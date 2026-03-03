SOCIAL

Die Homebase
österreichischer Aktien
NEU

PACSCo Aktie: Neustart als Cash Shell ( Finanztrends)

03.03.2026, 2587 Zeichen

Nach dem Verkauf des Agrargeschäfts in Mosambik hat die ehemalige Agriterra Limited ihre Neuausrichtung als PACSCo Limited formalisiert. Seit der Wiederaufnahme des Handels vor genau einem Monat operiert die Gesellschaft als reine Mantelgesellschaft (Cash Shell). Das primäre Ziel besteht nun darin, durch eine gezielte Akquisition eine neue operative Basis zu schaffen und so den Börsenstatus langfristig zu sichern.

Vom Agrargeschäft zum Börsenmantel

Der fundamentale Wandel begann im März 2025, als die Aktionäre der Veräußerung der landwirtschaftlichen Aktivitäten zustimmten. Mit diesem Schritt vollzog das Unternehmen den vollständigen operativen Ausstieg aus seinem bisherigen Kerngeschäft. Die anschließende Umbenennung in PACSCo Limited markierte auch namentlich den Bruch mit der Vergangenheit als Agrarproduzent.

Anfang Februar kehrten die Papiere auf das Parkett zurück, nachdem das Unternehmen den Jahresbericht 2025 sowie die aktuellen Zwischenergebnisse vorgelegt hatte. Gemäß den Richtlinien der Londoner Börse wird PACSCo nun als „AIM Rule 15 Cash Shell“ geführt. Dieser Status ist mit der Verpflichtung verbunden, innerhalb eines definierten Zeitrahmens eine neue Geschäftstätigkeit aufzunehmen.

Kriterien für die Neuausrichtung

Welche Anforderungen müssen potenzielle Übernahmeziele erfüllen, um den Investoren einen echten Mehrwert zu bieten? Das Management sucht derzeit proaktiv nach Möglichkeiten, das vorhandene Kapital in neue, wachstumsstarke Sektoren zu investieren. Die Identifizierung eines geeigneten Zielunternehmens gilt als der entscheidende Katalysator für die künftige Bewertung der Aktie.

Dabei steht die Führung unter dem Druck, eine Akquisition zu finden, die nicht nur kurzfristig den Handelsstatus sichert, sondern ein tragfähiges Geschäftsmodell für die kommenden Jahre bietet. Marktteilnehmer warten nun auf die Ankündigung einer konkreten Anlagestrategie oder einer ersten Übernahmevereinbarung. Sobald eine solche Transaktion identifiziert ist, muss das Unternehmen die Details der neuen operativen Ausrichtung und den Zeitplan für die Integration vorlegen.

(03.03.2026)

