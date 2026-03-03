» Beiersdorf Aktie: Kursrutsch voraus ( Finanztrends)

03.03.2026, 2727 Zeichen

Die Märkte stehen ohnehin schon unter Druck – da kommt der schwache Ausblick von Beiersdorf zur Unzeit. Der Nivea-Konzern rechnet für 2026 bestenfalls mit einem leichten Umsatzwachstum. Die Reaktion am Markt fällt entsprechend heftig aus: Vorbörslich stürzt die Aktie um fast acht Prozent ab und droht erstmals seit einem Monat wieder unter die 100-Euro-Marke zu rutschen.

Der DAX verliert bereits 2,3 Prozent auf 24.067 Punkte, belastet durch den Iran-Krieg und steigende Energiepreise. In diesem Umfeld trifft Beiersdorf mit enttäuschenden Zahlen auf einen ohnehin nervösen Markt.

Nivea schwächelt – Neuausrichtung läuft

Das organische Umsatzwachstum soll 2026 flach bis leicht positiv ausfallen. Die operative Marge dürfte sogar unter dem Vorjahresniveau liegen. Analysten sprechen Klartext: Der Konsens muss nach unten – um etwa drei bis fünf Prozent, je nach Einschätzung.

Das Problem sitzt tief. Die Kernmarke Nivea wuchs 2025 nur um magere 0,9 Prozent. CEO Vincent Warnery spricht von einem "herausfordernden Massenmarkt-Umfeld" und kündigt eine "fokussierte Neuausrichtung" des Portfolios an. Die Maßnahmen, die im zweiten Halbjahr 2025 begannen, sollen sich bis 2027 hinziehen.

Schwacher Start ins Jahr 2026

Besonders brisant: Das erste Quartal dürfte noch schwächer ausfallen als die ohnehin gedämpfte Jahresprognose. Beiersdorf verweist auf Störungen im US-Einzelhandel und Probleme im chinesischen Reiseeinzelhandel. RBC Capital Markets zeigt sich verwundert – schließlich hatte der Konzern den Launch von Nivea Epicelline als "größten Nivea-Gesichtspflege-Launch der Geschichte" angepriesen.