» Siemens Energy Aktie: Dividende zurück ( Finanztrends)

02.03.2026

Siemens Energy setzt auf der Hauptversammlung in Berlin gleich mehrere Marker: Die Dividende kehrt zurück, ein Milliarden-Aktienrückkauf bleibt fest eingeplant – und beim Streitpunkt Siemens Gamesa stellt sich das Management demonstrativ gegen Forderungen nach einer schnellen Trennung. Genau hier entscheidet sich, ob der Kurslauf der vergangenen Monate nachhaltig bleibt.

Dividende und Rückkauf: Kapitalrückgabe wird konkret

Die Aktionäre haben erstmals seit 2022 wieder eine Dividende beschlossen. Für das Geschäftsjahr 2025 werden 0,70 Euro je Aktie ausgeschüttet – mit 99,99% Zustimmung. Möglich wurde das, weil eine deutsche Staatsgarantie vorzeitig zurückgezahlt wurde und damit verbundene Dividendenbeschränkungen wegfielen.

CEO Christian Bruch bekräftigte zudem das Rückkaufprogramm: Bis zum Ende des Geschäftsjahres 2028 sollen bis zu 6 Milliarden Euro in eigene Aktien fließen. Ergänzend plant der Konzern für 2026 rund 3,5 Milliarden Euro an Investitionen in Standorte sowie Forschung & Entwicklung.

Operativer Rückenwind: Aufträge auf Rekordniveau

Fundamental liefert der Konzern weiterhin Argumente. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 meldete Siemens Energy einen Rekordauftragseingang von 17,6 Milliarden Euro. Der Umsatz stieg auf 9,68 Milliarden Euro (+8,2%), der Gewinn vor Sonderposten sprang auf 1,16 Milliarden Euro – das entspricht einer Marge von 12%.

Treiber waren unter anderem:

- ein besonders starkes Quartal im Gas-Services-Segment mit 102 Gasturbinen (Bestwert in der Unternehmensgeschichte),

- sowie Grid Technologies, das von der Nachfrage nach Rechenzentrumsinfrastruktur profitiert, vor allem in den USA.

Der KI-bedingt steigende Strombedarf wird dabei ausdrücklich als struktureller Schub genannt. Bruch verwies zudem auf ein angekündigtes Investitionsprogramm von 1 Milliarde US-Dollar für US-Standorte, inklusive zwei Trainingszentren und 1.500 neuen Arbeitsplätzen.

Am Markt ist die Erwartungshaltung entsprechend hoch: Der Kurs liegt heute bei 163,00 Euro und damit nur 3,66% unter dem 52‑Wochen‑Hoch von 169,20 Euro. Gleichzeitig signalisiert ein RSI von 85,4, dass die Aktie kurzfristig deutlich heiß gelaufen ist.