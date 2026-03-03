SOCIAL

NETWORK

Ich stimme der Verwendung von Cookies zu. Auch wenn ich diese Website weiter nutze, gilt dies als Zustimmung.

Bitte lesen und akzeptieren Sie die Datenschutzinformation und Cookie-Informationen, damit Sie unser Angebot weiter nutzen können. Natürlich können Sie diese Einwilligung jederzeit widerrufen.





Impressum | Cookies

SOCIAL

NETWORK

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

Beiersdorf Aktie: Kursrutsch voraus ( Finanztrends)

03.03.2026, 2727 Zeichen

Die Märkte stehen ohnehin schon unter Druck – da kommt der schwache Ausblick von Beiersdorf zur Unzeit. Der Nivea-Konzern rechnet für 2026 bestenfalls mit einem leichten Umsatzwachstum. Die Reaktion am Markt fällt entsprechend heftig aus: Vorbörslich stürzt die Aktie um fast acht Prozent ab und droht erstmals seit einem Monat wieder unter die 100-Euro-Marke zu rutschen.

Der DAX verliert bereits 2,3 Prozent auf 24.067 Punkte, belastet durch den Iran-Krieg und steigende Energiepreise. In diesem Umfeld trifft Beiersdorf mit enttäuschenden Zahlen auf einen ohnehin nervösen Markt.

Nivea schwächelt – Neuausrichtung läuft

Das organische Umsatzwachstum soll 2026 flach bis leicht positiv ausfallen. Die operative Marge dürfte sogar unter dem Vorjahresniveau liegen. Analysten sprechen Klartext: Der Konsens muss nach unten – um etwa drei bis fünf Prozent, je nach Einschätzung.

Das Problem sitzt tief. Die Kernmarke Nivea wuchs 2025 nur um magere 0,9 Prozent. CEO Vincent Warnery spricht von einem "herausfordernden Massenmarkt-Umfeld" und kündigt eine "fokussierte Neuausrichtung" des Portfolios an. Die Maßnahmen, die im zweiten Halbjahr 2025 begannen, sollen sich bis 2027 hinziehen.

Schwacher Start ins Jahr 2026

Besonders brisant: Das erste Quartal dürfte noch schwächer ausfallen als die ohnehin gedämpfte Jahresprognose. Beiersdorf verweist auf Störungen im US-Einzelhandel und Probleme im chinesischen Reiseeinzelhandel. RBC Capital Markets zeigt sich verwundert – schließlich hatte der Konzern den Launch von Nivea Epicelline als "größten Nivea-Gesichtspflege-Launch der Geschichte" angepriesen.

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Beiersdorf?

Die Zahlen für 2025 liegen vor: Der Umsatz stieg organisch um 2,5 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. Das Ebit ohne Sondereffekte legte minimal auf 1,38 Milliarden Euro zu. Als kleine Geste verkündet Beiersdorf ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 750 Millionen Euro über die nächsten zwei Jahre.

Jefferies belässt die Einstufung bei "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro – deutlich unter dem aktuellen Niveau. Analyst David Hayes rechnet mit schwacher Kursreaktion und Diskussionen über das Nivea-Wachstum. Callum Elliott von Bernstein Research stellt die entscheidende Frage: Ist der Ausblick konservativ oder schlicht enttäuschend?

Anzeige

Beiersdorf-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beiersdorf-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

Die neusten Beiersdorf-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beiersdorf-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Beiersdorf: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


(03.03.2026)

BSN Podcasts
Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




 

Bildnachweis

1. Trading

Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

Random Partner

Vontobel
Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

>> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


 Latest Blogs

» Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agrana im Plus

» MongoDB Aktie: Absturz um 24 Prozent ( Finanztrends)

» Alex Schütz: Vom Cold Calling zum viermaligen Rückkauf der eigenen Firma...

» Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Öl-Preis, ÖTV-Stars, Nvidia

» KBV-Chef fordert radikalen Kahlschlag bei Zusatzleistungen ( Finanztrends)

» Beiersdorf Aktie: Kursrutsch voraus ( Finanztrends)

» KI-Bedrohung: Warum menschliche Experten unersetzlich bleiben ( Finanztr...

» MindMaze Therapeutics Aktie: Jetzt wird ernst! ( Finanztrends)

» ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...

» E-Rechnung: Ab 2027 wird es für Unternehmen ernst ( Finanztrends)


Useletter

Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

Newsletter abonnieren

Runplugged

Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
(kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

per Newsletter erhalten


Meistgelesen
>> mehr
Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
Do&Co - Austrian Visual Worldwide Roadshow 2021
Analysten ad DO & CO - "Kursrückgang übertrieben"
ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
Porr will rhtb erwerben




PIR-Zeichnungsprodukte
Newsflow
>> mehr
Börse Social Club Board
>> mehr
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: AT&S(3), Porr(3), FACC(2), Addiko Bank(1), Wienerberger(1), Telekom Austria(1), CPI Europe AG(1), DO&CO(1), RBI(1), Erste Group(1), voestalpine(1), OMV(1), Strabag(1), Uniqa(1), Zumtobel(1), Bawag(1)
    BSN MA-Event BASF
    BSN MA-Event Telekom Austria
    Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.91%, Rutsch der Stunde: FACC -4.93%
    wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(11), voestalpine(4), Wienerberger(4), Bajaj Mobility AG(3), Zumtobel(2), Fabasoft(1), Uniqa(1), VIG(1), Erste Group(1), RBI(1), FACC(1), Lenzing(1)
    BSN MA-Event Polytec Group
    BSN MA-Event Fresenius
    BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
    Star der Stunde: Zumtobel 0.77%, Rutsch der Stunde: voestalpine -6.67%
    Featured Partner Video

    Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

    Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

    Books josefchladek.com

    Pia Paulina Guilmoth & Jesse Bull Saffire
    Fishworm
    2025
    Void

    Jerker Andersson
    ABC Diary
    2025
    Self published

    Livio Piatti
    zooreal
    2003
    Kontrast Verlag

    Jacques Fivel
    CHINON DCM-206
    2025
    Le Plac’Art Photo

    Joselito Verschaeve
    As Long as the Sun Lasts
    2025
    Void



    Autor: Finanztrends

    03.03.2026, 2727 Zeichen

    Die Märkte stehen ohnehin schon unter Druck – da kommt der schwache Ausblick von Beiersdorf zur Unzeit. Der Nivea-Konzern rechnet für 2026 bestenfalls mit einem leichten Umsatzwachstum. Die Reaktion am Markt fällt entsprechend heftig aus: Vorbörslich stürzt die Aktie um fast acht Prozent ab und droht erstmals seit einem Monat wieder unter die 100-Euro-Marke zu rutschen.

    Der DAX verliert bereits 2,3 Prozent auf 24.067 Punkte, belastet durch den Iran-Krieg und steigende Energiepreise. In diesem Umfeld trifft Beiersdorf mit enttäuschenden Zahlen auf einen ohnehin nervösen Markt.

    Nivea schwächelt – Neuausrichtung läuft

    Das organische Umsatzwachstum soll 2026 flach bis leicht positiv ausfallen. Die operative Marge dürfte sogar unter dem Vorjahresniveau liegen. Analysten sprechen Klartext: Der Konsens muss nach unten – um etwa drei bis fünf Prozent, je nach Einschätzung.

    Das Problem sitzt tief. Die Kernmarke Nivea wuchs 2025 nur um magere 0,9 Prozent. CEO Vincent Warnery spricht von einem "herausfordernden Massenmarkt-Umfeld" und kündigt eine "fokussierte Neuausrichtung" des Portfolios an. Die Maßnahmen, die im zweiten Halbjahr 2025 begannen, sollen sich bis 2027 hinziehen.

    Schwacher Start ins Jahr 2026

    Besonders brisant: Das erste Quartal dürfte noch schwächer ausfallen als die ohnehin gedämpfte Jahresprognose. Beiersdorf verweist auf Störungen im US-Einzelhandel und Probleme im chinesischen Reiseeinzelhandel. RBC Capital Markets zeigt sich verwundert – schließlich hatte der Konzern den Launch von Nivea Epicelline als "größten Nivea-Gesichtspflege-Launch der Geschichte" angepriesen.

    Anzeige

    Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Beiersdorf?

    Die Zahlen für 2025 liegen vor: Der Umsatz stieg organisch um 2,5 Prozent auf 9,9 Milliarden Euro. Das Ebit ohne Sondereffekte legte minimal auf 1,38 Milliarden Euro zu. Als kleine Geste verkündet Beiersdorf ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 750 Millionen Euro über die nächsten zwei Jahre.

    Jefferies belässt die Einstufung bei "Hold" mit einem Kursziel von 92 Euro – deutlich unter dem aktuellen Niveau. Analyst David Hayes rechnet mit schwacher Kursreaktion und Diskussionen über das Nivea-Wachstum. Callum Elliott von Bernstein Research stellt die entscheidende Frage: Ist der Ausblick konservativ oder schlicht enttäuschend?

    Anzeige

    Beiersdorf-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Beiersdorf-Analyse vom 3. März liefert die Antwort:

    Die neusten Beiersdorf-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Beiersdorf-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. März erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

    Beiersdorf: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...


    (03.03.2026)

    BSN Podcasts
    Christian Drastil: Wiener Börse Plausch

    SportWoche ÖTV-Spitzentennis Podcast: Sebastian Ofner, Joel Schwärzler und Sebastian Sorger liefern den erwünschten Aufschwung




     

    Bildnachweis

    1. Trading

    Aktien auf dem Radar:Bawag, FACC, RHI Magnesita, Kapsch TrafficCom, Austriacard Holdings AG, Polytec Group, Rosgix, AT&S, ATX, ATX TR, voestalpine, Porr, ATX NTR, Erste Group, Amag, DO&CO, EuroTeleSites AG, Hutter & Schrantz Stahlbau, Lenzing, OMV, Bajaj Mobility AG, RBI, Rosenbauer, Verbund, Wienerberger, Wolford, BKS Bank Stamm, Oberbank AG Stamm, UBM, Marinomed Biotech, CA Immo.

    Random Partner

    Vontobel
    Als internationales Investmenthaus mit Schweizer Wurzeln ist Vontobel auf die Bereiche Private Clients und Institutional Clients spezialisiert. Der Erfolg in diesen Bereichen gründet auf einer Kultur der Eigenverantwortung und dem Bestreben, die Erwartungen der Kundinnen und Kunden zu übertreffen.

    >> Besuchen Sie 53 weitere Partner auf boerse-social.com/partner


     Latest Blogs

    » Wiener Börse zu Mittag markant schwächer: Nur Agrana im Plus

    » MongoDB Aktie: Absturz um 24 Prozent ( Finanztrends)

    » Alex Schütz: Vom Cold Calling zum viermaligen Rückkauf der eigenen Firma...

    » Börse-Inputs auf Spotify zu u.a. Verbund, Öl-Preis, ÖTV-Stars, Nvidia

    » KBV-Chef fordert radikalen Kahlschlag bei Zusatzleistungen ( Finanztrends)

    » Beiersdorf Aktie: Kursrutsch voraus ( Finanztrends)

    » KI-Bedrohung: Warum menschliche Experten unersetzlich bleiben ( Finanztr...

    » MindMaze Therapeutics Aktie: Jetzt wird ernst! ( Finanztrends)

    » ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...

    » E-Rechnung: Ab 2027 wird es für Unternehmen ernst ( Finanztrends)


    Useletter

    Die Useletter "Morning Xpresso" und "Evening Xtrakt" heben sich deutlich von den gängigen Newslettern ab. Beispiele ansehen bzw. kostenfrei anmelden. Wichtige Börse-Infos garantiert.

    Newsletter abonnieren

    Runplugged

    Infos über neue Financial Literacy Audio Files für die Runplugged App
    (kostenfrei downloaden über http://runplugged.com/spreadit)

    per Newsletter erhalten


    Meistgelesen
    >> mehr
    Apple Aktie: Produktfeuerwerk gestartet ( Finanztrends)
    Max Power Mining Aktie: Zweite Bohrung startet ( Finanztrends)
    Do&Co - Austrian Visual Worldwide Roadshow 2021
    Analysten ad DO & CO - "Kursrückgang übertrieben"
    ATX-Trends: DO & CO, Flughafen Wien, RBI, Erste Group, Bawag ...
    Porr will rhtb erwerben




    PIR-Zeichnungsprodukte
    Newsflow
    >> mehr
    Börse Social Club Board
    >> mehr
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 11-12: AT&S(3), Porr(3), FACC(2), Addiko Bank(1), Wienerberger(1), Telekom Austria(1), CPI Europe AG(1), DO&CO(1), RBI(1), Erste Group(1), voestalpine(1), OMV(1), Strabag(1), Uniqa(1), Zumtobel(1), Bawag(1)
      BSN MA-Event BASF
      BSN MA-Event Telekom Austria
      Star der Stunde: EuroTeleSites AG 1.91%, Rutsch der Stunde: FACC -4.93%
      wikifolio-Trades Austro-Aktien 10-11: Kontron(11), voestalpine(4), Wienerberger(4), Bajaj Mobility AG(3), Zumtobel(2), Fabasoft(1), Uniqa(1), VIG(1), Erste Group(1), RBI(1), FACC(1), Lenzing(1)
      BSN MA-Event Polytec Group
      BSN MA-Event Fresenius
      BSN MA-Event Bajaj Mobility AG
      Star der Stunde: Zumtobel 0.77%, Rutsch der Stunde: voestalpine -6.67%
      Featured Partner Video

      Wiener Börse Party #1099: Wiener Börse zum Februar-Verfall fester, aber mit kleiner Enttäuschung, positive Spannungsmomente bei der Porr

      Die Wiener Börse Party ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto „Market & Me“ berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. Inh...

      Books josefchladek.com

      Léon-Paul Fargue & Roger Parry & Fabian Loris
      Banalité
      1930
      Librairie Gallimard

      Helmar Lerski
      Köpfe des Alltags
      1931
      Hermann Reckendorf

      Jeff Mermelstein
      What if Jeff were a Butterfly?
      2025
      Void

      Pedro J. Saavedra
      Donde el viento da la vuelta
      2023
      Self published

      Jacques Fivel
      CHINON DCM-206
      2025
      Le Plac’Art Photo

      (c) 2026 FC Chladek Drastil GmbH   |   Impressum   |   Datenschutz- und Cookie-Bestimmungen   |   Realtime Indikationen: L&S   |   End of Day Kurse: TeleTrader   |   Indices Indikationen: Deutsche Bank   |   Gowork.de