es ist nie zu spät, damit anzufangen.
Was bedeutet das für unser Gesundheitssystem?
Die Studien haben weitreichende Folgen. Eine Verzögerung des Demenzeintritts um fünf Jahre entlastet die Pflegesysteme massiv. Auf Gesundheitsmessen wird mentale Fitness bereits gleichberechtigt neben Sport positioniert.
Forscher fordern ein Umdenken: Öffentliche Investitionen in Bibliotheken und Bildungsprogramme könnten als direkte Demenz-Prävention betrachtet werden. Die alternde Gesellschaft braucht solche präventiven Ansätze.
Künftig könnten Ärzte nicht nur zu Sport raten, sondern gezielte kognitive Trainingspläne „verschreiben“. Klar ist: Wer sein Gehirn regelmäßig fordert, investiert nachhaltig in seine langfristige Gesundheit.
SportWoche-Podcast: Egon Theiner bzw. was lief bei den Olympischen Winterspielen in Livigno, Alter? (Come on, Eileen Gu )
Bildnachweis
1.
Trading
Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, Amag, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Kapsch TrafficCom, Rosgix, Mayr-Melnhof, Strabag, AT&S, Gurktaler AG Stamm, Hutter & Schrantz Stahlbau, Marinomed Biotech, SBO, Wiener Privatbank, RHI Magnesita, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, CA Immo, EuroTeleSites AG, EVN, Flughafen Wien, CPI Europe AG, OMV, Bajaj Mobility AG, Österreichische Post, Telekom Austria, UBM, Verbund, Lenzing, American Express.
Random Partner
CPI Europe AG
Die CPI Europe AG ist ein börsenotierter gewerblicher Immobilienkonzern, der seine Aktivitäten auf die Segmente Einzelhandel und Büro in sieben Kernmärkten in Europa (Österreich, Deutschland, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und Polen) fokussiert. Zum Kerngeschäft zählen die Bewirtschaftung und die Entwicklung von Immobilien.
>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner
Latest Blogs
» Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südkoreas Karten ( Finanztre...
» Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verteilung von Sorgearbeit (...
» Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein Medienmanager berichte...
» Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mineral-Boost? ( Finanztr...
» DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheitsfolgen ( Finanztrends)
» Stoffwechsel ankurbeln: So bringen Sie Ihren Körper auf Touren ( Finanzt...
» PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
» Grundsicherungsreform steht vor entscheidender Bundestags-Abstimmung ( F...
» JA Solar Aktie: Kosten sinken ( Finanztrends)
» DGE plant höhere Protein-Empfehlungen für Senioren ( Finanztrends)
Useletter
Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab.
Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.
Newsletter abonnieren
Runplugged
Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)
per Newsletter erhalten
- Google Maps erhält nach 20 Jahren Zugang zu Südko...
- Equal Care Day: Proteste fordern gerechtere Verte...
- Hinter den Kulissen Olympischer Winterspiele: Ein...
- Kalk im Leitungswasser: Gesundheitsrisiko oder Mi...
- DIfE-Studie: Adipositas fast immer mit Gesundheit...
- PodcastOne Aktie: Prognose angehoben ( Finanztrends)
Featured Partner Video
Börsepeople im Podcast S23/09: Helmut Anninger
Helmut Anninger ist Managing Partner bei Oaklins Austria, unserem Partner bei den Number One Awards. Helmut kommt aus einer Unternehmerfamilie und startete bei der KPMG Alpentreuhand, nach einer Ze...
Books josefchladek.com
Yasuhiro Ishimoto
Someday Somewhere (Aru hi aru tokoro, 石元泰博 ある日ある所)
1958
Geibi Shuppan
Raymond Thompson Jr
It’s hard to stop rebels that time travel
2025
Void
Olga Ignatovich
In the Shadow of the Big Brother
2025
Arthur Bondar Collection WWII
Jerker Andersson
ABC Diary
2025
Self published