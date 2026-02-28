Mentale Fitness senkt Alzheimer-Risiko um fast 40 Prozent ( Finanztrends)

28.02.2026, 3136 Zeichen

Zwei neue Studien belegen: Ein aktiver Geist schützt das Gehirn vor Demenz. Die Forschung zeigt einen klaren Paradigmenwechsel – mentale Fitness wird zum Herzstück der Gesundheitsvorsorge.

Forscher des Rush University Medical Center in Chicago veröffentlichten kürzlich eine Langzeitstudie mit fast 2.000 Teilnehmern. Das Ergebnis ist eindeutig: Menschen mit hoher lebenslanger geistiger Aktivität erkrankten 38 Prozent seltener an Alzheimer.

Anzeige

Wer seine geistige Fitness aktiv fördern möchte, findet in diesem kostenlosen Ratgeber 11 alltagstaugliche Übungen zur Stärkung von Fokus und Gedächtnis. 7 Geheimnisse für ein leistungsfähiges Gehirn jetzt entdecken

Die mental fittesten Probanden bekamen die Demenz erst mit durchschnittlich 94 Jahren. Die kognitiv am wenigsten geforderten Teilnehmer erkrankten bereits mit 88. Das sind mehr als fünf gewonnene Jahre. „Die kognitive Gesundheit im Alter wird maßgeblich von der lebenslangen Auseinandersetzung mit stimulierenden Umgebungen beeinflusst“, sagt Neuropsychologin Andrea Zammit.

Vogelbeobachter haben widerstandsfähigere Gehirne

Eine zweite Studie aus Toronto liefert den physischen Beweis. Forscher verglichen die Gehirne von erfahrenen Vogelbeobachtern mit denen von Anfängern. Die MRT-Scans zeigten deutliche Unterschiede.

Bei den Experten waren die Areale für Aufmerksamkeit und visuelle Verarbeitung kompakter und effizienter organisiert. Die ständige Suche nach Vögeln – ein Abgleich von Details, Gesängen und Mustern – wirkt wie ein intensives Gehirntraining. Diese Vorteile blieben auch im Alter erhalten.

So baut man eine kognitive Reserve auf

Es geht nicht um gelegentliche Rätsel. Effektiv sind anhaltende, herausfordernde Aktivitäten. Die Chicago-Studie nennt das Erlernen einer Fremdsprache, regelmäßiges Lesen anspruchsvoller Literatur und aktives Schreiben.